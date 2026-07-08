Ilary Blasi guarda al futuro con serenità e non nasconde il desiderio di sposare il compagno Bastian Muller. La conduttrice, però, prima dovrà chiudere definitivamente il capitolo legato al matrimonio con Francesco Totti: manca ancora qualche passaggio burocratico prima del divorzio ufficiale. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl ha raccontato il suo rapporto con l’imprenditore tedesco, la loro quotidianità vissuta tra Italia e Germania e il modo in cui stanno costruendo la loro relazione. Una nuova fase della sua vita che sembra vivere con equilibrio e consapevolezza.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il matrimonio dopo il divorzio da Francesco Totti

Ilary Blasi non ha dubbi: il matrimonio con Bastian Muller è nei suoi progetti, ma prima vuole essere completamente libera dal punto di vista legale. La conduttrice ha spiegato che il divorzio da Francesco Totti non è ancora concluso perché restano alcune firme da apporre sulle ultime documentazioni. Solo dopo questo passaggio potrà pensare concretamente alle nozze con il compagno. Sulla possibile data del matrimonio, però, Ilary preferisce non sbilanciarsi. La scelta dipenderà dai tempi necessari per chiudere definitivamente il precedente matrimonio e anche dal periodo dell’anno in cui eventualmente organizzare la cerimonia. La stagione, infatti, influenzerebbe molti aspetti dei preparativi e dello stile delle nozze.

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La conduttrice può già contare su una promessa speciale dal mondo della musica. Sal Da Vinci, dopo aver partecipato insieme a lei a Battiti Live, le aveva dato la disponibilità a esibirsi durante il suo matrimonio sulle note di "Per sempre sì". Ilary, con la sua consueta ironia, ha però scherzato sul fatto che dopo il successo ottenuto dall’artista potrebbe essere difficile riuscire ad averlo come ospite: «Adesso è molto richiesto», ha raccontato ridendo.

La nuova vita tra Roma e Germania: la routine di coppia con Bastian

Ilary Blasi non nasconde il desiderio di convolare a nozze con Bastian Muller, ma prima vuole chiudere definitivamente il capitolo legato al matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice ha spiegato che il divorzio non è ancora arrivato alla conclusione ufficiale: «Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera», ha raccontato nell’intervista al settimanale Chi. Solo dopo aver completato questo passaggio potrà concentrarsi sull’organizzazione del matrimonio con il compagno tedesco. Per quanto riguarda la data, però, Ilary preferisce aspettare: «Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto». La conduttrice ha infatti spiegato che anche la stagione scelta potrebbe cambiare completamente l’organizzazione della cerimonia e dei festeggiamenti.

Nel frattempo, sembra esserci già una possibile colonna sonora per il grande giorno. Sal Da Vinci, infatti, aveva scherzato sulla possibilità di cantare al matrimonio dopo aver incontrato Ilary a Battiti Live. La showgirl ha ricordato la promessa con ironia: «Sì, anche se adesso che ha vinto Sanremo vedremo, mi sa che è molto richiesto». Una battuta che mostra ancora una volta il tono leggero con cui la conduttrice affronta questa nuova fase della sua vita.