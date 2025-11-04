La volta buona: Magalli esagera e Balivo lo stronca. Poi Enzo Salvi in lacrime per la mamma
Tra piccoli scivoloni e un momento di grande fragilità, la puntata di oggi di La volta buona ha messo davvero alla prova la padrona di casa Caterina Balivo.
Un pomeriggio movimentato e pieno di imprevisti quello che ha tenuto compagnia al pubblico di La volta buona. Tra battute fuori programma, qualche momento di imbarazzo e un finale carico di emozione, Caterina Balivo ha condotto una puntata che non è passata inosservata, mostrando il lato più spontaneo e umano del suo salotto televisivo.
L’ironia di Pino Insegno e la battuta sulle campionesse
La puntata ha preso una piega inattesa quando, dopo una chiacchierata con Giancarlo Magalli, Pino Insegno, Enzo Salvi, Luisa Corna e Andrea Ciufoli, la conduttrice ha annunciato il collegamento con "Le Tre Stagioni", le campionesse di Reazione a catena. Le ragazze, diventate protagoniste del quiz di Rai 1 grazie alla loro intesa e al ricco montepremi di 141.578 euro, hanno subito ricevuto i complimenti di Insegno, che le ha definite "tre vere professioniste". Poco dopo, però, è arrivato il momento della battuta che ha scatenato risate e un pizzico di imbarazzo. Quando Balivo ha ricordato la cifra vinta, il conduttore ha scherzato: "E 48 mila li devono dare a me che ho condotto!". Il pubblico ha riso, mentre Insegno, sorridendo, chiariva che stava solo scherzando.
Giancarlo Magalli e la battuta "Antica" che non piace alla Balivo
Le domande alle tre vincitrici sono poi scivolate sul piano personale, con la conduttrice che ha chiesto come intendessero usare il montepremi e se ci fosse qualcuno nei loro cuori. Ed è stato allora che Magalli, con la sua solita ironia pungente, ha commentato: "Beh, adesso hanno anche la dote, il corredo!", facendo riferimento alla loro vincita. Una frase che ha spiazzato tutti, soprattutto la Balivo, che ridendo ha ribattuto: "La dote? Ma come sei antico, Magalli". Un piccolo scambio che ha messo in luce il carattere diretto della conduttrice.
La rivelazione di Insegno e l’anticipazione su Reazione a catena
Nel corso del collegamento, Pino Insegno ha anche lasciato trapelare un’anticipazione che ha incuriosito molto i telespettatori. Il conduttore ha infatti ricordato che Reazione a catena il prossimo anno compirà vent’anni e che sono previste "sorprese" per l’occasione. L’ipotesi, lanciata con un mezzo sorriso, è che possano tornare in gara alcuni dei campioni più amati del quiz, magari proprio le "Tre Stagioni".
La volta buona: la commozione di Enzo Salvi per la madre
La puntata è roseguita con un tono completamente diverso, grazie a un momento molto intenso. Durante la proiezione di una clip dedicata alla madre di Enzo Salvi, scomparsa due mesi fa, l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime. "È stato un periodo difficile, solo adesso riesco a parlarne. Mio padre e mia madre si sono voluti tanto bene, erano una grande coppia", ha detto con voce rotta.
