"Dopo il matrimonio...", la decisione di Ilary Blasi e Bastian Muller. L'amore a distanza dopo le nozze: la (strana) scelta della coppia Ilary Blasi ha rivelato la decisione, presa con Bastian, sullo stile di vita che avranno dopo le nozze. Ecco cosa succederà

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Ilary Blasi e Bastian Muller stanno per pronunciare il fatidico sì. Il matrimonio sarà infatti celebrato il prossimo 13 settembre nella bellissima Villa Cimbrone a Ravello, in Costiera Amalfitana, una storica dimora a cinque stelle diventata nota per la Terrazza dell’Infinito e in cui è presente anche un’elipista privata. La coppia ha iniziato una profonda storia d’amore tre anni fa, quando la conduttrice del Grande Fratello Vip ha ufficializzato la sua separazione dall’ex Capitano della Roma Francesco Totti. La decisione sulle nozze è stata presa quando è stato formalizzato il divorzio.

Ilary Blasi sposa Bastian: cosa succederà dopo le nozze

Dopo l’annuncio del tanto atteso matrimonio, la coppia ha dichiarato che la loro quotidianità non cambierà per il momento, dato che non ci sarà alcun trasloco di uno dei due. In un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, Ilary Blasi ha infatti spiegato che Muller non si trasferirà a Roma dopo il matrimonio. Il motivo? Alcune questioni lavorative dell’uomo, che detiene un’azienda di famiglia in Germania.

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"Ci siamo organizzati bene" – ha continuato la conduttrice – "ci vediamo ogni weekend e devo dirti che mi piace. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine: dal lunedì al giovedì sono con i miei figli e poi mi vedo con lui". Tra l’altro, lei stessa ha parlato di quanto abbia iniziato ad apprezzare lo stile di vita tedesco. "Sto bene da lui" – ha continuato Ilary – "ho i miei punti di riferimento, i miei ristoranti. È pieno di italiani, ma loro sono carini, noi siamo più ‘impicciaroli’, lì non ti dicono niente".

Il forte legame tra Ilary Blasi e Bastian Muller

Dopo la separazione da Francesco Totti, la storia d’amore tra Blasi e Bastian è sbocciata all’improvviso. "Alla fine conta quello che una persona ti trasmette" – ha detto la conduttrice di Canale 5 – "E Bastian mi trasmette sicurezza, protezione, serenità. È un valore aggiunto nella mia vita, altrimenti sarei rimasta sola". I due si sono incontrati per la prima volta in aeroporto a New York e lì hanno capito di voler iniziare un percorso di vita insieme.

"Non so se hai notato, dopo di me si sono buttate tutte sullo straniero", ha scherzato Blasi parlando ad esempio delle sue colleghe Diletta Leotta, Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni. Infine ha concluso: "Adesso le mie amiche mi prendono in giro e mi mandano le loro foto in aeroporto dicendo: ‘Sono nella lounge, ma non ho trovato nessuno’. Ormai ‘sta lounge è diventata come il trono di Maria De Filippi!". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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