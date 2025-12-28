Il Volo - Tutti per uno, Ignazio Boschetto fa piangere: "Caro figlio mio..." E Vanessa Incontrada spiazza: "Avevo detto sì" Nella puntata del 27 dicembre de Il Volo, tante emozioni con la lettera di Boschetto per il figlio e la Incontrada che svela un fatto 'inedito': cosa è successo

Il Volo chiudono il terzo e ultimo concerto evento, Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, con artisti di grande spessore – da Giorgia ad Arisa, passando per i The Kolors e Brunori Sas – e Giuseppe Fiorello, che spiega l’importanza del tempo e del ritmo delle azioni nel cinema. E ancora tante emozioni con Ignazio Boschetto che legge una dolcissima lettera per il figlio (al tempo della registrazione doveva ancora nascere), Piero Barone, per la prima volta seduto al pianoforte sul palco, e Gianluca Ginoble.. Ecco cosa è successo nella puntata del 27 dicembre 2025 de Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel tempo.

Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo, puntata 27 dicembre 2025: cosa è successo

Il Volo parte col botto, perché la prima ospite della serata è Giorgia che, come dice il trio, "Con la sua voce inimitabile ha reso ogni canzone un successo senza tempo". Con l’artista cantano prima Oronero e poi Di sole e d’azzurro. Dopo l’esibizione, Piero Barone dice: "Non auguro a nessuno di stare nei camerini mentre noi e Giorgia facciamo i vocalizzi, nemmeno al mio peggior nemico!". Poi un’ultima sorpresa: l’artista canta La cura per me, il brano presentato a Sanremo 2025 ormai nella memoria di tutti gli italiani.

Subito dopo sale sul palco Arisa, una delle voci più "dolci ed eleganti (così la descrivono)", e insieme a Piero Barone intona un classico della musica napoletana, Tu si ‘na cosa grande, proponendo al pubblico una versione del tutto inedita ma che funziona benissimo. E poi arriva la madrina della serata, Vanessa Incontrada, in grande forma per l’occasione e con grande voglia di scherzare col trio, tanto che fa finta di scambiare Gianluca per Piero, chiedendo gli occhiali a quest’ultimo per darli a Ginoble. Immancabile inoltre il brano che ha reso Il Volo celebre in tutta Italia (e non solo): Grande amore.

La lettera di Ignazio Boschetto per il figlio a Il Volo – Tutti per uno e il gesto di Piero

Subito dopo Ignazio Boschetto chiede al direttore d’orchestra di suonare una canzone che sappia di dolcezza e che sia perfetta anche per i genitori. Poi svela: "È sempre stato uno dei miei desideri essere papà, ma prima di essere papà il mio desiderio era riuscire a incontrare la mia metà, e non è facile. Quando ti ritrovi a incontrarla, a volerci condividere tutta la vita, ti sposi. Io penso che essere papà sia un grande dono, una grandissima fortuna. E ci riuscirò, sarà bellissimo, sono davvero emozionato. Ho pensato di scrivere una lettera breve". E comincia a leggerla: "Caro figlio mio…". Qui si interrompe qualche secondo per l’emozione e poi aggiunge: "Non so come sarà ricevere il dono più prezioso che la vita mi darà; non so come sarà quando sarò troppo lontano per svegliarti la mattina e dirti che ti amo; non so come sarà quando mi prenderai la mano e con i tuoi dolci occhi e la tua dolce voce mi chiamerai papà". È qui che entra in scena Alessandra Amoroso, ancora col pancione al tempo, e insieme a Ignazio, scatenati come non mai, cantano. Bellissimo vederli così felici.

Dopodiché torna in scena Vanessa Incontrada, cantando con il trio Bésame Mucho, e per la prima volta vediamo Piero Barone suonare il pianoforte a un concerto de Il Volo, dopo ben 120 date. Infatti la conduttrice di Zelig, sentendo dire a Gianluca che lo ha fatto solo per lei, dice: "Facciamogli un applauso, ne sono onorata". Poco dopo, mentre Piero suona le ultime note della canzone, lei gli dà un bacio sulla guancia e poi cantano il finale assieme. Non manca inoltre la partecipazione di Brunori Sas, pronto a esibirsi con Gianluca Ginoble sulle note de La canzone degli amanti perduti, un altro omaggio al compianto Franco Battiato. E subito dopo l’omaggio a Pino Daniele con Stash dei The Kolors e Ignazio Boschetto.

Le lezioni di spagnolo e di cinema (con Giuseppe Fiorello) e la rivelazione di Vanessa Incontrada

Arrivano anche le lezioni di spagnolo per Piero Barone quando Vanessa Incontrada torna sul palco. L’attrice spagnola svela che all’inizio della sua carriera non era brava con l’inglese, tanto che una volta un ragazzo le aveva chiesto di fare l’amore con lui e rispose sì, ignara però di quanto l’uomo le avesse proposto e infatti, dopo quel giorno, ad ogni domanda rispondeva "no!". Durante la lezione di spagnolo, poi, Piero è in difficoltà e con una punta di ironia dice: "Mi sa che non canto dopo, non mi verrà da cantare, faccio fatica. Ignazio, aiutami tu!".

Quando entra in scena Giuseppe Fiorello, assistiamo a una lezione su quanto sia importante il tempo e il ritmo delle azioni nei film, prendendo in esame anche Titanic, Rocky, Il Padrino e Pulp Fiction, tra gli altri. E, parlando del cult di James Cameron, l’attore chiede a Piero di interpretare Rose, ma lui è titubante: "Te lo puoi scordare, io Rose non la faccio, quella lì è la strada per andare via…", dice voltandosi verso l’uscita. Poi Fiorello gli assicura che non ha intenzione di metterlo in imbarazzo e Piero accetta.

Subito dopo l’attore chiede al pubblico: "Secondo voi, chi di loro puà fare Jack?" e tutti concordano su Gianluca, ma Ignazio fa finta di prenderla male: "Ma perché, io non posso fare Jack?". Alla fine, Fiorello gli dice che ha un ruolo importante, quello di fare la colonna sonora del film, e Ignazio accetta. Quindi Gianluca diventa Jack per qualche secondo e Giuseppe Fiorello gli chiede di mettersi dietro a Piero, che prima fa segno di no con il dito e poi scherza: "Ma chi ha avuto l’idea di invitarlo qui?". Provano la scena del "Ti fidi di me?" sulla prua della nave, ma non va benissimo e infatti Fiorello ironizza: "Ora ho capito perché il Titanic è affondato!". Piero commenta la scena: "Mi ha sussurrato un Rose che quasi ci ho creduto".

Al termine della puntata, Vanessa Incontrada ricompare dicendo che Ignazio è il membro del trio che non vede da più tempo al suo fianco sul palco e lui risponde con una battuta: "Perché io sono quello sposato!". Il concerto finisce con la canzone spagnola dedicata alla madrina della serata e un ultimo brano: Ad Astra.

