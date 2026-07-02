Ilary Blasi, che titolo di studio ha la conduttrice di Battiti Live 2026 Dopo una carriera costruita davanti alle telecamere, la conduttrice ha deciso di rimettersi in gioco sui libri inseguendo una passione che coltiva da anni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da tempo è uno dei volti più popolari della televisione italiana, ma negli ultimi mesi Ilary Blasi ha mostrato un lato decisamente meno conosciuto della propria vita. Accanto agli impegni professionali e ai nuovi progetti personali, la conduttrice ha infatti scelto di tornare a studiare, intraprendendo un percorso che nulla ha a che vedere con il mondo dello spettacolo e che nasce da una passione coltivata da molti anni. La sua esperienza è stata raccontata anche all’interno della docu-serie Ilary, nella quale la conduttrice ha aperto le porte della sua quotidianità, mostrando aspetti inediti della sua nuova vita e raccontando il desiderio di costruire qualcosa di diverso rispetto alla carriera che l’ha resa famosa.

Ilary Blasi e il percorso scolastico prima del successo

Prima di diventare una delle protagoniste della televisione italiana, Ilary Blasi ha seguito un percorso di studi tradizionale. Dopo aver conseguito la licenza media, si è iscritta al liceo scientifico, arrivando fino al diploma di maturità. Già durante gli anni della scuola superiore, però, il mondo dello spettacolo occupava una parte importante della sua vita. Le prime esperienze davanti alle telecamere erano iniziate da bambina e, con il passare del tempo, la sua presenza sul piccolo schermo era diventata sempre più frequente. La svolta arrivò alla fine degli anni Novanta, mentre era ancora molto giovane, per poi esplodere definitivamente grazie a Passaparola, trasmissione che la fece conoscere al grande pubblico. Ecco perché terminato il liceo, la conduttrice decise di proseguire la propria formazione iscrivendosi alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Tuttavia, la carriera televisiva prese rapidamente il sopravvento e gli impegni professionali finirono per occupare gran parte del suo tempo.

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La nuova sfida all’Istituto di Scienze Forensi

Oggi, a distanza di anni, Ilary Blasi ha deciso di tornare sui libri. Il suo obiettivo è quello di approfondire il mondo della criminologia, una materia che l’ha sempre affascinata e che ha scelto di studiare in modo serio e strutturato. La conduttrice ha infatti superato il test di ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano, compiendo il primo passo verso un percorso accademico che intende affrontare con impegno. Parlando di questo progetto, ha spiegato: "Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo". Parole che raccontano bene il suo approccio a questa esperienza: niente scadenze prefissate, ma la volontà di procedere gradualmente senza trasformare il percorso universitario in una corsa contro il tempo.

L’aiuto di Federica Sciarelli per il test di Ilary Blasi

Durante la preparazione al test, un ruolo importante lo ha avuto Federica Sciarelli, che la stessa Ilary considera un modello professionale. Nella docu-serie emerge infatti come la giornalista l’abbia aiutata a ripassare alcuni concetti fondamentali, sostenendola in vista dell’esame di ammissione. La passione della conduttrice per i casi di cronaca e per Chi l’ha visto? non è mai stata un segreto. Ilary ha poi commentato le aspettative nate attorno a questa nuova avventura: "Con questa cosa della laurea mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘quando ti laurei’, oddio le aspettative…". Al di là dei tempi necessari per raggiungere il traguardo finale, la scelta di tornare a studiare rappresenta una delle sfide più sorprendenti della sua vita, la dimostrazione che anche dopo una lunga carriera televisiva è possibile rimettersi in gioco.

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