Grande Fratello Vip, Ilary Blasi svela la sua vincitrice: “Sa come funziona il gioco”. Chi è e come l'ha conquistata
La conduttrice del reality show di Canale 5 ha parlato dei risultati di quest’ultima edizione che volge al termine: un parere anche su Selvaggia Lucarelli
Il Grande Fratello VIP sta per volgere al termine e per Ilary Blasi è tempo di bilanci. La conduttrice del reality show targato Mediaset, infatti, si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato dell’ultima edizione del programma, su cui calerà il sipario il prossimo 19 maggio con la finalissima. L’ex signora Totti ha svelato di avere anche una concorrente preferita; scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Grande Fratello VIP 2026, la valutazione di Ilary Blasi e il futuro del reality
Dopo tanti anni Ilary Blasi è tornata al timone del Grande Fratello VIP e sta conducendo l’ottava edizione del programma. Stasera andrà in onda la 16esima puntata del reality show, l’ultima prima della semifinale; il gran finale andrà poi in scena il prossimo 19 maggio. A una settimana dalla finalissima, dunque, per Ilary Blasi è possibile tracciare un bilancio di questa esperienza. "Molto positivo" ha raccontato la conduttrice in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Quasi dieci anni fa ho preso la decisione di lasciare il programma dopo tre edizioni. Ma è stato come uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero". "Siamo sempre rimasti in contatto" ha proseguito l’ex signora Totti, rivelando di sentirsi a ‘casa’ alla guida del GF Vip: "Con la produzione e la squadra di autori è scattata una sintonia, dagli scherzi dietro le quinte alle chat di gruppo sul telefonino, che rende il lavoro divertente e leggero nonostante le due prime serate a settimana. Mi sento a casa e molto coccolata". Sul futuro del programma, invece, Ilary non si è sbottonata. "Richiedetemelo dopo l’estate" ha scherzato l’ex letterina: "Sa come si dice in questi casi? ‘Beato chi c’ha un occhio’".
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La concorrente preferita di Ilary e il rapporto con Selvaggia Lucarelli
Nonostante gli ascolti tv non siano mai veramente decollati (e, anzi, siano stati segnati da qualche record negativo), l’edizione 2025/26 del Grande Fratello VIP è stata ed è tuttora una delle più riuscite e ‘scoppiettanti’ della storia recente del reality show, anche e soprattutto grazie al cast assemblato dalla produzione. "A me divertono le persone un po’ matte e infatti amo tutti i concorrenti di quest’anno" ha dichiarato Ilary Blasi a Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando di avere una concorrente preferita: "Ma in particolare ho un debole per Alessandra Mussolini: è intelligente, autoironica e sa come funziona il gioco". Ottimo anche il rapporto con le due ‘colleghe’ in studio, le opinioniste Cesara Buonamici ("Sorprendente" secondo Ilary) e Selvaggia Lucarelli: "Ammorbidita. Penso che al GF Vip stia mostrando un lato più accogliente. Di Selvaggia amo il modo arguto di scrivere, anche quando si è occupata di me mi sono fatta due risate".
Guida TV
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12 Maggio 2026
Il Commissario Montalbano - Il gioco delle tre carteRai 1
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