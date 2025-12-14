Ilary Blasi presto sposa, svelata la data e il luogo delle nozze con Bastian Muller In attesa del divorzio da Totti, Ilary Blasi è pronta a convolare a nozze con Bastian Muller: svelata la data delle nozze e la location

Ilary Blasi sembrerebbe pronta a dire il suo "sì" a Bastian Muller. Dopo tre anni d’amore con l’imprenditore tedesco e la difficile separazione dall’ex marito Francesco Totti, la conduttrice sembra intenzionata a convolare a nozze. Sul fronte legale, il divorzio è ormai in dirittura d’arrivo: l’udienza è fissata per il 21 marzo 2026. Da quella data, Blasi e Totti non saranno più legalmente sposati, aprendo la strada a eventuali nuove nozze. La conduttrice punterebbe a ricominciare già dall’estate prossima, per questo avrebbe accelerato i tempi della causa. L’obiettivo è chiudere definitivamente il capitolo con l’ex marito per guardare avanti.

Ilary Blasi si sposa: svelata la data delle nozze e la location

Ilary Blasi sembra ormai pronta a voltare pagina dopo la separazione da Francesco Totti, con il divorzio previsto per il 21 marzo 2026. Subito dopo, la conduttrice avrebbe intenzione di sposare Bastian Muller: secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la cerimonia potrebbe tenersi il 6 giugno a Ischia. La data non è ancora ufficiale, in attesa che la pratica legale si concluda, ma intorno a Ilary la notizia è già ben nota. Proprio in un’intervista di qualche mese fa al Settimanale Chi, Ilary Blasi aveva espresso il suo desiderio di convolare a nozze: "Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo".

Quanto a Francesco Totti e Noemi Bocchi, per il momento non ci sono progetti di nozze. Negli ultimi mesi si erano fatte anche ipotesi su un possibile bambino, ma la coppia sembra voler vivere serenamente la propria famiglia allargata senza fretta. Francesco, infatti, ha tre figli da Ilary, Cristian, Chanel e Isabel, mentre Noemi ha due eredi, Sofia e Tommaso, nati dalla relazione con Mario Caucci. Tutti insieme formano un quadro familiare allargato, che i due adulti sembrano voler gestire con equilibrio.

Divorzio Totti e Blasi, dall’assegno di mantenimento alla lite con i figli

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si avvicina a una conclusione anche sul piano legale, dopo mesi di tensioni e vicende complicate. Dalla rottura nel luglio 2022, gli ex coniugi hanno dovuto affrontare questioni legate agli alimenti, presunti tradimenti e anche alla famosa vicenda dei Rolex, tra le tante complicazioni emerse.

Oggi, Ilary sembra pronta a voltare pagina accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, mentre Totti è alle prese con la ricerca di un nuovo attico da condividere con la compagna Noemi Bocchi, dopo una lite con il precedente proprietario. A complicare ulteriormente la situazione ci sono le questioni legate al mantenimento dei figli e l’ultima controversia sulla partecipazione della figlia Chanel alla prossima edizione di Pechino Express.

L’assegno mensile di 12.500 euro destinato a Cristian e Chanel potrebbe subire modifiche, ma sarà la giudice Simona Rossi del Tribunale civile di Roma a stabilire i dettagli in una nuova udienza prevista tra Natale e febbraio 2026.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, al momento il mantenimento della piccola Isabel, che compirà 10 anni a marzo, resta al centro della causa. Cristian e Chanel, ormai maggiorenni, hanno iniziato a gestire autonomamente i propri impegni: lui lavora nella scuola calcio del padre, lei si divide tra televisione e social.

