Ilary Blasi e Michelle Hunziker, gelo tra le showigrl: cosa c'è (davvero) dietro l'assenza alle nozze di Aurora Ramazzotti L'assenza dell’ex signora Totti al matrimonio con Goffredo Cerza ha acceso il gossip e alimentato le indiscrezioni su un presunto raffreddamento dei rapporti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Ilary Blasi e Michelle Hunziker ai ferri corti. L’assenza dell’ex signora Totti al matrimonio di Aurora Ramazzotti, infatti, ha acceso il gossip e alimentato le indiscrezioni su un presunto raffreddamento dei rapporti con la conduttrice elvetica. La mancata presenza della conduttrice romana tra gli invitati alle nozze celebrate il 4 luglio in Sicilia ha portato a ipotizzare una frattura tra le due showgirl simbolo di Mediaset, da tempo considerate molto unite. Ma come stanno davvero le cose? A fare chiarezza è un retroscena che ridimensiona completamente le voci circolate negli ultimi giorni. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ilary Blasi assente al matrimonio di Aurora Ramazzotti: il gossip sul rapporto con Michelle Hunziker

Dopo il matrimonio da favola di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, l’attenzione del pubblico si è spostata su un dettaglio che non è passato inosservato: tra gli invitati, infatti, non figurava Ilary Blasi. L’assenza della conduttrice ha immediatamente alimentato le ipotesi di un presunto gelo con Michelle Hunziker, con cui negli anni ha condiviso molti momenti. Sui social non sono mancate le teorie su una possibile lite o su rapporti ormai compromessi. A rafforzare il chiacchiericcio ha contribuito anche il fatto che la stessa Blasi non sia comparsa in alcuno degli scatti pubblicati dagli invitati. Tra i grandi assenti alla cerimonia, inoltre, figurava anche Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker, circostanza che ha dato ulteriore spazio alle speculazioni.

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La smentita: nessuna lite tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker

A mettere fine alle indiscrezioni è stato il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo quanto riportato dal giornalista, infatti, tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker non sarebbe mai esistita alcuna frizione e le ricostruzioni circolate online sarebbero prive di fondamento. "L’ex signora Totti è caduta dal pero, visto che con Michelle il rapporto non si è mai incrinato. Peraltro tra le due, più che un’amicizia profonda, c’è sempre stato un legame di buona colleganza, visto che sono rappresentate dalla stessa agente, la potente Graziella Lopedota" si legge sul magazine, che spiega come Ilary non sia semplicemente stata invitata: "La Blasi, dunque, non si aspettava alcun invito al matrimonio della giovane Ramazzotti". Al momento nella testa di Ilary Blasi ci sarebbe dunque solo un matrimonio, quello ormai alle porte con Bastian Müller. Secondo le indiscrezioni, le nozze potrebbero essere celebrate già il prossimo settembre e tra le damigelle d’onore ci sarebbero le sorelle Silvia e Melory.

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