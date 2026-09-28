Grande Fratello Vip, Ilary Blasi tira fuori gli artigli. La strigliata ai maschi della Casa dopo la nomination: "Tutti agnellini..." La quinta puntata si accende dopo il verdetto del pubblico: Varsi e Roncaccia tirano un sospiro di sollievo e Ilary Blasi non perde l'occasione per togliersi qualche sassolino

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Ilary Blasi non le manda a dire, mai. La quinta puntata del Grande Fratello Vip è cominciata col botto. I sei nominati della serata sono stati subito spediti nella Nuvola per il verdetto della serata. Il pubblico era chiamato a scegliere tra: Carmen, Danto, Varsi, Roncaccia, Federica e Michelle. Chi hanno deciso di eliminare? Il punto non è questo, ma il modo in cui la conduttrice ha "bacchettato", ma anche preso in giro, i maschi della casa. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello Vip: Varsi e Roncaccia contro Michelle

Tutto è cominciato con una clip dedicata al rapporto tra Michelle, Varsi e Roncaccia. La dj ha esternato le sue perplessità e anche la sua delusione in relazione al comportamento dei due coinquilini. I ragazzi hanno attribuito le loro battute spesso goliardiche e a tratti spocchiose alla provenienza. Sono entrambi romani, dunque, spesso si lasciano andare a modi di dire che poi Ilary Blasi traduce per tutti. In studio hanno poi ipotizzato un interesse da parte di Michelle e un modo di fare esagerato nei confronti dei ragazzi. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno infatti consigliato alla ragazza di smetterla di sentirsi il centro del mondo e di prendere la situazione un po’ più alla leggera. Un botta e risposta che ha visto senza dubbio la supremazia dei concorrenti, in particolare di Roncaccia e Varsi. Fin qui nulla di straordinario, se non fosse per la nomination. Entrambi sono stati salvati dal pubblico e lì è arrivato il bello.

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Grande Fratello Vip: la strigliata di Ilary Blasi in diretta

Sia Varsi che Roncaccia hanno completamente cambiato colorito una volta appreso il verdetto del pubblico. Non solo. Hanno tirato un grosso sospiro di sollievo e dichiarato di aver vissuto giorni difficili per via della possibilità di essere eliminati dalla Casa del GfVip. Ilary Blasi non ha perso tempo e ha subito affermato: "Fate tanto i galletti e poi me cascate su una nomination?". Tra risate e applausi, la conduttrice ha sollevato però un aspetto degno di nota. Il modo di fare di entrambi è apparso così tanto perentorio nei confronti di Michelle e poi, dinanzi al rischio di dover abbandonare la casa, sono diventati due agnellini. Il rischio che tanta boria sia tutto fumo e niente arrosto, dunque, sembra quasi una certezza. La padrona di casa dopo quattro puntate in cui ha mantenuto un atteggiamento abbastanza calmo e neutrale, stasera è letteralmente esplosa dicendo la sua e, forse, questo è un ottimo motivo per cominciare a lasciarsi andare.

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