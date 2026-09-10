Ilary Blasi in allarme per il suo ritorno al GF Vip: "Non mi ricordo niente". Poi parla di Alessandra Mussolini Il ritorno alla guida del reality riporta la conduttrice a ricordare l'esordio del 2016, le aspettative per la nuova edizione e un giudizio positivo sulla concorrente che più l'ha sorpresa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il conto alla rovescia per il ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip è ormai iniziato e la conduttrice si prepara a riaprire quella porta rossa che, diversi anni fa, aveva segnato una nuova fase della sua carriera. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Blasi ha raccontato con il suo consueto tono ironico come sta affrontando questo nuovo appuntamento, senza nascondere una certa curiosità per quello che accadrà nella Casa. E proprio parlando della precedente edizione, ha dedicato parole molto positive ad Alessandra Mussolini.

Il ritorno al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi

Di fronte a una nuova edizione ricca di volti già conosciuti dal pubblico, da Marina La Rosa a Jonathan Kashanian, passando per Carmen Di Pietro, Alex Belli e Guendalina Tavassi, Ilary Blasi preferisce non costruire troppe aspettative. La sua idea è infatti quella di lasciarsi sorprendere dagli eventi, perché il meccanismo del reality può cambiare rapidamente proprio in base alle dinamiche che si sviluppano tra i concorrenti.

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La conduttrice ha raccontato con ironia anche quale potrebbe essere il suo primo pensiero una volta tornata in studio: "Aiuto, non mi ricordo niente!". Una battuta che però lascia presto spazio alla sicurezza di chi conosce bene il programma e sa che, una volta cominciata la diretta, tutto tornerà naturale.

"Quando i concorrenti entreranno nella Casa, mi scalderò e mi verrà tutto naturale. Inizierò una bella avventura sia per i concorrenti che per me. Nessuno sa cosa succederà, ma quello che farò io sarà guidare il viaggio. Sarò come una pilota d’aereo: farò decollare il mezzo e, al termine, lo farò atterrare e lo riporterò nell’hangar", ha spiegato.

Il ricordo dell’esordio del 2016

Il ritorno al Grande Fratello Vip inevitabilmente riporta Blasi anche al suo debutto alla conduzione del reality, avvenuto nel 2016. Un momento che la presentatrice ricorda come particolarmente importante, soprattutto perché rappresentava l’approdo su Canale 5 alla guida della versione dedicata ai personaggi famosi di un format già amatissimo: "Approdavo su Canale 5 con la versione vip di un programma già molto amato e noto. Era una grande responsabilità, ma anche un importante trampolino di lancio", ha raccontato, ricordando poi la reazione al termine della prima puntata, quando le telecamere si erano ormai spente: "Vabbè dai, se po fa’".

Oggi, a distanza di anni, l’atteggiamento sembra essere rimasto lo stesso. Blasi non sembra intenzionata a caricarsi di troppe pressioni e, come ha spiegato, anche sbagliare può essere parte del gioco: "Al massimo sbaglio. Non è mica la fine del mondo".

Ilary Blasi promuove Alessandra Mussolini

Tra i temi affrontati nell’intervista non poteva mancare Alessandra Mussolini, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ora pronta a proseguire il suo percorso televisivo con un nuovo ruolo a Uomini & Donne. Ilary Blasi ha ammesso di essere stata sorpresa dal modo in cui Mussolini si è lasciata coinvolgere dall’esperienza nella Casa, soprattutto considerando la sua personalità già molto conosciuta dal pubblico: "Alessandra Mussolini ha stupito molto anche me. È vero che la conoscevamo da anni, sapevamo del suo carattere da leader ed esuberante. Però per lei era un contesto nuovo, c’era il rischio che non si lasciasse andare, ma non è stato così per fortuna. Ha lasciato tutti a bocca aperta. Ora è a Uomini & Donne, la vedo benissimo! Sono contenta per lei. Mi fa piacere che sia in tv. La vedo bene dappertutto".

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