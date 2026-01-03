Ilary Blasi furiosa, crolla il soffitto della villa all'Eur: "Provvedimento in tribunale contro Totti", cosa è successo La villa dell’Eur torna al centro dello scontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti, trasformandosi nel simbolo concreto della guerra legale che imperversa tra i due ex.

La fine di un matrimonio non è sicuramente la semplice separazione, ma anche tutto quello che viene dopo, un turbinio di comunicati ufficiali e udienze in tribunale, e il recente crollo del soffitto di una stanza della villa dell’Eur, assegnata a Ilary Blasi, ha riacceso una miccia che sembrava momentaneamente sopita, riportando l’ex coppia su un terreno di scontro già ampiamente battuto e tutt’altro che sopito.

Il crollo nella villa e la richiesta di intervento a Francesco Totti

Nei giorni scorsi, all’interno dell’abitazione che per anni è stata il rifugio della famiglia Totti-Blasi, una porzione del soffitto ha improvvisamente ceduto, rendendo necessari interventi urgenti di manutenzione. A riportare la notizia è La Repubblica, che spiega che secondo quanto sostenuto dalla conduttrice, e in base alle decisioni assunte dal giudice civile nell’ambito della separazione, l’onere economico per i lavori spetterebbe a Francesco Totti. Di fronte alla mancanza di riscontri, Blasi ha scelto di non attendere oltre, affidandosi nuovamente ai propri legali per tutelare le sue ragioni.

Il provvedimento d’urgenza e il nuovo contenzioso aperto da Ilary Blasi

Le indiscrezioni lanciate da La Repubblica parlerebbero di un ricorso d’urgenza depositato al tribunale civile, una mossa che apre ufficialmente un ulteriore fronte giudiziario tra i due ex coniugi. Ilary Blasi è assistita dagli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi e Fabio Lattanzi, mentre Francesco Totti si affida ad Antonio Conte e Gianluca Tognozzi. Una contrapposizione ormai nota, che vede schierati team legali consolidati e pronti a fronteggiarsi su ogni aspetto ancora irrisolto.

Il crollo del soffitto si inserisce in un contesto giudiziario già estremamente complesso. Il primo terreno di scontro resta quello della separazione, con la definizione degli assegni di mantenimento destinati ai figli e la gestione dell’intero patrimonio familiare. A questo si è aggiunta la vicenda dei Rolex contesi, diventata nel tempo una vera e propria saga mediatica, capace di catalizzare l’attenzione e l’ilarità dell’opinione pubblica.

Il capitolo penale e l’attesa della decisione

Il tutto potrebbe interferire con il capitolo più delicato, quello penale, che vede Francesco Totti indagato per l’ipotesi di abbandono di minore in relazione alla figlia più piccola. Una vicenda che coinvolge anche l’attuale compagna Noemi Bocchi e per la quale la Procura di Roma ha avanzato richiesta di archiviazione. Ora la parola passa al GIP della Capitale, chiamato a decidere se accogliere l’istanza, disporre ulteriori approfondimenti investigativi o procedere diversamente. Un passaggio cruciale che potrebbe incidere ulteriormente sugli equilibri già fragili tra gli ex coniugi.

Nel frattempo, la villa dell’Eur continua a rappresentare molto più di un semplice immobile. Un tempo a unire Ilary Blasi e Francesco Totti era la casa di famiglia, oggi lo è ancora, ma sul terreno ben più spigoloso del tribunale, sotto il quale si intrecciano questioni private, patrimoniali e giudiziarie destinate, almeno per ora, a restare irrisolte.

