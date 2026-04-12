Il Volo, la rivelazione sui cappotti nel concerto di Natale: "Li abbiamo chiesti noi per simulare l’inverno" Nel corso dell'ospitata nel podcast di Cattelan, Il Volo è tornato sulla polemica del concerto di Natale registrato ad agosto ad Agrigento

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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La trasmissione del concerto natalizio de Il Volo andata in onda lo scorso 25 dicembre ha riacceso le polemiche legate alla sua registrazione. L’evento era stato infatti realizzato ad Agrigento il 31 agosto, in piena estate, nonostante fosse destinato alla programmazione invernale. Il pubblico presente era stato obbligato a seguire un rigido dress code, con abiti lunghi e colori scuri, creando disagi a causa delle alte temperature. Le immagini circolate sui social mostravano spettatori vestiti con indumenti pesanti e a maniche lunghe sotto il caldo intenso. Il concerto aveva già fatto discutere per la scelta di chiudere la Valle dei Templi durante le riprese. I tre artisti, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, erano stati coinvolti nelle polemiche fin dall’inizio. A distanza di mesi, il gruppo è tornato sull’argomento durante il podcast "Supernova" condotto da Alessandro Cattelan.

Il Volo torna sulla polemica del concerto di Natale, cosa hanno rivelato ad Alessandro Cattelan

Ospiti del podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, i membri de Il Volo, ovvero Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sono tornati a parlare con tono ironico delle polemiche sul concerto di Natale registrato ad Agrigento. Durante la conversazione Barone ha spiegato: "Abbiamo chiesto a tutti di indossare cappotti per ricreare l’atmosfera invernale". Ha poi aggiunto: "Essendo uno show natalizio trasmesso il 25 dicembre, io quella sera preferisco stare a casa, non esibirmi". Il cantante ha ricordato che la registrazione avvenne in agosto come molte produzioni internazionali. A sostegno della tesi ha detto: "Anche in America si girano concerti natalizi in piena estate". Gianluca Ginoble ha invece scherzato sulle condizioni climatiche affermando: "C’erano 37 gradi all’ombra, ma dovevamo far finta fosse inverno".

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Ignazio Boschetto ha chiarito il tema dell’abbigliamento, spiegando come le indicazioni ufficiali fossero diverse da quelle percepite dal pubblico. "Nel comunicato si parlava solo di abiti eleganti, non di cappotti pesanti", ha precisato. Ha poi sottolineato come l’interpretazione delle informazioni possa essere facilmente distorta sui social. "Oggi basta poco per fraintendere tutto quello che viene scritto", ha aggiunto. Secondo Boschetto, il riferimento era semplicemente a un abbigliamento formale adeguato alla messa in onda natalizia. "Per gli uomini bastava una giacca, niente di più", ha chiarito. L’idea dei cappotti, quindi, sarebbe nata da un’interpretazione errata circolata online. Il gruppo ha raccontato di aver preso la vicenda con filosofia. "Alla fine ci abbiamo riso sopra", hanno concluso, chiudendo il racconto con leggerezza.

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