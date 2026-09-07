Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli svela il dettaglio (segreto) sulle nozze con Bastian Muller: “Ecco quanti invitati ci saranno”. Ma è mistero sulla sua presenza L'ex giurata di Ballando con le Stelle ha rivelato nella sua newsletter un particolare inedito sul matrimonio dell'amica e collega. Poi la battuta sulla sua partecipazione.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Si avvicina la data del matrimonio, riservatissimo, tra la conduttrice Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco Bastian Muller. I due convoleranno a nozze il 13 settembre prossimo, in Costiera Amalfitana, con un evento che si preannuncia super blindato e decisamente esclusivo. A rivelare qualche dettaglio notevole ci ha pensato però Selvaggia Lucarelli, che presto tornerà al fianco di Ilary nell’edizione del Grande Fratello al via il 17 settembre. Nella sua newsletter, l’ex giurata di Ballando con le Stelle ha svelato ai fan alcuni particolari inediti e un indizio sulla sua (possibile) partecipazione al matrimonio più atteso di questa fine estate. Ecco qui sotto tutta la storia.

Ilary Blasi, il dettaglio sulle nozze svelato da Selvaggia Lucarelli

Domenica 13 settembre è la data da segnare sul calendario, almeno per i fan di Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia convolerà infatti a nozze nella pittoresca cornice di Villa Cimbrone a Ravello, in Costiera Amalfitana, dopo tre anni di felice relazione. Ma a quanto pare l’evento sarà tra i più blindati del suo genere, con fornitori (si dice) legati da precisi accordi di non divulgazione. E una lista di invitati esclusivissima, oltre che molto ristretta.

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A dare una misura della estrema ‘privacy’ di questo matrimonio ci ha pensato, di recente, la blogger e opinionista Selvaggia Lucarelli. Lo ha fatto all’interno della sua newsletter Vale Tutto, nella rubrica "Non facciamone un caso". Lei che di recente ha imparato a conoscere da vicino Ilary, lavorandoci a stretto contatto nella scorsa edizione del Grande Fratello, ha stuzzicato la curiosità dei suoi lettori con un paio di rivelazioni non da poco.

In primis, Selvaggia ha chiarito un punto: "Il matrimonio di Ilary Blasi è più che riservato. Gli invitati a Villa Cimbrone, sulla costiera amalfitana, sono in tutto poco più di 50". Insomma un party ristrettissimo, tra cerimonia e festeggiamenti, che senza dubbio includerà i tre figli avuti da Ilary e dell’ex Francesco Totti, cioè Chanel, Christian e Isabel. Mentre sul fronte vip i nomi restano avvolti nel mistero. Compreso quello della stessa Lucarelli.

Le voci sulla partecipazione di Selvaggia Lucarelli al matrimonio di Ilary Blasi

Selvaggia, sempre nella sua newsletter, ha infatti aggiunto una smentita importante, salvo poi fare marcia indietro: "No, io non ci sono. O forse sì, in qualche modo?". Dunque lei stessa non ha voluto svelare la portata del suo (possibile) coinvolgimento nelle nozze di Ilary. Quello che è certo, però, è che le rivedremo entrambe su Canale 5 giovedì 17 settembre. Selvaggia nei panni rinnovati di opinionista – insieme a Cesara Buonamici – e la novella sposa Ilary Blasi in quelli di conduttrice. Sarà forse l’occasione per qualche battuta divertente sull’evento, e sul nuovo marito Bastian Muller. Gli altri dettagli gli scopriremo senza dubbio dai social, in base a quello che i due innamorati vorranno condividere con il pubblico di appassionati. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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