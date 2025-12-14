Il Volo - Tutti per Uno, Antonella Clerici piange: "Seconda mamma". Poi Ignazio Boschetto devastato: "Non mi riprendo" Nella prima puntata del concerto de Il Volo, Antonella Clerici è in lacrime dopo il gesto del trio e Ignazio si emoziona: cosa è successo su Canale 5

Nella prima serata di Canale 5 di sabato 13 dicembre 2025, va in onda la prima puntata (in replica) del concerto de Il Volo "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo", trasmesso per la prima volta lo scorso maggio e che vede come madrina Antonella Clerici, in lacrime dopo la dedica del trio di giovani tenori: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Tanti gli ospiti della puntata, tra i quali Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo durante il concerto-evento de Il Volo il 13 dicembre.

Il Volo nel concerto Tutti per uno – Viaggio nel tempo, puntata 13 dicembre 2025: cosa è successo

Il Volo inizia il concerto evento a Mantova col botto: è Eros Ramazzotti ad aprire le danze con Un’altra te, una delle sue canzoni più amate dal grande pubblico. E lo fa cantando dall’altra parte del palco per poi raggiungere il trio passando in mezzo alla folla di gente che si complimenta con lui. Prima di salire sul palco, da vero gentleman, non manca di salutare i suoi fan, fermandosi per stringere la mano a chi ricerca un piccolo contatto fisico, e di esibirsi sulle note di altri suoi successi, come Adesso tu, che intona insieme a Piero Barone, e Se bastasse una canzone con Gianluca Ginoble. Assieme a Ignazio Boschetto, la sua canzone più conosciuta (oltre a Terra Promessa e Una storia importante): Più bella cosa. Poi partono le battute: "Mi sono dimenticato di portarti quell’album degli anni ’80 che aveva mio padre e di fartelo firmare, ma ci dare un altro appuntamento", dice Ginoble e l’artista commenta: "Grazie di ricordarmi che sono vecchio". Subito dopo Barone ci mette il carico da 90: "Se ti può consolare, negli anni ’80 nessuno di noi tre era nato". Eros Ramazzotti chiude il siparietto chiedendo a Piero: "Bravo! Qual è la gamba a posto, quella buona?".

L’ingresso di Antonella Clerici sul palco del concerto Il Volo, Tutti per uno – Viaggio nel tempo

Poi il trio racconta che il 2009 è il loro "anno 0", perché è l’anno in cui si sono conosciuti ed è iniziata la loro storia artistica, che è nata negli studi televisivi di Ti lascio una canzone, il programma musicale condotto da Antonella Clerici. A Piero Barone ricorda che Il Volo è unito da 16 anni e che questo è successo anche per "colpa" di Antonella, che ringraziano perché "le dobbiamo tanto" ed è "sempre stata al nostro fianco, anche con messaggini via telefono". Qualche attimo dopo Clerici entra in scena come Madrina della serata e ricorda quando li ha conosciuti nel programma di Rai 1, dicendo che Piero "era serio, composto, un po’ il saggio del gruppo", Gianluca "quello bello, elegante, il fighetto" e Ignazio "il più indisciplinato, quello che non si trovava mai, il più casinaro".

I tre tenori confermano che da allora non è cambiato assolutamente nulla e subito dopo Barone sottolinea la presenza costante della Clerici nella vita de Il Volo: "Con Antonella ci siamo incontrati poche volte, però erano occasioni importantissime, come Sanremo. Ma sei sempre stata presente con i messaggi, anche dopo una nostra performance ci mandi sempre un cuoricino. Questo ha dimostrato tanto". La Clerici aggiunge: "Anche senza essere invadente, perché io ho rispettato molto il fatto che poi avete conquistato il mondo, anche se è vero che siete partiti con me in una trasmissione tv. Sono sempre stata orgogliosa e fiera di voi come una seconda mamma. Posso dirlo? E’ davvero così. Ricordo che nel 2015, quando avete partecipato alla kermesse sanremese, dissi a Carlo Conti: ‘Guarda che loro vinceranno il Festival di Sanremo’, e così è stato". Gianluca Ginoble scherza: "La profezia di Antonella Clerici".

Qualche minuto soltanto e Piero conquista la conduttrice: "Posso fare una sviolinata? Sei sempre stata il nostro grande amore", e ovviamente non può che partire la canzone che li ha resi celebri in Italia all’inizio del loro percorso artistico. Un momento divertente che vede protagonista Antonella Clerici è quello in cui deve presentare un brano insieme ai tre protagonisti dello show, perché questi ultimi continuano a ‘spostarla’ da un punto all’altro del palco alla ricerca della ‘luce migliore’, ma quando la conduttrice si innervosisce dicendo "avete finito di spostarmi come un pacco? Stavo cercando di presentare…", Ignazio svela che il brano è La donna è mobile e Clerici prima ride e poi commenta: "Ah, potevate dirmelo… sono così mobile che adesso me ne vado". Ginoble scherza: "Che simpatici questi ragazzi!", e Antonella ribatte: "Sì, che carini, grazie…".

