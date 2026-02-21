Ilary Blasi contro Totti, la figlia Chanel parla per la prima volta del divorzio: "Non è stato facile, la gente parla" Dopo un no comment durato anni, in cui non si è mai esposta sulla travagliata separazione dei suoi genitori, la giovane, presto in tv con Pechino Express, ha scelto di rompere il silenzio.

Per quasi diciannove anni ha scelto il silenzio, lasciando che fossero altri a parlare. Oggi, però, Chanel Totti ha deciso di raccontarsi e di farlo in modo diretto, soprattutto quando il discorso tocca uno dei momenti più complessi della sua vita: la separazione dei suoi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti, avvenuta sotto lo sguardo costante dell’opinione pubblica e amplificata dai social e dai media. La scelta di esporsi arriva anche grazie alla sua partecipazione a Pechino Express, ma ciò che colpisce non è tanto il debutto sul piccolo schermo quanto la maturità con cui affronta la sua vicenda familiare.

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti vista da Chanel

Quando parla della fine del matrimonio dei suoi genitori, Chanel non si risparmia in considerazioni personali: "Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Purtroppo succede e le cose davvero brutte sono altre". Il vero nodo, per lei, non è stata tanto la separazione in sé, quanto il modo in cui è stata vissuta dall’esterno, con giudizi, commenti e prese di posizione spesso lontane dalla sua realtà quotidiana, ma che inevitabilmente hanno inciso su di essa: "Però è ovvio che essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola. Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri".

Poi arriva un momento di fragilità, in cui ammette come i commenti online e gli articoli di giornale abbiano inciso su di lei: "Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori".

Da che parte ha scelto di stare Chanel Totti

Sappiamo che pubblicamente la ragazza si sia mostrata vicina ad entrambi i genitori, ma è stato così anche nel privato, o si è avvicinata inevitabilmente ad uno dei due? A dirlo è stata lei stessa: "Sì assolutamente, ma perché io penso che in quei momenti i figli debbano stare vicino ai propri genitori, nonostante tutto. Non dando importanza a persone terze o a chi vuole fare polemica. In quei momenti c’eravamo solo noi". Il racconto sulla separazione dei genitori non vuole parlare per loro due, ma ci mostra una ragazza che ha dovuto crescere in fretta, imparando a convivere con un’esposizione non scelta, cercando di navigare in acque che ancora non conosceva.

