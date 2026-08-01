Ilary Blasi finalmente sposa Bastian Muller, data delle nozze (vicinissime) e location da sogno a Ravello: Totti non è più un ostacolo
Dopo il divorzio definitivo dal Capitano, la conduttrice è pronta a sposare Muller: nozze a settembre a Ravello, con Villa Cimbrone scelta per il grande giorno.
Ilary Blasi è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, e stavolta i tempi sembrano stretti. Chiusa la partita legale con Francesco Totti dopo il divorzio ufficializzato il 6 luglio, la conduttrice si appresta a convolare a nozze con il compagno Bastian Muller. Le indiscrezioni raccolte da AGI parlano di un matrimonio imminente, da celebrarsi già nel prossimo settembre. Ancora ignota la data esatta, ma qualcosa lascia pensare che la scelta sia già stata fatta anche per quanto riguarda il luogo della cerimonia, tra i più suggestivi d’Italia.
Ilary Blasi e Bastian Muller scelgono Villa Cimbrone per le nozze (vicinissime)
Una delle storie più seguite del gossip italiano è pronta ad aggiungere un nuovo capitolo. Dopo aver archiviato definitivamente il matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi si prepara a pronunciare un nuovo "sì", questa volta accanto all’imprenditore tedesco Bastian Müller. Secondo quanto riportato da AGI, le nozze sarebbero in programma per il prossimo settembre, probabilmente durante l’ultimo fine settimana dell’estate, anche se la data resta top secret. La cerimonia dovrebbe svolgersi a Ravello, nella meravigliosa cornice di Villa Cimbrone, una delle location più esclusive della Costiera Amalfitana. La coppia conosce bene il luogo, dove aveva soggiornato nell’ottobre 2025 durante un viaggio tra Ravello e Positano che aveva già alimentato le indiscrezioni su un possibile matrimonio. Per l’occasione sarebbero già state prenotate camere nelle principali strutture alberghiere della zona destinate agli invitati. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso San Valentino, durante un soggiorno romantico a Parigi. Müller aveva chiesto a Ilary di sposarlo e, poco dopo, la conduttrice aveva ufficializzato la notizia condividendo sui social la fotografia dell’anello di fidanzamento.
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Ilary Blasi e Francesco Totti, ufficializzato il divorzio: la fine della vicenda giudiziaria
Le nozze arrivano a poche settimane dalla conclusione della lunga vicenda giudiziaria con Francesco Totti, iniziata nel 2022 dopo la separazione e chiusa definitivamente con il divorzio del 6 luglio. Restano però ancora aperte alcune questioni economiche e patrimoniali, tra cui il mantenimento della figlia minore Isabel, la causa sull’eventuale addebito della separazione e il contenzioso sui Rolex. Il giudice avrebbe inoltre ridotto l’assegno mensile destinato ai figli da 12.500 a 10.900 euro, anche in considerazione della maggiore autonomia economica dei figli maggiorenni.
Ilary Blasi, presto al timone della nuova edizione del Grande Fratello
Sul fronte professionale, Ilary Blasi si prepara intanto a tornare alla guida del Grande Fratello dopo il successo dell’edizione 2026, ancora affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.
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