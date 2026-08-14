Ilary Blasi e il debutto di Noemi Bocchi a Ballando: la risposta social con Bastian è una frecciata alla compagna di Totti
La conduttrice del Grande Fratello Vip ha condiviso alcuni scatti con la famiglia da Ibiza in un post che sa tanto di ‘replica’ alla compagna dell’ex marito Totti
Il passato continua a fare da sfondo, ma questa volta la storia prende una direzione televisiva. Noemi Bocchi si prepara infatti al suo debutto sul piccolo schermo come concorrente di Ballando con le Stelle, mentre Ilary Blasi vive una fase completamente diversa, tra il matrimonio con Bastian Muller, i figli e nuovi impegni professionali. Due percorsi che, dopo anni di attenzione mediatica legata soprattutto a Francesco Totti, finiscono così per incrociarsi per la prima volta davanti alle telecamere, ma sui social c’è dell’altro. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Noemi Bocchi scende in pista: il debutto che cambia il racconto
Per Noemi Bocchi – come anticipato – si apre una pagina inedita. La compagna di Francesco Totti sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, segnando il suo primo vero ingresso nel mondo dello spettacolo televisivo. Una scelta che inevitabilmente attirerà l’attenzione, non soltanto per la curiosità nei confronti della sua performance sulla pista da ballo, ma anche per tutto ciò che il suo nome porta con sé. La sua relazione con Totti l’ha infatti resa negli ultimi anni una presenza costante sulle cronache rosa. Ora, però, Noemi avrà l’occasione di costruire una narrazione più personale, mettendosi alla prova in un programma molto seguito. Il suo debutto coincide così con un momento particolare anche per Ilary Blasi, l’ex moglie di Totti, che nel frattempo ha costruito una nuova vita sentimentale e familiare.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La ‘risposta’ di Ilary Blasi arriva sui social: cosa ha fatto l’ex signora Totti
Se da una parte Noemi Bocchi è dunque pronta a debuttare per la prima volta in televisione in un ruolo da protagonista con Ballando con le Stelle, dall’altra Ilary Blasi nelle stesse ore ha scelto Instagram per mostrare il volto più luminoso della sua estate: Ibiza, il mare, una villa da sogno, Bastian Muller e i tre figli Christian, Chanel e Isabel. Una sequenza di fotografie accompagnata da un messaggio semplice ma eloquente, "family first", che ai suoi follower è sembrato quasi un manifesto. Il tempismo ha infatti ovviamente alimentato le letture più maliziose. Alcuni fan hanno interpretato il post come una risposta indiretta a Noemi, proprio nel giorno in cui la compagna di Totti si prepara a conquistare il piccolo schermo. Nessuna frecciata esplicita, naturalmente, e nessuna dichiarazione che autorizzi a parlare di una vera rivalità, ma resta la coincidenza che, considerando il passato delle due donne, non poteva passare inosservata. Ilary, del resto, è ormai proiettata verso un nuovo capitolo. Le nozze con Bastian Muller alle porte e il suo destino televisivo (con il ritorno alla guida del Grande Fratello Vip su Canale 5) si incrocerà proprio con quello di Noemi Bocchi nella rivale Rai. Ed è proprio la televisione a complicare anche i piani romantici: la luna di miele con Bastian dopo il matrimonio sarebbe infatti saltata, o comunque posticipata, a causa degli impegni professionali legati al GF Vip.
Potrebbe interessarti anche
Ilary Blasi, salta la luna di miele con Bastian Muller: perché e cosa succede al matrimonio da sogno (c’entra il GF Vip)
Stando alle ultime indiscrezioni la conduttrice e l’imprenditore tedesco saranno cos...
Ballando con le stelle 2026, Noemi Bocchi concorrente ufficiale nel cast: la strana reazione di Totti (non convinto)
Come vociferato nelle ultime settimane la compagna dell’ex capitano della Roma sarà ...
Ballando con le Stelle 2026, Noemi Bocchi svolta il cast: Milly Carlucci cala l’asso con la compagna di Totti (dopo il no di Chanel)
Stando alle ultime indiscrezioni la fidanzata dell’ex capitano della Roma sarebbe il...
Francesco Totti e Chanel, pace fatta? Il retroscena sulla lite e l'intervento (a sorpresa) di nonna Fiorella
Francesco e Chanel Totti avrebbero ricucito i rapporti dopo gli ultimi anni turbolen...
Isabel Totti festeggia Prima Comunione due volte, tensioni tra mamma Ilary e papà Francesco?
Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più ai ferri corti? Si parla di due feste per l...
Ilary Blasi finalmente sposa Bastian Muller, data delle nozze (vicinissime) e location da sogno a Ravello: Totti non è più un ostacolo
Dopo il divorzio definitivo dal Capitano, la conduttrice è pronta a sposare Muller: ...
Ballando con le stelle con Barbara D’Urso, Lucio Presta e Noemi Bocchi: “Guerra Rai a Mediaset”, il retroscena (e il ruolo di Totti)
Il cast assemblato da Milly Carlucci per lla prossima edizione dello show di Rai 1 p...
Totti-Blasi, Natale ad alta tensione (per ‘colpa’ di Noemi). E il Pupone mette Bastian nel mirino
L'ex coppia sarebbe ai ferri corti per la scelta dei figli di non passare le festivi...