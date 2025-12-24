"Il Volo - Incanto di Natale", Cuccarini e Incontrada con ospiti da urlo: chi canta e scaletta definitiva Stasera su Calale 5, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada presentano il Concerto della Vigilia de Il Volo: ecco anticipazioni, ospiti e le canzoni in scaletta.

La Vigilia di Natale si accende di emozioni su Canale 5 grazie a "Il Volo – Incanto di Natale", uno degli appuntamenti musicali più attesi delle feste. Il trio di tenori italiani torna protagonista del prime time con uno spettacolo pensato per riunire tutta la famiglia davanti alla tv, tra note senza tempo e suggestioni natalizie. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone accompagnano il pubblico in una serata speciale, dove la musica diventa racconto, condivisione e magia. Un evento capace di scaldare il cuore e rendere l’attesa del Natale ancora più intensa. Ecco le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta del concerto in onda stasera in tv, mercoledì 24 dicembre.

"Il Volo Incanto di Natale" (24 dicembre): anticipazioni, ospiti e scaletta ufficiale

Oggi, mercoledì 24 dicembre, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, va in onda Incanto di Natale, il concerto-evento de Il Volo registrato nella suggestiva Arena di Sofia, in Bulgaria. Una cornice imponente e scenografica che fa da sfondo a uno spettacolo elegante, impreziosito dalla presenza di un’orchestra sinfonica e di un coro.

Il trio regala al pubblico un repertorio pensato appositamente per la Vigilia, alternando grandi classici della tradizione natalizia a brani che hanno segnato la loro carriera. Da Astro del Ciel a Silent Night, passando per Bianco Natale e Feliz Navidad, ogni esecuzione è curata nei minimi dettagli, con arrangiamenti raffinati e una forte carica emotiva. Accanto alle canzoni simbolo del Natale, trovano spazio anche successi amatissimi come Grande Amore e Capolavoro, che confermano la capacità de Il Volo di unire lirica e pop parlando a un pubblico trasversale. Nel corso della serata saliranno sul palco per cantare insieme ai tre teneri tantissimi ospiti vip, mentre la conduzione è del concerto sarò affidata a due star della Tv come Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada.

Ecco i cantanti e la scaletta della serata Il Volo – Incanto di Natale:

Le festività offrono ai fan de Il Volo non solo la magia della Vigilia, ma anche un altro appuntamento imperdibile. Sabato 27 dicembre, infatti, sempre sempre su Canale 5 andrà in onda la terza puntata de Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo.

Concerto di Natale Il Volo su Canale 5: orario, diretta o registrato?

Lo show "Incanto di Natale" è in programma mercoledì 24 dicembre 2025, su Canale 5 a partire dalle 21.40, mentre su Rai 1 andrà in onda la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV. Il concerto de Il Volo non sarà trasmesso in presa diretta: si tratta infatti di un evento registrato lo scorso 28 novembre nell’arena 8888 di Sofia, in Bulgaria

Il futuro de Il Volo: nuovi spettacoli e appuntamenti da segnare

Il successo televisivo si affianca a progetti ambiziosi anche per il futuro. Il Volo ha già annunciato una nuova edizione di Tutti per uno, in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova. Anche in questo caso, lo spettacolo promette di essere un vero e proprio viaggio nel tempo, tra musica, emozioni e ospiti d’eccezione.

