Ilary Blasi pubblica il video delle pre nozze: il ruolo speciale di Silvia Toffanin e il commento tenero di Selvaggia Lucarelli La conduttrice ha condiviso sui social le immagini più emozionanti delle nozze: dalla cerimonia sulla Terrazza dell’Infinito alla preparazione con Toffanin al suo fianco.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

A pochi giorni dalle nozze celebrate nella splendida cornice di Ravello, Ilary Blasi ha deciso di mostrare qualcosa in più del suo grande giorno, condividendo sui social le immagini della cerimonia insieme a Bastian Muller. Un filmato elegante e molto emozionante, nel quale trovano spazio gli istanti più importanti del rito e soprattutto gli sguardi tra i due sposi, pieni d’amore e complicità.

Il video del matrimonio e quel dettaglio su Bastian Muller

La conduttrice ha scelto di accompagnare il reel con una didascalia estremamente semplice, limitandosi alla data delle nozze: "13.09.2026". Nessuna lunga dichiarazione d’amore e nessun messaggio particolarmente sdolcinato, ma soltanto le immagini di una giornata che per Ilary e Bastian ha rappresentato un nuovo capitolo della loro storia. Nel filmato si vede la cerimonia sulla spettacolare Terrazza dell’Infinito di Villa Cimbrone, con il Golfo di Salerno sullo sfondo. Ilary arriva accompagnata dal padre, avvolta nel velo e con un grande bouquet, mentre Bastian la osserva emozionato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Silvia Toffanin compare accanto a Ilary Blasi per un ruolo speciale

Tra le immagini condivise da Ilary ce n’è anche una particolarmente significativa legata alla preparazione. Nel momento in cui la conduttrice si prepara per il rito, infatti, compare accanto a lei Silvia Toffanin, insieme alla madre Daniela. Un dettaglio che racconta il lato più intimo della giornata, lontano dalla festa e dalle immagini ufficiali della cerimonia. Dato il momento particolare, in cui la sposa si stava preparando, possiamo dedurre che Toffanin abbia aiutato l’amica di una vita a prepararsi prima di percorrere la navata, e che le abbia quanto meno fornito supporto psicologico e affettivo prima del grande momento.

La battuta di Selvaggia Lucarelli diventa virale che rimanda al GF Vip

Il video non poteva non attirare anche l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, che ha lasciato sotto al post un commento ironico destinato a far sorridere il pubblico: "Lui ti guarda come Joshua guarda Cesara". Il riferimento è naturalmente a Cesara Buonamici e al suo rapporto con il marito Joshua Calabrese, trasformato dalla giornalista in un paragone perfetto per descrivere lo sguardo di Bastian durante la cerimonia. La battuta riporta così al centro anche il trio che sarà coinvolto nel nuovo Grande Fratello Vip: Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Un commento leggero, ma arrivato proprio sotto le immagini di un momento estremamente romantico, che ha aggiunto una nota ironica al racconto social delle nozze.

Le nozze raccontate con serenità da Ilary

Il matrimonio con Bastian, intanto, è stato raccontato da Ilary anche attraverso alcune riflessioni sul significato di questa scelta. "L’ho fatto con grande serenità, non c’era un minimo di angoscia o di paura perché, se lo fai la seconda volta, vuol dire che sei anche più cosciente, hai un’età diversa. Mi piace l’idea di sposarmi, l’idea di questa unione che è un progetto, è qualcosa in più". Una visione molto concreta, che la conduttrice ha sintetizzato parlando della vita dopo le esperienze passate: "Non è che uno debba essere felice per fare un dispetto agli altri. Non è una questione di vendetta o rivincita. Fa parte della vita". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche