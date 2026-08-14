Ilary Blasi e il debutto di Noemi Bocchi a Ballando: la risposta social con Bastian è una frecciata alla compagna di Totti La conduttrice del Grande Fratello Vip ha condiviso alcuni scatti con la famiglia da Ibiza in un post che sa tanto di ‘replica’ alla compagna dell’ex marito Totti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il passato continua a fare da sfondo, ma questa volta la storia prende una direzione televisiva. Noemi Bocchi si prepara infatti al suo debutto sul piccolo schermo come concorrente di Ballando con le Stelle, mentre Ilary Blasi vive una fase completamente diversa, tra il matrimonio con Bastian Muller, i figli e nuovi impegni professionali. Due percorsi che, dopo anni di attenzione mediatica legata soprattutto a Francesco Totti, finiscono così per incrociarsi per la prima volta davanti alle telecamere, ma sui social c’è dell’altro. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Noemi Bocchi scende in pista: il debutto che cambia il racconto

Per Noemi Bocchi – come anticipato – si apre una pagina inedita. La compagna di Francesco Totti sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, segnando il suo primo vero ingresso nel mondo dello spettacolo televisivo. Una scelta che inevitabilmente attirerà l’attenzione, non soltanto per la curiosità nei confronti della sua performance sulla pista da ballo, ma anche per tutto ciò che il suo nome porta con sé. La sua relazione con Totti l’ha infatti resa negli ultimi anni una presenza costante sulle cronache rosa. Ora, però, Noemi avrà l’occasione di costruire una narrazione più personale, mettendosi alla prova in un programma molto seguito. Il suo debutto coincide così con un momento particolare anche per Ilary Blasi, l’ex moglie di Totti, che nel frattempo ha costruito una nuova vita sentimentale e familiare.

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La ‘risposta’ di Ilary Blasi arriva sui social: cosa ha fatto l’ex signora Totti

Se da una parte Noemi Bocchi è dunque pronta a debuttare per la prima volta in televisione in un ruolo da protagonista con Ballando con le Stelle, dall’altra Ilary Blasi nelle stesse ore ha scelto Instagram per mostrare il volto più luminoso della sua estate: Ibiza, il mare, una villa da sogno, Bastian Muller e i tre figli Christian, Chanel e Isabel. Una sequenza di fotografie accompagnata da un messaggio semplice ma eloquente, "family first", che ai suoi follower è sembrato quasi un manifesto. Il tempismo ha infatti ovviamente alimentato le letture più maliziose. Alcuni fan hanno interpretato il post come una risposta indiretta a Noemi, proprio nel giorno in cui la compagna di Totti si prepara a conquistare il piccolo schermo. Nessuna frecciata esplicita, naturalmente, e nessuna dichiarazione che autorizzi a parlare di una vera rivalità, ma resta la coincidenza che, considerando il passato delle due donne, non poteva passare inosservata. Ilary, del resto, è ormai proiettata verso un nuovo capitolo. Le nozze con Bastian Muller alle porte e il suo destino televisivo (con il ritorno alla guida del Grande Fratello Vip su Canale 5) si incrocerà proprio con quello di Noemi Bocchi nella rivale Rai. Ed è proprio la televisione a complicare anche i piani romantici: la luna di miele con Bastian dopo il matrimonio sarebbe infatti saltata, o comunque posticipata, a causa degli impegni professionali legati al GF Vip.

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