Ilary Blasi, salta la luna di miele con Bastian Muller: perché e cosa succede al matrimonio da sogno (c’entra il GF Vip)
Stando alle ultime indiscrezioni la conduttrice e l’imprenditore tedesco saranno costretti a rimandare il viaggio di nozze: il motivo
Il matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller si avvicina e, con la data delle nozze ormai fissata per il 13 settembre a Ravello, emergono nuovi dettagli sui loro programmi. La coppia si prepara a celebrare il proprio amore in una cornice da sogno, ma la luna di miele dovrà attendere. A incidere sui tempi sarebbe infatti un importante impegno della conduttrice. Scopriamo tutti i dettagli.
Ilary Blasi e Bastian Muller, viaggio di nozze rimandato: c’entra il GF Vip
Per Ilary Blasi e Bastian Muller il grande giorno è ormai vicino. La coppia dovrebbe pronunciare il fatidico sì il prossimo 13 settembre a Ravello, località scelta per una celebrazione che si preannuncia particolarmente esclusiva. In una delle location più prestigiose della Costiera Amalfitana, secondo le indiscrezioni Villa Cimbrone farà da cornice alla grande festa, mentre la macchina organizzativa sarebbe già entrata nel vivo. Si ipotizza un giro d’affari diretto compreso tra i 300 e 500mila euro, con la possibilità di superare i 600mila in caso di più giornate di festeggiamenti e servizi particolarmente esclusivi. Tra gli ospiti potrebbero esserci diversi nomi molto noti, da Michelle Hunziker a Cesara Buonamici, passando per Selvaggia Lucarelli e Silvia Toffanin. Dopo il matrimonio, tuttavia, i due non potranno partire immediatamente per il tanto atteso viaggio di nozze. Il motivo sarebbe legato al ritorno del Grande Fratello Vip, programma che vedrà nuovamente impegnata la conduttrice. Gli impegni televisivi di Ilary Blasi renderanno quindi necessario posticipare la luna di miele: per il viaggio romantico con il marito bisognerà aspettare ancora qualche mese.
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La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller: dalla scintilla alle nozze
La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller è nata dopo la fine del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti. L’imprenditore tedesco è entrato nella vita di Ilary in un momento di profondi cambiamenti personali e la loro storia è diventata presto uno degli argomenti più seguiti dal mondo del gossip. Il matrimonio di settembre rappresenterebbe dunque un nuovo capitolo per Ilary, pronta a ricominciare accanto a Bastian dopo una lunga fase caratterizzata anche dalle vicende legate alla separazione da Totti. Sul fronte dell’ex coppia, tra l’altro, non mancano le novità con la compagna di Totti Noemi Bocchi pronta alla prima esperienza televisiva a Ballando con le stelle, dove dovrebbe condividere la pista con altri concorrenti già annunciati, tra cui Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Alessandro Matri. Le strade di Ilary e Noemi, dunque, continuano a incrociarsi (indirettamente) anche nel mondo del piccolo schermo.
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