Ilary Blasi e il trailer del Grande Fratello: se scappi ti sposo a Ravello, ma la luna di miele è in tv. E intanto Totti "balla" in Rai con Noemi Ilary Blasi trasforma le nozze a Ravello in un trailer del GfVip, mentre Totti schiera la compagna a colpi di danza.

Maria Francesca Troisi Giornalista Instagram Dal 2015 scrive di musica, TV e cinema. Analizza lo showbiz senza peli sulla lingua, ma giura: «Io non sono cattiva, mi disegnano così».

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Ilary Blasi, sovrana assoluta dei reality, sale all’altare del Grande Fratello, pianta in asso lo sposo a favore di telecamera e scappa di corsa per non perdere il treno dell’Auditel. Lo strascico bianco non è più una promessa d’amore, ma un banner pubblicitario. Nella clip promozionale che lancia la prima serata del Biscione, la sposa gioca a fare la fuggitiva perché ha dimenticato le famigerate buste. Un siparietto studiato al millimetro in cui la finzione divora la realtà: questa domenica (13 settembre) l’ex regina dell’Eur si sposa sul serio, ma la luna di miele può attendere: il dovere televisivo chiama appena quattro giorni dopo il sì.

Un sì a favore di share

Il matrimonio dell’anno (l’ennesimo!) si consuma tra le mura di Villa Cimbrone (a Ravello). Un panorama mozzafiato sospeso nel tempo, dove il mare avvolge le pupille e una cinquantina di intimi si barrica per assistere al rito civile con il manager teutonico. Bastian Müller, l’imprenditore delle perforazioni che le carte dell’anagrafe hanno svelato essere un quarantenne, fa coppia fissa con lei da quattro anni. La lista degli ospiti è protetta dal segreto di Stato, anche se i rumors danno per certe le stanze a cinque stelle prenotate per la storica amica Silvia Toffanin (in cerca di esclusive per Verissimo?) con Pier Silvio Berlusconi, Michelle Hunziker e Gerry Scotti. C’è persino il giallo di Selvaggia Lucarelli (opinionista della Casa con Cesara Buonamici) che ha "quasi" confermato la trasferta nella sua newsletter. Tutti pronti a commuoversi tra il Viale dell’Immenso e il Terrazzo dell’Infinito, mentre gli organizzatori (napoletani) pregano San Gennaro che non piova, per non dover ripiegare su una cripta gotica, che farebbe troppo film horror.

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Il conto del tribunale

Una sfilata utile a prendersi le copertine e a cancellare le macerie del passato, dopo il divorzio definitivo siglato a luglio e la fine della favola annunciata con i comunicati disgiunti nel 2022, e poi ampiamente monetizzati tra Netflix con Unica e le pagine di Che stupida. Ma dietro il lancio del riso benaugurale c’è una ritirata strategica sul fronte bancario. Se la sposina usa il bianco per sponsorizzare il rientro nei reality di Cologno Monzese, è anche per distogliere lo sguardo dalle batoste incassate nelle aule di giustizia. Il Tribunale Civile di Roma ha appena sforbiciato il super-assegno mensile, portando il mantenimento a 10.900 euro. Il giudice ha accolto le tesi dei legali dell’ex Francesco Totti, tagliando l’80% della quota destinata al primogenito Cristian, ormai economicamente indipendente. Respinta al mittente la richiesta della showgirl, che pretendeva di gonfiare il bonifico fino a ventimila al mese. Resta tutto sospeso per la diciannovenne Chanel fino al prossimo autunno, mentre la piccola Isabel osserva i cocci del matrimonio di mamma e papà, ridotti a due carriere parallele, impegnate nel mutuo soccorso televisivo.

Il cha cha cha del Pupone

Dall’altra parte del Tevere, la risposta dell’ex numero dieci non si fa attendere. Er Pupone non ha nessuna intenzione di subire il monopolio mediatico della storica ex, e risponde piazzando la "nuova" fiamma direttamente sulla pista del sabato sera di Rai 1. Noemi Bocchi, la trentottenne flower designer, "impallinata" sui campi di padel all’inizio del 2022, sbarca alla corte di Milly Carlucci (nel cast di Ballando con le Stelle). La perfetta contromossa coreografica per invadere il prime time e rispondere a colpi di danza al clan avversario. Da un lato il velo bianco su Canale 5, dall’altro il cha cha cha in Rai.

Il tramonto della Royal Family

La scomposizione commerciale dell’ex Royal Family romana è ormai totale. Siamo lontani anni luce da quel 19 giugno 2005, quando il matrimonio dell’ex Unica nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli bloccò la Capitale con duemila tifosi in strada, cori da stadio e quattro ore di diretta tv su Sky. Allora Blasi sfilava incinta in abito Armani davanti a Walter Veltroni e Antonio Cassano; oggi si rifugia a in Costiera Amalfitana con quattro gatti mentre l’azienda di famiglia continua a produrre share sulla nostalgia di una storia finita da un pezzo. Finché la bolla non sbatte contro la realtà. Interpellata sul fomento mondano, una signora del posto ha liquidato l’inviato de La volta buona con un genuino: «Che me ne frega a me». Perché mentre i due ex coniugi si scambiano fedi strategiche e passi di danza a reti unificate per non perdere un millimetro di visibilità, il pubblico si volta dall’alta parte. Guarda il mare, e francamente, se ne infischia.

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