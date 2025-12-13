Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo: ospiti, scaletta ufficiale e le lacrime di Antonella Clerici Anticipazioni, ospiti e chi canta stasera nella prima puntata del concerto de Il Volo: ecco cosa vedremo stasera 13 dicembre su Canale 5.

Cresce l’attesa per il ritorno de Il Volo in prima serata. Oggi, sabato 13 dicembre, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del concerto "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo", lo speciale musicale che trasformerà il prestigioso Palazzo Te di Mantova in un palcoscenico carico di emozioni, musica e spettacolo. Una cornice storica e suggestiva che accoglierà il trio per tre serate all’insegna dell’eleganza e della grande canzone italiana. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble accompagneranno il pubblico in un percorso musicale unico, tra momenti intimi, grandi duetti e un’atmosfera senza tempo. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della serata.

Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, le anticipazioni della prima puntata

A guidare la prima serata sarà lo stesso trio, affiancato dalla partecipazione speciale di Antonella Clerici, che donerà alla serata un tocco di calore e familiarità, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e coinvolgente. L’evento si presenta come un percorso narrativo e musicale pensato per ripercorrere alcune delle tappe più iconiche della storia della musica italiana e internazionale, accompagnando lo spettatore attraverso decenni di melodie indimenticabili e arrangiamenti sempre nuovi.

Tra esibizioni soliste, performance di gruppo e duetti inediti, i tre tenori de Il Volo proporranno sia le loro canzoni più celebri sia una selezione di cover legate al tema del "viaggio nel tempo": canzoni che hanno segnato epoche diverse e che saranno reinterpretate con eleganza e modernità. Il risultato sarà un racconto fatto di musica e memoria, nel quale anche i ricordi personali degli artisti troveranno spazio, arricchiti dal contributo degli ospiti presenti, rendendo l’esperienza ancora più intensa e ricca di emozioni.

Il Volo, ospiti e scaletta di "Tutti per Uno – Viaggio nel tempo" (13 dicembre): chi canta stasera

La prima puntata dello show "Tutti per Uno – Viaggio nel tempo" vanterà un parterre di ospiti eccezionali, pronti a condividere il palco con Il Volo per regalare emozioni uniche. Saranno protagonisti artisti appartenenti a generazioni e stili diversi, uniti dal filo conduttore della grande musica dal vivo. Le collaborazioni previste offriranno momenti inediti, duetti sorprendenti e omaggi ai grandi classici che hanno segnato la storia della musica.

Tra i grandi ospiti confermati per questa serata troveremo:

La varietà degli artisti scelti promette una serata ricchissima, capace di unire generazioni diverse e di soddisfare sia gli amanti della tradizione sia i fan della musica contemporanea, offrendo momenti unici e sorprese pensate per emozionare un pubblico davvero vasto.

Concerto Il Volo su Canale 5: orario, diretta o replica?

La prima puntata di tre puntate dello show Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo sarà trasmessa stasera in tv (13 dicembre) in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente ondemand sul portale Mediaset Infinity. Lo show non sarà trasmesso in presa diretta: si tratta infatti di un concerto registrato dall’8 all’11 maggio 2025 nella location del Palazzo Te di Mantova, trasmesso in prima Tv su Canale 5 lo scorso maggio (QUI le pagelle della serata). La prima puntata sarà caratterizzata da un momento tenerissimo a fine serata, quando Antonella Clerici scoppierà a piangere al termine della puntata perché il trio le dedica il brano "Uguale a lei".

