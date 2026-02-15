Ilary Blasi verso il secondo matrimonio: la proposta romantica di Bastian Müller a Parigi Ilary Blasi ha detto sì al fidanzato Bastian Muller e vuole sposarlo il prima possibile, la proposta a Parigi.

Ilary Blasi è pronta a compiere un nuovo passo importante nella sua vita privata. La conduttrice ha annunciato sui social di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Bastian Müller, condividendo uno scatto che non ha lasciato spazio a dubbi. Nella foto si vede chiaramente un prezioso anello al dito, accompagnato da una dedica breve ma eloquente: "My forever Valentine". Un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei fan e che, in poche ore, ha fatto il giro del web.

Ilary Blasi proposta di matrimonio a Parigi, vuole sposarsi il prima possibile

La proposta sarebbe arrivata a Parigi, la città simbolo dell’amore, proprio nel giorno di San Valentino. Un contesto che ha reso il momento ancora più suggestivo: secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, Müller avrebbe organizzato una sorpresa romantica sotto la Torre Eiffel, scegliendo uno scenario da film per chiedere a Ilary di sposarlo. Un gesto che racconta bene la solidità di una relazione che, pur rimanendo spesso lontana dai riflettori, negli ultimi mesi era apparsa sempre più forte e affiatata.

In realtà, chi segue con attenzione le vicende della conduttrice non è rimasto del tutto sorpreso. Da tempo, infatti, si rincorrevano indiscrezioni su possibili nozze imminenti. Il rapporto tra Ilary e l’imprenditore tedesco, iniziato circa due anni fa, si è consolidato rapidamente, e Müller è riuscito a entrare in sintonia non solo con lei, ma anche con il suo ambiente familiare. Un elemento che molti osservatori avevano interpretato come il segnale di un legame destinato a diventare sempre più importante.

Non è neppure la prima volta che il nome di Müller viene associato a un anello. Già lo scorso anno, durante una vacanza sul lago di Como, un regalo particolarmente prezioso aveva fatto pensare a una proposta imminente. All’epoca si era trattato solo di un gesto romantico, ma oggi il significato sembra ben diverso e molto più concreto.

Nel frattempo, tra gli addetti ai lavori e i ben informati circola già un’ipotesi: quella di un matrimonio che potrebbe celebrarsi entro la prossima estate, anche se sulla data e soprattutto sulla location vige il massimo riserbo. Nessuna conferma ufficiale, dunque, ma soltanto indiscrezioni che contribuiscono ad alimentare la curiosità del pubblico.

Prima deve arrivare il divorzio da Totti

Resta però un passaggio fondamentale prima di arrivare all’altare: la conclusione definitiva del divorzio da Francesco Totti. La separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice continua infatti a essere al centro di una vicenda giudiziaria complessa e molto seguita. Da mesi le questioni legali tra i due ex coniugi occupano le aule di tribunale, trasformando la fine del loro matrimonio in una delle storie più discusse della cronaca rosa italiana. L’udienza decisiva è attesa nelle prossime settimane e solo dopo quel passaggio sarà possibile chiarire tempi e modalità di eventuali nozze.

Mentre la sua vita privata sembra avviarsi verso un nuovo capitolo, Ilary Blasi si prepara anche a tornare protagonista in televisione. La conduttrice sarà infatti al timone della prossima edizione del Grande Fratello VIP, pronta a rimettersi al centro della scena televisiva in una stagione che, per lei, si preannuncia intensa sia sul piano professionale sia su quello personale.

