Ilary Blasi, Totti pronto a fermare le nozze con Bastian Muller: cosa succede

La conduttrice e l'imprenditore tedesco si vorrebbero sposare ma l'ex calciatore potrebbe far slittare tutto nell'udienza per il divorzio prevista a marzo.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno per traslocare in una nuova casa, nell’esclusivo quartiere romano in zona Farnesina, vicino a Fiorello e Bonolis, Ilary Blasi pensa alle future nozze con Bastian Muller. Da mesi, ormai, si vocifera di un imminente matrimonio tra la conduttrice e l’imprenditore tedesco e, almeno secondo quanto scritto su Chi Magazine, dovrebbe essere tutto vero. Nell’articolo del ben informato Giuseppe Candela si chiarisce, inoltre, che non c’è ancora una data certa, né tantomeno una lista di ospiti già pronta, come invece dicevano i rumor, ma solo una chiara intenzione di sposarsi. Il fatidico è però condizionato alla fine delle beghe giudiziarie tra Totti e Blasi, che si dovrebbero concludere il 31 marzo prossimo in tribunale, quando verrà emessa la sentenza di divorzio, e a quanto pare il Pupone potrebbe giocarsi qualche carta pur di far slittare la cerimonia sognata dalla sua ex moglie.

Ilary Blasi e Bastian Muller presto sposi, ma Totti si mette di traverso

Ilary Blasi e Bastian Muller si vorrebbero sposare. Questo ormai pare essere un dato di fatto, ma per convolare a nozze serve prima che la conduttrice ottenga il divorzio da Francesco Totti. La data dell’ultima udienza in tribunale è fissata a fine marzo 2026, ben 4 anni dopo dalla separazione avvenuta nel 2022, tra presunti tradimenti, rolex e borse nascosti, due serie Tv e un libro. Secondo Chi Magazine, però, per Blasi prendere Muller come marito non sarà così semplice: l’ex della Roma, infatti, "Consapevole della volontà dell’ex moglie di risposarsi, potrebbe per ‘vendetta’ mettersi di traverso il prossimo marzo, allungando i tempi del divorzio e, di conseguenza, delle nuove nozze". Cosa ci sia di vero in tutto questo non è dato sapere, e solo a udienza conclusa sapremo se Totti avrà giocato qualche carta per prendere tempo o meno, facendo così slittare il matrimonio da sogno di Ilary. Intanto in tribunale, si dibatterà anche di mantenimento, dopo che due dei tre figli sono diventati maggiorenni, e della proprietà di beni e oggetti come i famosi rolex, chiusi per ora in una cassetta di sicurezza

