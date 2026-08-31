Ilary Blasi, spunta il dettaglio (clamoroso) nei documenti del matrimonio: ecco la vera età del compagno Bastian Muller. Quanti anni ha La conduttrice del Grande Fratello Vip si sposerà a settembre con il manager tedesco. E proprio dalle carte delle nozze emerge un particolare finora sfuggito. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Le pubblicazioni di matrimonio non mentono. Il compagno di Ilary Blasi, il tedesco Bastian Muller, avrebbe un’età diversa da quella finora ipotizzata. Un piccolo giallo già risolto, in attesa delle nozze di metà settembre (blindatissime) nella splendida cornice di Villa Cimbrone a Ravello, in Costiera Amalfitana. E mentre i fan della conduttrice – che salterà la luna di miele per tornare subito al lavoro, il 17 settembre con il Grande Fratello Vip – si interrogano sulla lista degli invitati al matrimonio, lei è pronta a voltare definitivamente pagina dopo il divorzio da Francesco Totti. E si concede un divertentissimo addio al nubilato a Maiorca. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Ilary Blasi, le nozze imminenti con Bastian Muller e il dettaglio (choc) sull’età

Da più di quattro anni Ilary Blasi e il tedesco Bastian Muller fanno coppia fissa. Tra poco, il 13 settembre 2026, si sposeranno in una cerimonia da mille e una notte a Villa Cimbrone, in Costiera Amalfitana. Ma intanto, dalle pubblicazione del matrimonio emerge a sorpresa un dettaglio sul futuro marito della conduttrice che in pochi si aspettavano. Bastia, infatti, non avrebbe affatto 39 anni come si era ipotizzato erroneamente finora.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il manager è nato l’11 marzo 1986 a Wächtersbach, in Germania, quindi a rigor di logica ha già 40 anni. Un piccolo particolare che ha stupito i tanti fan della coppia, ma non sposta ovviamente di un millimetro gli equilibri interni, né il giudizio esterno sui futuri sposi. Due persone diversissime ma molto unite, Ilary e Bastian, hanno atteso la finalizzazione del divorzio tra la showgirl e Francesco Totti per fare il grande passo. Lui oggi è manager presso la Pettenphol, azienda di famiglia nel settore dei pozzi e delle perforazioni. E non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo a cui appartiene la compagna. Ma forse questo è uno dei tanti segreti del loro rapporto speciale.

L’addio al nubilato di Ilary Blasi a Maiorca

Nel frattempo, Ilary si è goduta un viaggio coi fiocchi a Maiorca, insieme alle sorelle Silvia e Melory, alla manager Graziella Lopedota e alle amiche (compresa l’irrinunciabile hair stylist Alessia Solidani). "Quello che succede a Maiorca, rimane a Maiorca", hanno scherzato sui social le sorelle della conduttrice, condividendo poi immagini di gite in barca, sole, e tante risate in compagnia. Ufficialmente, l’ex di Totti non ha ammesso di aver partecipato a un vero e proprio addio al nubilato, ma diversi dettagli – compresa la scelta di un locale, il Tabana, famoso per feste di nozze – puntano in quella direzione.

Conclusi i festeggiamenti, il 13 settembre sarà il giorno del fatidico sì a Villa Cimbrone, a Ravello, con una cerimonia molto più riservata rispetto a quella che unì più di vent’anni fa Ilary e l’ormai ex Francesco. All’epoca – era il 2005 – le nozze finirono anche in tv. Mentre in questo caso i dettagli già trapelati sono pochissimi. Ci saranno, ovviamente, i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. E poi immaginiamo amici, parenti e collaboratori stretti. Il resto lo racconteranno, se vorranno, i futuri sposi Ilary e Bastian. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche