Ilary Blasi e Bastian Muller sorpresi in gioielleria: il gesto che anticipa il grande passo della coppia L'ultima mossa di Ilary Blasi e Bastian Muller non sembra lasciare spazio a dubbi, quello che hanno fatto è un'ulteriore conferma delle indiscrezioni che li riguardano

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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L’estate 2026 è destinata certamente a rappresentare un momento importante per Ilary Blasi e Bastian Muller, sempre più uniti e innamorati. I due si stanno dedicando al riposo, insieme anche ai figli di lei, in attesa del momento in cui la conduttrice avrà la possibilità di tornare in Tv alla guida della nuova edizione del "Grande Fratello Vip". Chi ha avuto modo di osservarli da vicino ha notato però un gesto importante fatto recentemente dalla coppia, che rappresenta una conferma delle ultime indiscrezioni diffuse su di loro.

Ilary Blasi e Bastian Muller in una gioielleria: ecco cosa hanno fatto

Bastian Muller ha regalato a Ilary Blasi la serenità di cui aveva bisogno dopo la fine turbolenta del lungo matrimonio con Francesco Totti. I due hanno comunque dimostrato subito di voler fare sul serio, proprio per questo fanno il possibile per vedersi nonostante lui viva prevalentemente in Germania. Ora però mancherebbe pochissimo al grande passo per suggellare il loro rapporto, le nozze, che potranno essere celebrate ora che lei ha ottenuto il divorzio dall’ex calciatore.

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A conferma di questo (i due non hanno ancora fatto dichiarazioni a riguardo) ci sarebbe un gesto fatto recentemente, che ha colpito chi ha assistito alla scena. I fotografi del settimanale "Diva e Donna" li hanno infatti scovati in una gioielleria, mentre erano sorridenti e intenti a scegliere un anello, chiaro indizio di come il sì possa essere tutt’altro che lontano. Il gioiello sarebbe caratterizzato da un diamante a baguette piuttosto grande e di valore, insomma il tedesco non ha per niente badato a spese.

I primi a dare indiscrezioni interessanti sulle probabili nozze di Ilary Blasi e Bastian sono stati i giornalisti dell’agenzia Agi, che hanno ipotizzato anche una possibile papabile data, il 13 settembre, poco prima della partenza del reality, momento in cui la showgirl potrebbe presentarsi in onda come neo signora Muller.

Davvero suggestiva anche la location che i due innamorati avrebbero scelto, Vlla Cimbrone a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, in grado di regalare uno scenario da sogno soprattutto in estate. Questa potrebbe però essere un’opzione adatta esclusivamente per i festeggiamenti, non si può escludere che il rito civile vero e proprio possa tenersi a Roma, la città di Ilary Blasi, al Campidoglio, altro luogo affascinante.

Probabilmente la 45enne potrebbe decidere di fare le cose in grande e voler avere al suo fianco anche alcune delle amiche e colleghe più care. Tra queste potrebbero esserci Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che la affiancheranno ancora al "Gf Vip" (con la prima ha spesso scherzato in onda sulle nozze imminenti per entrambe), oltre a Silvia Toffanin, con cui vanta un’amicizia solidissima, che risale al periodo di "Passaparola".

Resta poi da capire se il futuro marito del volto Mediaset decida poi di stabilirsi presso la villa all’Eur dove adesso la Blasi abita insieme ai suoi figli, ma fatta costruire anni fa da Totti. Secondo alcune voci questa possibilità non avrebbe resto troppo felice il "Pupone", ma appare difficile possa opporsi seriamente a questo papabile progetto.

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