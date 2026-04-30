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Ilary Blasi sposa Bastian Muller, le reazioni (divergenti) di Chanel e Francesco Totti: cosa hanno fatto

Nell’attesa che arrivi la tanto agognata sentenza di divorzio definitiva, l’ex Capitano non avrebbe preso molto bene le future seconde nozze dell’ex moglie.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Il matrimonio dei sogni di Ilary Blasi con il fidanzato Bastian Müller continua ad attendere il momento giusto. Tra carte bollate, udienze rinviate e questioni economiche ancora irrisolte, quella che a fine marzo sarebbe dovuta essere la sentenza definitiva di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è trasformata nell’ennesima puntata di una saga infinita. E mentre la conduttrice ha dichiarato a Verissimo la sua intenzione di convolare a nozze con il compagno non appena il divorzio sarà cocnluso, con tanto di anello di fidanzamento al dito regalato dall’innamoratissimo imprenditore tedesco, il lieto fine sembra ancora lontano. Ora, ad aggiungere pepe alla vicenda, arriva una rivelazione del giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: Francesco Totti non sarebbe particolarmente entusiasta della scelta della sua ex moglie. Scopriamo di più.

Ilary Blasi e Francesco Totti: un divorzio senza fine

L’udienza che avrebbe dovuto segnare la parola fine nel matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, fissata per la fine di marzo 2026, si è conclusa senza il tanto atteso verdetto definitivo. A bloccare tutto sarebbero state alcune questioni rimaste in sospeso. La prima riguarderebbe la celebre villa dell’Eur: i costi per la gestione della proprietà sarebbero piuttosto elevati, e i due ex coniugi non avrebbero ancora trovato un accordo su chi debba farsi carico di questi oneri. La seconda, ancora più spinosa, riguarderebbe l’assegno di mantenimento per i figli. I legali di Totti punterebbero alla riduzione dell’importo mensile, alla quale Ilary sarebbe invece contraria. Nel frattempo, il giudice che doveva sancire il divorzio è cambiato e l’udienza è stata rinviata, lasciando Ilary e Francesco ancora formalmente e legalmente sposati. Un dettaglio che inevitabilmente blocca ogni progetto nuziale della conduttrice.

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Ilary Blasi, le nozze con Bastian fanno storcere il naso a Francesco Totti

In aggiunta, nelle ultime ore il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato tra le pagine del settimanale Oggi una nuova indiscrezione secondo la quale Francesco Totti non avrebbe reagito in maniera del tutto positiva alla volontà dell’ex moglie di risposarsi. "Non vedrebbe di buon occhio i fiori d’arancio", ha sottolineato il giornalista.

Tutt’altra reazione sarebbe stata, invece, quella della figlia Chanel. La secondogenita di Totti e Ilary, che ha già dimostrato grande maturità parlando pubblicamente della separazione dei genitori a Pechino Express, starebbe vivendo con grande entusiasmo il nuovo capitolo sentimentale della madre. Una serenità dovuta anche allo splendido rapporto che Chanel sarebbe riuscita a costruire con Bastian nel corso di questi anni. Un entusiasmo che stride non poco con il mal celato disappunto dell’ex Capitano che, in un modo o nell’altro, dovrà comunque farsene una ragione.

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