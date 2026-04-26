Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Vittoria Puccini moglie fragile di uno psicologo: farà piangere con le sue insicurezze in Illusione

L'attrice fiorentina vestirà i panni della compagna di Michele Riondino, psicologo alle prese col caso di una baby squillo moldava vittima di violenza

Marco Lucio Papaleo

Marco Lucio Papaleo

Content Editor

Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

Illusione, Vittoria Puccini moglie fragile: il trailer del nuovo film in uscita al cinema
AnsaFoto

Il 7 maggio 2026 arriva al cinema Illusione, ultimo film di Francesca Archibugi, regista di, tra gli altri, Il Colibrì, Lezioni di volo e Il nome del figlio, e con un cast di grandi interpreti: Michele Riondino, Jasmine Trinca, Angelina Andrei e Vittoria Puccini. Un dramma che gira per mezza Europa, partendo dall’Italia e arrivando fino al Parlamento europeo di Bruxelles. Nel mezzo un’indagine su una misteriosa 16enne moldava, Rosa Lazar. Completano il parco attori anche Francesca Reggiani, Aurora Quattrocchi e Filippo Timi.

Illusione: il mistero di Rosa Lazar con Vittoria Puccini

Periferia di Perugia. In un fosso viene ritrovata una ragazzina. Indossa un completo d’alta moda ed è bellissima. La polizia sta per portare via il corpo, quando un sospiro la svela ancora viva: si chiama Rosa Lazar, è moldava e non ha nemmeno 16 anni. La sostituta procuratrice Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca) e lo psicologo Stefano Mangiaboschi (Michele Riondino) sono immediatamente chiamati a occuparsi del caso. Il caso è più complicato del previsto: Rosa non sembra avere coscienza delle brutali violenze subite e copre la verità dei fatti. Dietro la maschera di un’incessante gioiosità emerge un profilo psicologico molto disturbato. Come è arrivata a Perugia questa lolita che non sembra una normale prostituta e che si comporta come una bambina?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per la sostituta procuratrice Rosa diventerà la chiave per un’indagine internazionale su scenari inquietanti. Per lo psicologo, alle prese anche con le fragilità e le insicurezze della moglie (Vittoria Puccini) e una suocera invadente (Francesca Reggiani) sarà un altro tipo di indagine, molto più interiore, che lo porterà a scoprire il vero enigma di Rosa Lazar.

Quando esce al cinema Illusione con Vittoria Puccini?

Illusione esce al cinema il 7 maggio 2026, distribuito da 01 Distribution. La sceneggiatura è firmata dalla regista, Francesca Archibugi,e da Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Il film è una produzione Fandango con Rai Cinema in coproduzione con Tarantula, prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci, coprodotto da Joseph Rouschop ed Eva Curia.

Vi lasciamo il trailer di Illusione qui sotto.

Potrebbe interessarti anche

Dimenticate Il giovane Montalbano: Michele Riondino è uno psicologo tormentato alle prese con una difficile indagine

Michele Riondino indaga come Il giovane Montalbano: l'enigma psicologico è da brividi nel nuovo film

Il 7 maggio arriva nelle sale Illusione, la nuova opera di Francesca Archibugi con p...
Lino Guanciale - Vittoria Puccini

Lino Guanciale e Vittoria Puccini a 'Scuola di seduzione' tra insicurezze, contraddizioni e love coach

Carlo Verdone fa il suo grande ritorno alla regia (e non solo) in un film che fa rid...
Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa, doppio colpo di Fazio: Sal da Vinci e l'attore più amato dagli italiani

Oggi, domenica 15 marzo 2026 va in onda sul NOVE una nuova puntata del talk: da Sal ...
Caso Regeni: scoppia la polemica sui fondi negati al documentario Tutto il male del mondo

Caso Giulio Regeni, è polemica accesa per i fondi negati al film: la reazione è il ritorno al cinema

Il Ministero della Cultura esclude dai contributi selettivi l'opera di Simone Manett...
Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani

Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani

Ecco il trailer della nuova serie dei Fratelli Duffer, tra misteri, alieni, scoperte...
Jasmine Trinca

Jasmine Trinca a Verissimo: "Ho subito molestie, non dobbiamo essere noi a vergognarci"

Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 21 marzo 2026, Jasmine Trinca, al cinema...
Gli occhi degli altri - Intervista Jasmine Trinca

Gli occhi degli altri al cinema, Jasmine Trinca: "Ho messo il mio corpo a servizio del racconto e di una femminilità controversa"

L'attrice è protagonista del nuovo film di Andrea De Sica, in sala dal 19 marzo, lib...
David Riondino è morto, la storia di un artista tra musica, teatro e tv

David Riondino è morto, la storia di un artista tra musica, teatro e tv

David Riondino è morto a 73 anni. Ha spaziato tra le varie forme dello spettacolo co...
La casa nella prateria, il teaser trailer del reboot di Netflix e la nuova famiglia Ingalls nel selvaggio West

La casa nella prateria torna con una 'nuova' famiglia: Netflix stupisce ancora una volta, ecco perché

Netflix svela il primo teaser trailer del nuovo adattamento dei romanzi per ragazzi ...

Salute

Mielofibrosi

Cos'è, come si manifesta e il progresso nelle cure

LEGGI

Personaggi

Monica Dugo

Monica Dugo
Emanuela Grimalda

Emanuela Grimalda
Achille Lauro

Achille Lauro
Paolo Carta

Paolo Carta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963