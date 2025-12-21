Il Volo - Tutti per uno, Cuccarini sfotte Ignazio Boschetto: "Non ce la fa". E Gianni Morandi confessa: "Un disastro" Nella puntata del 20 dicembre 2025 del concerto de Il Volo, Cuccarini prende in giro Ignazio in più occasioni, mentre Morandi non sta al passo: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella prima serata di Canale 5 di sabato 20 dicembre 2025, va in onda la seconda puntata (sempre in replica) del concerto de Il Volo "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo", trasmesso per la prima volta lo scorso maggio e che vede come madrina Lorella Cuccarini, che si diverte e ricorda i grandi artisti scomparsi insieme al trio di giovani tenori: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Tanti gli ospiti della puntata, tra i quali Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Noemi, Antonello Venditti e Marco Masini. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo durante il concerto-evento de Il Volo il 20 dicembre.

Il Volo nel concerto Uno per tutti – Viaggio nel tempo, puntata 20 dicembre 2025: cosa è successo

La seconda puntata de Il Volo Uno per tutti comincia con Gianni Morandi, che si esibisce prima con Ignazio, poi con Gianluca e infine con Piero, portando sul palco tre diverse canzoni amatissime dal pubblico italiano. E poi intonano tutti insieme quel capolavoro che è C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. A fine esibizione, Gianni Morandi riprende fiato e poi ammette: "Cantare con voi è bellissimo, però avete troppa voce. E’ un disastro per noi starvi dietro!" Prima di vederlo andare via, Piero Barone gli dice: "Hai un cuore enorme". E l’artista, un po’ in imbarazzo, ringrazia e poi si rivolge alle persone presenti al concerto: "Un inchino a questo pubblico fantastico" e, dopo essersi inchinato insieme a Il Volo, saluta tutti: "Ciao!". Subito dopo entra in scena Noemi. La cantante omaggia Franco Battiato con un duetto insieme a Gianluca sulle note de La stagione dell’amore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lorella Cuccarini sfotte Ignazio de Il Volo al concerto Tutti per Uno: cosa è successo

Poi l’ingresso di Lorella Cuccarini, madrina della serata e descritta come "un’icona dello spettacolo, un’artista a tutto tondo che ha saputo farci ballare, emozionare e sognare". Ignazio non vede l’ora di cantare con lei "La notte vola", tanto che continua a fare il gesto simbolo del brano, tra l’altro sbagliandolo, interrompendo così la presentazione dedicata alla showgirl più di una volta. La Cuccarini, infatti, chiede: "Ma che gli è successo? Ho capito che ti piace. Ce ne eravamo accorti!", e Piero svela: "E’ da 48 ore, da quando ha saputo della tua presenza, che fa quel gesto". La showgirl però sottolinea: "Sì ma il movimento è diverso, lo fa meglio il pubblico!". Dopo l’esibizione, Ignazio ha il fiatone e Lorella lo sfotte: "Voglio capire perché hai il fiatone. Sei preoccupato? Hai solo camminato fino ad adesso", e Boschetto urla: "Ossigeno!".

Subito dopo è il momento di Antonello Venditti, che canta un brano con Gianluca Ginoble prima di conquistare il pubblico con l’indimenticabile "Notte prima degli esami". L’attenzione è sull’artista al piano, mentre i tre tenori si limitano a cantare solo alcuni versi del testo, lasciando così il giusto spazio a Venditti.

L’omaggio a Raffaella Carrà e il ricordo di Barbara Vitali, collaboratrice de Il Volo scomparsa

Non manca un omaggio a Raffaella Carrà, ricordando che è stata un’icona e simbolo di libertà ed emancipazione: "E’ stata una donna rivoluzionaria, un modello per tante generazioni, un’icona mondiale. Ha anticipato i tempi e sfidato ogni tabù con ironia. Poi ha insegnato a tutte le donne a non chiedere il permesso. Ci manca tantissimo, ma la sua assenza fa ancora rumore".

E ancora il duetto di Fiorella Mannoia e Piero Barone e quello di Marco Masini e Ignazio Boschetto, entrambi molto profondi ed emozionanti. Tra gli interpreti ricordati nel corso della serata ci sono anche Lucio Battisti con I giardini di marzo, Domenico Modugno con Amara terra mia, Meraviglioso e Vecchio frack, e Pino Daniele con Quando.

Poi il commovente omaggio alla storica collaboratrice de Il Volo, Barbara Vitali, morta due anni fa a causa di un tragico incidente. "Questo è uno di quei momenti che non può mancare nei nostri concerti, una di quelle canzoni che non possiamo non fare. E’ uno di quei brani che vogliamo dedicare alle persone che purtroppo non sono più fisicamente con noi. Penso sia doveroso quest’anno a Tutti per Uno dedicare questa canzone alla nostra Barbara, che non c’è più", dice Ignazio. Il trio le dedica Hallelujah di Leonard Cohen.

Cuccarini prende in giro (ancora) Ignazio a Tutti per Uno

Non manca, infine, un momento dedicato alle colonne sonore dei film, in particolare a Flashdance, The Blues Brothers e Grease. Di quest’ultimo musical Lorella Cuccarini e Ignazio Boschetto ripropongono il brano finale con tanto di balletto, in quanto entrambi in passato hanno vestito i panni rispettivamente di Sandy e Denny. Al termine dell’esibizione, Ignazio ha di nuovo il fiatone e Lorella Cuccarini, scherzando, sottolinea il fatto che lei ha 60 anni e sta benissimo, mentre lui, che ne ha circa la metà, non ce la fa: "Devi fare i musical per il fiato. Ragazzi, io ho 60 anni e questi non ce la fanno già adesso! E’ un problema questo eh". La serata si chiude con trio che dedica alla showgirl "Una lunga storia d’amore" di Gino Paoli.

Potrebbe interessarti anche