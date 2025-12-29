Ilary Blasi, vacanze con l’anello mozzafiato di Bastian Muller: la svolta verso il matrimonio La conduttrice, in ferie sulla neve di Cortina in questi giorni, ha sfoggiato sui social un nuovo anello al dito. Mentre al suo fianco è apparsa un'amica di vecchia data.

Un anello scintillante fa impazzire i social. Ilary Blasi, in vacanza sulla neve di Cortina insieme a Bastian Muller, si è mostrata online con un nuovo anello al dito, scatenando subito la curiosità (e le supposizioni) dei suoi fan. Lo scatto è stato condiviso da Ilary di recente, e l’ipotesi adesso è che le nozze con l’imprenditore tedesco siano sempre più vicine. L’unico ostacolo da superare sarà l’udienza per il divorzio da Francesco Totti, fissata alla fine di marzo 2026. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ilary Blasi, l’anello misterioso e le nozze in arrivo con Bastian

Lo scatto natalizio postato da Ilary ha fatto il giro del web in poche ore. La Blasi, sorridente accanto al suo compagno Bastian Muller, sfoggia al dito un anello inedito e ben visibile. Una sorta di conferma ‘silenziosa’ delle sue intenzioni (serissime) una volta ufficializzato il divorzio dall’ex. Già a maggio scorso, si era parlato di una proposta di nozze ufficiale da parte dell’imprenditore, avvenuta nella splendida cornice del lago di Como. La data ipotetica dell’unione non è mai stata rivelata, ma il nuovo dettaglio emerso sul profilo di Ilary fa pensare che i tempi, ormai, siano quasi del tutto maturi.

La relazione con Muller, avviata circa due anni fa, procede intanto a gonfie vele, e i due si godono in questi giorni un po’ di sano relax sulla neve di Cortina d’Ampezzo. L’unico step – l’ultimo – che dovranno superare prima di convolare ufficialmente a nozze sarà l’udienza per il divorzio fissata a fine marzo 2026, presso il Tribunale di Roma. Dopo quella data, la strada sarà definitivamente spianata per coronare questo nuovo sogno d’amore.

Le vacanze scintillanti di Ilary a Cortina

Mentre i gossip sulle nozze di Ilary impazzano, la conduttrice e showgirl si gode le ferie invernali a Cortina d’Ampezzo, meta chic delle Dolomiti. Qui la Blasi si è presa qualche giorno di pausa insieme alla sua dolce metà, e ha trascorso una serata memorabile (come testimoniano le sue storie Instagram) nel locale El Caminetto, tra balli, brindisi e un parterre vip di tutto rispetto. Con lei, taggata direttamente dalla Blasi, c’era anche l’amica Tamara Pisnoli, ex di Daniele De Rossi e vecchia amica dagli anni 2000, quando le due erano considerate le ‘first lady’ della Roma di Totti e De Rossi. Nonostante entrambe abbiano divorziato dai rispettivi ex, l’amicizia è rimasta solida e spesso si ritrovano insieme, affiancate anche dai rispettivi compagni: Bastian Muller per Ilary e Stefano Mezzaroma, marito di Tamara dal 2021. A testimonianza di un legame solido che resiste al passare del tempo.

