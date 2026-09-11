Ilary Blasi, in vendita la villa della serie Unica su Netflix: quanto costa e la scelta (simbolica) prima delle nozze
La conduttrice del Grande Fratello ha messo sul mercato l'immobile dove vivevano i genitori. Ma lei continuerebbe a risiedere nella vicina casa di proprietà di Totti. Ecco i dettagli.
A due giorni dalle nozze, attesissime, con Bastian Muller, Ilary Blasi prende le distanze dal passato. La villa all’Eur apparsa nella serie Netflix Unica, dove vivevano i genitori della conduttrice del Grande Fratello, è infatti finita in vendita per una cifra astronomica, anche se in linea con i prezzi di mercato (folli) del momento. Ilary, nel frattempo, ha scelto di rimanere nella sua casa storica dopo aver ottenuto il permesso del tribunale. Un segno chiaro di come l’ex di Francesco Totti, nonostante il matrimonio in arrivo, non sia comunque disposta a rinunciare a una parte importante della sua storia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Ilary Blasi, la vendita della villa all’Eur apparsa nella serie Unica
Un pezzetto del recente passato di Ilary Blasi se ne va, con la vendita della villetta unifamiliare all’Eur in cui vivevano i genitori Daniela Serafini e Roberto Blasi. L’annuncio è apparso lo scorso 11 agosto, ma solo adesso la notizia sta facendo il giro dei principali media, e pare che l’immobile sia ancora disponibile per l’acquisto a una cifra che supera i 3 milioni di euro.
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Si tratta di una grande villa, sita in via Giovanni l’Eltore a Roma, con una superficie calpestabile complessiva di 330 metri quadrati. La casa è suddivisa su due livelli, collegati da una scenografica scala in legno scuro: al piano terra, c’è il grande salone con vetrate a tutta altezza che si aprono su terrazza e giardino, oltre a una cucina, tre bagni, tre camere da letto e uno spazioso armadio a muro; di sopra, invece, i genitori di Ilary hanno sistemato una seconda cucina con living, poi una lavanderia, altri due bagni e due camere da letto. E il tutto è impreziosito da finiture pregiate, tra pietra naturale e legno, oltre a un sistema all’avanguardia di sorveglianza.
Ma il vero ‘appeal’, per questo piccolo gioiello in vendita, è il fatto che sia apparso brevemente nella serie Unica su Netflix. Nella prima stagione, una parte degli interni era stata svelata nel corso delle registrazioni, con le telecamere che avevano mostrato salone e cucina. "Vi porto a casa di mia madre, è qua vicino", aveva spiegato la conduttrice, spostandosi per i pochissimi metri che separano la sua casa attuale dalla villa in vendita.
Il dettaglio sulla vendita e le nozze in arrivo per Ilary
Altro dettaglio curioso, per i fan di Ilary, riguarda la proprietà della villa in vendita. Risulta infatti che l’immobile attualmente sul mercato per 3.250.000 euro appartiene esclusivamente alla presentatrice, nonostante ad abitarvi fossero fino ad oggi i genitori. Mentre la casa in cui Blasi vive al momento – e che il tribunale le ha concesso perché lì risiede stabilmente anche la figlia minore Isabel – è dell’ex marito calciatore. Ilary, quindi, sembra pronta da un lato a rifarsi un futuro con Bastian grazie ai possibili proventi della vendita. E dall’altro non appare disposta a rinunciare a un’abitazione in cui ha vissuto per anni, nonostante questa appartenga tecnicamente all’ex.
In questo incrocio di immobili, l’unica certezza è che tra due giorni esatti la conduttrice del Grande Fratello convolerà a nozze e ripartirà dal ‘sì’ al nuovo compagno Bastian Muller. La cerimonia dovrebbe svolgersi con rito civile a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello. Mentre è certo che la festa sarà nel tardo pomeriggio del 13 settembre nella suggestiva cornice di Villa Cimbrone, nel cuore della Costiera Amalfitana. Pochissimi gli invitati, come aveva già anticipato Selvaggia Lucarelli, forse appena un’ottantina. Ma i nomi dei presenti restano top secret. Un bel salto di qualità rispetto alle prime nozze con Totti, trasmesse nel 2005 in diretta tv.
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