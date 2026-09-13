Ilary Blasi si sposa, la risposta di Francesco Totti non passa inosservata: Noemi Bocchi al centro della scena
Petali, cuori e una dedica d'amore per Noemi: il post di Totti arriva proprio mentre Ilary Blasi sposa Bastian Muller a Ravello
Francesco Totti non ha commentato direttamente il matrimonio di Ilary Blasi, ma proprio nel giorno del sì tra la sua ex moglie e Bastian Muller ha scelto di accendere i riflettori sulla sua storia d’amore con Noemi Bocchi. Un tempismo che, inevitabilmente, non passa inosservato. L’ex capitano della Roma ha pubblicato sui social una fotografia dal sapore molto romantico: petali di rosa sparsi sul letto, palloncini a forma di cuore e una lettera sigillata con la ceralacca rossa. A completare la scena, una dedica semplice ma inequivocabile: "5 anni di noi, ti amo".
Totti e Noemi: stoccata o semplice coincidenza?
La data scelta per celebrare l’anniversario è la stessa delle nozze di Ilary, che oggi sposa Bastian a Ravello. Due capitoli sentimentali completamente diversi della vita dell’ex coppia si ritrovano così, quasi inevitabilmente, sullo stesso giorno. Totti, però, non fa alcun riferimento al matrimonio dell’ex moglie e concentra il suo messaggio solo su Noemi. La fotografia sembra quindi essere soprattutto una dichiarazione d’amore alla compagna, ma il contesto rende il post tanto chiacchierato in queste ore. Non è la prima volta che Totti utilizza Instagram per mostrare pubblicamente il suo legame con Noemi Bocchi, che a breve vedremo come concorrente in pista a Ballando con le Stelle. Soltanto qualche settimana fa, in occasione del compleanno della compagna, aveva condiviso un loro selfie accompagnato da un "Ti amo" e dalla canzone Buon compleanno bambina di Edoardo Bennato. Per i cinque anni, invece, l’ex calciatore ha scelto una scenografia più studiata. Una sorpresa romantica che sembra essere in linea con Noemi, che di professione è flower designer.
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Il romantico messaggio per Noemi e quel dettaglio che fa discutere
C’è però un particolare che apre un’altra parentesi. Il conto dei cinque anni non coincide con quanto raccontato dalla coppia in precedenza. Nel settembre 2025 Totti e Noemi avevano infatti festeggiato pubblicamente i loro tre anni insieme, condividendo una serata romantica in un hotel romano. In un’intervista al Corriere della Sera, inoltre, Totti aveva spiegato di conoscere già Noemi e aveva collocato l’inizio della relazione dopo Capodanno, precisando che il rapporto si era consolidato nel marzo 2022. Seguendo quella ricostruzione, quindi, nel settembre 2026 si arriverebbe a circa quattro anni e mezzo, non a cinque. Resta dunque la coincidenza più evidente: nel giorno in cui Ilary Blasi volta pagina con Bastian Muller, Totti celebra la sua storia con Noemi. Nessuna frecciata esplicita, nessun riferimento alla ex moglie. Ma sui social, inevitabilmente, il tempismo ha già fatto discutere.
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