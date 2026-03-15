Ilary Blasi a Verissimo: "Il Gf Vip? Io e Selvaggia Lucarelli ci divertiremo, amo il suo cinismo. Ora il divorzio, poi sposo Bastian" La nuova conduttrice del Gf Vip, ospite dell'amica Silvia Toffanin domenica 15 marzo 2026, si racconta tra carriera e vita privata

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Il primo ospite della puntata di domenica 15 marzo di Verissimo è Ilary Blasi a poche ore dalla partenza ufficiale del suo Grande Fratello Vip. "Io sono agitata!", le dice, empaticamente l’amica Silvia Toffanin, ma Ilary Blasi la spiazza subito: "Ma perché? Io ancora no, mancano due giorni, ma spero che alla fine l’adrenalina prenda il sopravvento. Siamo pronti, oddio uno poi è pronta sempre ma non è pronta mai."

Ilary Blasi a Verissimo: "Il Gf Vip è la prima cosa importante che ho fatto, mai dimenticata"

Poi la conduttrice svela il rapporto speciale che ha con questo programma: "Il Grande Fratello Vip nasceva con me, mi ricordo ancora quella prima puntata: ero emozionata ma anche incosciente, cosa che ora non sono più tanto, un po’ di incoscienza di aiuta a buttarti. La prima cosa importante che fai in tv non si scorda mai, sono contenta di tornare e anche di ritrovare il gruppo di lavoro".

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Quattro concorrenti sono già entrati, spiega Ilary: "Li abbiamo fatti entrare prima, e li abbiamo lasciati in giardino, hanno passato la prima notte nelle tende, e poi tramite un sistema di escape room in qualche modo, alla fine sono entrati".

Ilary Blasi insomma, sembra veramente entusiasta di tornare al timone del Gf Vip e spiega perché: "la verità è che io mi diverto, io sono una fan, ci andrei anche da concorrente, è un po’ come andare in comitiva, tu mi faresti la sorpresa?" scherza con Toffanin, che dice ovviamente di sì.

"Sono passati 10 anni dalla prima volta al Gf quanto sei diversa?" chiede la conduttrice di Verissimo all’ospite, che risponde: "Beh sono successe tante cose. Te l’avevo detto che con un’amica come me non ci si annoia mai".

Poi Ilary Blasi parla delle due figlie: Isabel, la più piccola "è molto divertente, e quando le chiedono cosa fa la mamma, dice va in tv, si pettina e si trucca."

Della figlia più grande dice invece: "Chanel ormai è una donna, abbiamo delle affinità, l’autoironia per esempio, al contrario della piccola lei non è permalosa, ci puoi scherzare. Ha fatto questa esperienza a Pechino Express, aperta e chiusa parentesi, perchè ha detto che non le interessa la tv".

Poi si parla d’amore e qui la conduttrice del Gf Vip dà una conferma: "Quando mi sposo con Bastian? Quando mi divorzio, ci siamo quasi".

Poi si torna a parlare del reality e della novità più grande, le due opinioniste: Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli: "Sono molto forti, diverse tra loro certo, ma sono felice di questo trio al femminile, ci divertiremo tantissimo, anche a prenderle di sorpresa, quindi devono tenersi pronte".

Sulla Lucarelli dice "Mi piace tantissimo Selvaggia perché ha quell’ironia cinica e anche io amo il cinismo, secondo me ha ragione, avete già capito". E aggiunge: "Sal Da Vinci ci ha fatto una promessa a tutt’e due a me e a Selvaggia, che suonerà ai nostri matrimoni, quindi vediamo".

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