Gli ospiti del concerto de Il Volo: da Gaia a D’Alessio

Tanti gli ospiti che si esibiscono durante il concerto insieme a Il Volo, cominciando da Gaia, che canta con Gianluca Ginoble L’appuntamento di Ornella Vanoni, omaggiando inconsapevolmente la compianta artista, perché lo scorso maggio, quando il concerto de Il Volo è stato presentato per la prima volta al pubblico di Canale 5, la Vanoni era ancora in vita. E infatti il pensiero non può che andare a lei sin dalle prime note suonate dell’orchestra dal vivo. Subito dopo arriva sul palco Gigi D’Alessio e canta Non dirgli mai, il suo brano più celebre, insieme a Ignazio. Non manca poi una battuta di Piero Barone al termine della loro performance, quando sia quest’ultimo che Gianluca Ginoble si avvicinano a Boschetto e D’Alessio. "Qui state facendo i duetti tra amici, l’ho capito. Comprendo che sei amico di Ignazio, che vi sentite, ma a noi due ci concedi di cantare una canzone tutti insieme?", chiede Piero, e Gigi D’Alessio si dice felice di esibirsi con tutto il gruppo accanto: "Ma io voglio bene anche a voi. E certo che ve la concedo, oggi sono il quarto Volo!".

Dopo aver sentito Piero cantare con un coro composto da bambini e aver visto Ignazio inginocchiarsi di fianco a loro per ricevere un bacio sulla guancia dal suo compagno di viaggio, Boschetto chiede a Barone di fargli una promessa: "Mi devi promettere una cosa… che fra sei o sette anni ricanterai questa canzone e dietro di te metterai mio figlio". Piero, senza nemmeno rifletterci su e con grande entusiasmo, dopo aver stretto la mano a Ignazio, risponde: "Promesso, te lo dico già adesso, ogni promessa è un debito!". Poi l’emozionante duetto di Fiorella Mannoia e Ignazio Boschetto sulle note di Sally, il brano di Vasco Rossi che ormai tutti conoscono da anni, e quello di Massimo Ranieri e Gianluca Ginoble con Mia ragione. Il giovane artista confessa a Ranieri: "Mi hai fatto un grande regalo: dal 2007 – avevo 12 anni (ora ne ha 19, ndr) – sognavo di fare una foto con te e adesso mi ritrovo a cantare insieme a te".

Gli omaggi de Il Volo a Mia Martini e Rino Gaetano

Non manca un omaggio a Mia Martini ed è Ignazio a ricordarla con parole bellissime: "Sapete, ci sono voci che non si dimenticano, che non ti colpiscono solo per come cantano ma per quello che ti lasciano dentro; voci che diventano parte di noi, ti prendono l’anima; voci che sono ferite, carezze, tempeste. Mia Martini era così: un talento immenso. Purtroppo io non l’ho mai conosciuta personalmente, ma di lei so che era una donna fragile, forte, vera, forse troppo vera per certi palcoscenici. Perché non cantava solo canzoni, ti raccontava che la vita, con tutte le sue ferite, le sue malinconie, i suoi momenti di bellezza inaspettata. Sono passati ormai 30 anni da quando se ne è andata… eppure ogni volta che sentiamo la sua voce è come se il tempo non si fermasse mai".

Poi Ignazio aggiunge: "Stasera voglio ricordarla con un brano che amo particolarmente, perché sì, sono 30 anni che Mimì ci ha lasciato, ma il suo cielo no, non ha mai smesso di brillare". La canzone, come è facile immaginare, è E non finisce mica il cielo. Dopo averla cantata, Ignazio ne esce devastato e, con gli occhi lucidi e tanta emozione, dice: "E ora chi si riprende più?". Un secondo omaggio è quello a Rino Gaetano: Ginoble e Barone cantano A mano a mano (col rispetto dovuto sia al compianto artista sia all’autore originale della canzone, Riccardo Cocciante, ndr) e si riaccende la magia.

Antonella Clerici in lacrime al concerto Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo e il regalo a Ignazio de Il Volo

Infine, Antonella Clerici torna sul palco e lascia tutti senza parole con un gesto d’affetto molto apprezzato anche dal grande pubblico: "Vorrei lasciare una cosa a Ignazio. E’ una sorpresa". Boschetto è sorpreso e infatti dice: "Ma davvero, io non so niente eh". Poi Gianluca le consegna un oggetto: un bavaglino con su scritto "Ti lascio un bavaglino. Zia Anto" e il disegno di un cane, un dono per il figlio nato lo scorso settembre. "E’ per il tuo Gabriele", sottolinea la conduttrice, e Ignazio, incredulo e felicissimo, dichiara: "Però così mi fate emozionare! Non è giusto! Grazie, grazie mille". Quando il trio, subito dopo, le dedica la canzone She (Uguale a Lei) di Laura Pausini, Antonella Clerici è in lacrime: "Mi avete fatto commuovere tantissimo. Lo ammetto: ogni volta che vi sento cantare in tutto il mondo io piango, perché è una bellissima emozione. Quello che regalate al pubblico lo regalate anche a me, sempre nel mio cuore".

