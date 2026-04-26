Vittoria Puccini moglie fragile di uno psicologo: farà piangere con le sue insicurezze in Illusione L'attrice fiorentina vestirà i panni della compagna di Michele Riondino, psicologo alle prese col caso di una baby squillo moldava vittima di violenza

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Il 7 maggio 2026 arriva al cinema Illusione, ultimo film di Francesca Archibugi, regista di, tra gli altri, Il Colibrì, Lezioni di volo e Il nome del figlio, e con un cast di grandi interpreti: Michele Riondino, Jasmine Trinca, Angelina Andrei e Vittoria Puccini. Un dramma che gira per mezza Europa, partendo dall’Italia e arrivando fino al Parlamento europeo di Bruxelles. Nel mezzo un’indagine su una misteriosa 16enne moldava, Rosa Lazar. Completano il parco attori anche Francesca Reggiani, Aurora Quattrocchi e Filippo Timi.

Illusione: il mistero di Rosa Lazar con Vittoria Puccini

Periferia di Perugia. In un fosso viene ritrovata una ragazzina. Indossa un completo d’alta moda ed è bellissima. La polizia sta per portare via il corpo, quando un sospiro la svela ancora viva: si chiama Rosa Lazar, è moldava e non ha nemmeno 16 anni. La sostituta procuratrice Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca) e lo psicologo Stefano Mangiaboschi (Michele Riondino) sono immediatamente chiamati a occuparsi del caso. Il caso è più complicato del previsto: Rosa non sembra avere coscienza delle brutali violenze subite e copre la verità dei fatti. Dietro la maschera di un’incessante gioiosità emerge un profilo psicologico molto disturbato. Come è arrivata a Perugia questa lolita che non sembra una normale prostituta e che si comporta come una bambina?

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Per la sostituta procuratrice Rosa diventerà la chiave per un’indagine internazionale su scenari inquietanti. Per lo psicologo, alle prese anche con le fragilità e le insicurezze della moglie (Vittoria Puccini) e una suocera invadente (Francesca Reggiani) sarà un altro tipo di indagine, molto più interiore, che lo porterà a scoprire il vero enigma di Rosa Lazar.

Quando esce al cinema Illusione con Vittoria Puccini?

Illusione esce al cinema il 7 maggio 2026, distribuito da 01 Distribution. La sceneggiatura è firmata dalla regista, Francesca Archibugi,e da Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Il film è una produzione Fandango con Rai Cinema in coproduzione con Tarantula, prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci, coprodotto da Joseph Rouschop ed Eva Curia.

Vi lasciamo il trailer di Illusione qui sotto.

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