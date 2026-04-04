Ilary Blasi non rialza il Grande Fratello Vip, flop contro la Via Crucis: ma gli autori la 'coccolano' con un gesto tenerissimo
La sesta puntata del Gf Vip non sfonda, ma il team del reality fa un regalo inatteso alla conduttrice: di cosa si tratta.
Il nuovo corso del Grande Fratello Vip continua a navigare in acque difficili. Dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini — segnata dalle polemiche nate dalle rivelazioni di Fabrizio Corona — il reality è passato nelle mani di Ilary Blasi, chiamata a rinnovare e rilanciare il programma . Tuttavia, il cambio di conduzione non è bastato a rilanciare gli ascolti.
Ilary Blasi non rialza il Grande Fratello Vip: il flop contro la Via Crucis
L’ultima puntata del Gf Vip (QUI le pagelle), la sesta dell’edizione 2026, ha infatti registrato 2.024.000 spettatori con il 17,4% di share, risultando sconfitta dalla Via Crucis trasmessa su Rai 1, che ha ottenuto 3.844.000 spettatori e il 20,6% di share (QUI i dati completi della serata del 3 aprile). Un distacco netto che conferma le difficoltà del reality nel conquistare il pubblico anche in una serata in cui Rai 1 non schierava in campo una proposta forte come The Voice Generations, che ha chiuso i battenti due venerdì fa.
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Il confronto diventa ancora più interessante se si guarda a quanto accaduto lo scorso anno. Anche allora la Via Crucis era andata in onda nella stessa serata, ma su Canale 5 non c’era il GF Vip bensì la soap Tradimento. In quell’occasione Rai 1 aveva raccolto 3.440.000 spettatori (19,3%), mentre Tradimento si era fermata a 2.286.000 spettatori (15,5%).
Numeri che mostrano come il divario tra le due reti esistesse già, ma anche che la svolta tanto attesa non è arrivata: il GF Vip, pur con un leggero vantaggio in share rispetto alla soap dello scorso anno, non riesce comunque a sfondare nei gusti del grande pubblico. E la scintilla sembra non essere scattata anche sul web, dove i commenti e le interazioni del popolo dei social non sono allo stesso livello degli anni ‘d’oro’ del programma.
Il regalo degli autori a Ilary
Eppure, dietro le quinte, il clima resta apparentemente disteso e sereno. In vista della Pasqua, gli autori hanno voluto fare una sorpresa a Ilary Blasi con un uovo di Pasqua personalizzato decorato con il celebre "occhio" del Grande Fratello e una foto di Ilary: un gesto simbolico e ironico che testimonia il supporto del team del Gf in un momento non esaltante. Da settimane, infatti, si susseguono voci relative alla possibilità di chiudere anzitempo il programma proprio a causa degli ascolti bassi. Un rumors destinato ad aleggiare anche dopo gli ascolti non esaltanti della puntata pre-pasquale.
Ilary Blasi rimane uno dei punti di forza di questa edizione, grazie a uno stile più leggero e diretto che ha portato una ventata di novità rispetto alla gestione Signorini. Ma la vera sfida resta quella degli ascolti: il GF Vip riuscirà a invertire la rotta o la mannaia di Mediaset calerà sul reality condannando la conduttrice alla seconda chiusura anticipata dopo quella incassata la scorsa stagione con The Couple? Le prossime puntate saranno decisive.
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