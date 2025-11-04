La volta buona: Magalli esagera e Balivo lo stronca. Poi Enzo Salvi in lacrime per la mamma Tra piccoli scivoloni e un momento di grande fragilità, la puntata di oggi di La volta buona ha messo davvero alla prova la padrona di casa Caterina Balivo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Un pomeriggio movimentato e pieno di imprevisti quello che ha tenuto compagnia al pubblico di La volta buona. Tra battute fuori programma, qualche momento di imbarazzo e un finale carico di emozione, Caterina Balivo ha condotto una puntata che non è passata inosservata, mostrando il lato più spontaneo e umano del suo salotto televisivo.

L’ironia di Pino Insegno e la battuta sulle campionesse

La puntata ha preso una piega inattesa quando, dopo una chiacchierata con Giancarlo Magalli, Pino Insegno, Enzo Salvi, Luisa Corna e Andrea Ciufoli, la conduttrice ha annunciato il collegamento con "Le Tre Stagioni", le campionesse di Reazione a catena. Le ragazze, diventate protagoniste del quiz di Rai 1 grazie alla loro intesa e al ricco montepremi di 141.578 euro, hanno subito ricevuto i complimenti di Insegno, che le ha definite "tre vere professioniste". Poco dopo, però, è arrivato il momento della battuta che ha scatenato risate e un pizzico di imbarazzo. Quando Balivo ha ricordato la cifra vinta, il conduttore ha scherzato: "E 48 mila li devono dare a me che ho condotto!". Il pubblico ha riso, mentre Insegno, sorridendo, chiariva che stava solo scherzando.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giancarlo Magalli e la battuta "Antica" che non piace alla Balivo

Le domande alle tre vincitrici sono poi scivolate sul piano personale, con la conduttrice che ha chiesto come intendessero usare il montepremi e se ci fosse qualcuno nei loro cuori. Ed è stato allora che Magalli, con la sua solita ironia pungente, ha commentato: "Beh, adesso hanno anche la dote, il corredo!", facendo riferimento alla loro vincita. Una frase che ha spiazzato tutti, soprattutto la Balivo, che ridendo ha ribattuto: "La dote? Ma come sei antico, Magalli". Un piccolo scambio che ha messo in luce il carattere diretto della conduttrice.

La rivelazione di Insegno e l’anticipazione su Reazione a catena

Nel corso del collegamento, Pino Insegno ha anche lasciato trapelare un’anticipazione che ha incuriosito molto i telespettatori. Il conduttore ha infatti ricordato che Reazione a catena il prossimo anno compirà vent’anni e che sono previste "sorprese" per l’occasione. L’ipotesi, lanciata con un mezzo sorriso, è che possano tornare in gara alcuni dei campioni più amati del quiz, magari proprio le "Tre Stagioni".

La volta buona: la commozione di Enzo Salvi per la madre

La puntata è roseguita con un tono completamente diverso, grazie a un momento molto intenso. Durante la proiezione di una clip dedicata alla madre di Enzo Salvi, scomparsa due mesi fa, l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime. "È stato un periodo difficile, solo adesso riesco a parlarne. Mio padre e mia madre si sono voluti tanto bene, erano una grande coppia", ha detto con voce rotta.

Potrebbe interessarti anche