Ilary Blasi non è pronta al GF Vip: "Ho già male ai piedi", Selvaggia Lucarelli punge Corona: "Uno spot involontario al GF" Un sguardo sul nuovo Grande Fratello Vip: da una parte l’ironia disincantata della Blasi, dall’altra l’approccio critico e analitico della Lucarelli.

Il conto alla rovescia è finito e il ritorno alla guida del Grande Fratello Vip segna un passaggio che ha il sapore della continuità ma anche della ripartenza. A distanza di anni dalla sua ultima conduzione, Ilary Blasi si ripresenta con lo stesso spirito leggero e diretto che l’ha sempre contraddistinta, mentre accanto a lei debutta Selvaggia Lucarelli come nuova opinionista, che ci da un assaggio di come si comporterà. Le loro dichiarazioni delle ultime ore ci danno l’immagine di un’edizione che punta più al divertimento che all’intrattenimento.

GF Vip: il ritorno pieno di entusiasmo di Ilary Blasi

Il rientro alla conduzione è stato accompagnato da un’ondata di affetto che la stessa conduttrice ha ammesso di non aspettarsi, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni: "Sono sorpresa da questa ondata di affetto del pubblico volto all’annuncio del mio ritorno alla conduzione. Sì, il ‘Grande Fratello Vip’ è nato con me, quindi ci sta di avere dei ricordi belli. Ma io mi sorprendo sempre perché penso di essere divisiva: o ti piaccio tanto o non ti piaccio affatto, mi sono fatta questa idea". La conduttrice non nasconde però di avere un pizzico di agitazione: "Ho un po’ d’ansia da prestazione. C’è sempre un momento in cui mi chiedo: "Ma che cosa devo fare?". Però poi, se c’è da ballare, si sa, io sono una che balla".

Eppure, dietro l’emozione, emerge soprattutto la voglia di divertirsi: "Io mi voglio divertire, perché è questo facciamo col GF Vip: intrattenimento. Ci sono le loro storie, diversi concorrenti hanno un talento e lo mostreranno. Ma il punto è che se mi diverto io, si vede. E anche il pubblico si diverte". Una filosofia semplice ma probabilmente molto giusta. Ma se in video appare sicura e spontanea, dietro le quinte la sua routine è molto più concreta di quanto si possa immaginare. Partecipa alle riunioni solo quando serve: "A quelle sulla scaletta assolutamente. Per quelle più tecniche non è sempre necessario". E poi c’è il lato più umano, fatto di stanchezza e non solo: "Purtroppo indosserò i tacchi, ho già male ai piedi all’idea di stare sui trampoli per tutta la sera". Ma cosa farà a fine puntata? Lo rivela lei stessa: "Mangio prima perché dopo voglio solo mettere il pigiama e andare dritta a dormire". Anche sul rapporto con i concorrenti mantiene il suo tono ironico: "Non penso che abbiano paura di me, anzi: non mi calcolano proprio!". Poi però precisa: "Io parto sempre tranquilla, in allegria. Ma se succede qualcosa e bisogna prendere in mano la situazione, lo faccio".

Selvaggia Lucarelli pronta al debutto al Grande Fratello Vip

Intanto la nuova opinionista rivendica a con decisione, a La Repubblica, la legittimità del reality: "Mi considero una giornalista quando faccio la giornalista e un’intrattenitrice quando faccio l’intrattenitrice. A me piace raccontare la società nella sua interezza, parlando di politica, di cultura, ma mi interessa anche il costume, il gossip", dice chiarendo il suo approccio al Grande Fratello Vip. Non sono mancate le polemiche, soprattutto alla luce delle vicende che hanno coinvolto il programma, ma la sua posizione è netta: "Oh ma il GF non è un concorso statale, non sono le selezioni per decidere il rettore dell’Università, è solo intrattenimento!". E ancora: "In realtà tutta questa storia rischia di essere uno spot involontario al GF. Tutti vorranno vedere cosa è diventato, vorranno capire se questa ‘macchia’ è andata via". Lo spirito critico, d’altra parte, non le è mai mancato, come dimostra il riferimento alla sua esperienza a Ballando con le stelle: "Io sono riuscita a far eliminare un concorrente da Ballando con le stelle perché indossava la maglietta della X Mas, riesco a boicottare persino i programmi di cui faccio parte, figuriamoci se mi può mettere a disagio il fatto di essere critica su un programma della stessa rete". E sulle critiche ricevute ha aggiunto: "No, per dire che più che farmi trovare lavoro, queste critiche un lavoro me lo hanno fatto perdere".

