Ilaria Teolis, l’ex Temptation Island incinta. L’annuncio social con Andrea Cirillo: "Ci hai stravolto la vita" L'ex protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia aspetta un figlio dal suo fidanzato Andrea Cirillo: il dolce ed emozionante annuncio social

A poche settimane dall’inizio di Temptation Island giunge la lieta notizia della dolce attesa di un bebè da parte di un’ex protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia. Ilaria Teolis è incinta del suo fidanzato Andrea Cirillo con cui sta insieme da più di quattro anni. L’annuncio sui social ha riempito di gioia i cuori dei fan e di tutti i loro cari.

L’annuncio su Instagram di Ilaria Teolis e Andrea Cirillo

Soltanto poco fa Ilaria Teolis ha pubblicato su Instagram un video che mostra i momenti dell’annuncio della sua gravidanza alle persone vicine alla coppia e tutti gli attimi felici trascorsi insieme al suo fidanzato. Inoltre non poteva mancare l’immagine della prima ecografia del bebè in arrivo. Mentre la didascalia alla clip recita: "Come potremmo descrivere questo periodo? Non lo sappiamo neanche noi. Sappiamo che ti abbiamo voluto, desiderato, sognato e immaginato…sapevamo che saresti arrivato, e quando mamma e papà hanno sentito il tuo cuoricino, ci hai stravolto la vita". Per poi proseguire con parole ancora più emozionanti scritte con il cuore dalla futura mamma: "Ti accarezzo ogni singolo istante, ti canto ogni canzone che mi viene in mente, il tuo papà non fa altro che baciarmi la pancia perché non vede l’ora di vederti e stringerti forte! Sei il dono più bello della nostra vita. Mamma Ilaria e papà Andrea ti amano!".

L’avventura di Temptation Island di Ilaria Teolis

La futura mamma partecipò a Temptation Island nel 2019 in coppia con l’allora fidanzato Massimo Colantoni. Quest’ultimo adesso è padre del suo primo figlio, avuto con Denise Lo Giudice, nato il 30 agosto 2023. Il piccolo si chiama Edoardo. Dopo l’avventura nel programma di Canale 5 gli ex fidanzati capirono che non ci sarebbe stato un futuro insieme così le loro strade si divisero. Poco dopo l’esperienza all’interno del reality show di Canale 5 Ilaria Teolis conobbe e si innamorò di Andrea Cirillo con cui a breve, come detto, avrà un figlio. Prima di Temptation Island Ilaria aveva già avuto altre esperienze in tv all’interno di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis. L’anno scorso ha preso parte a una puntata di Forum di Barbara Palombelli ma non ci sarebbero, almeno per il momento, altre opportunità lavorative nel piccolo schermo in vista per lei.

Ilaria è nata nel 1995 a Roma, è un’influencer con un seguito di 270mila follower su Instagram e lavora anche nel campo della ristorazione con i suoi due cugini Alessandro e Simone.

