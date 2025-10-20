Gianluca Ginoble de Il Volo: “Brenda Asnicar nel suo hotel”, chi è la presunta nuova fidanzata (famosissima)
Direttamente dall’Argentina arrivano incredibili rumors sui due cantanti e il loro presunto flirt: gli indizi, le indiscrezioni e il gesto durante il concerto.
Ecco il crossover che nessuno si aspettava: Brenda Asnicar, star de Il mondo di Patty, e Gianluca Ginoble, cantante de Il Volo, potrebbero essere una coppia. Le prime indiscrezioni sul presunto flirt erano già emerse a seguito di un concerto a Buenos Aires durante il quale Gianluca aveva fatto un gesto inaspettato proprio nei confronti di Brenda. Nelle ultime ore, però, sono arrivati direttamente dall’Argentina nuovi rumors che potrebbero confermare ulteriormente la frequentazione: scopriamo di più.
Gianluca Ginoble, il gesto inaspettato per Brenda Asnicar
Il 14 ottobre si è tenuto proprio a Buenos Aires, Argentina, un concerto de Il Volo, e tra le tante persone in prima fila non è certo passata inosservata la presenza dell’attrice e cantante Brenda Asnicar. Ciò che tuttavia ha attirato maggiormente l’attenzione, è stato proprio un gesto di Gianluca Ginoble che, nel bel mezzo dello spettacolo, ha preso una rosa rossa e l’ha lanciata all’attrice, la quale ha ricambiato con un grande sorriso pubblicando il filmato del momento anche sui social.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Da quel momento hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni in merito al presunto flirt tra Brenda e Gianluca, con l’agenzia di stampa Noticias Argentinas che ha addirittura affermato: "Abbiamo raccolto voci di una possibile storia d’amore internazionale. […] Secondo alcuni testimoni presenti al concerto, il musicista italiano era costantemente attento all’attrice. Alla fine dello spettacolo, lui si è anche avvicinato alla Asnicar".
Ma le indiscrezioni non finiscono certo qui, perché direttamente dall’Argentina il canale televisivo Telefe ha poi rivelato: "Le interazioni tra i due non sono finite con lo show. Il flirt è continuato fuori dal palco. Dopo la fine dello spettacolo, lui si è diretto all’hotel dove alloggiava a Buenos Aires. […] la notizia che ha fatto scattare tutti i campanelli d’allarme su una possibile storia d’amore è stata che Brenda Asnicar è arrivata poco più tardi e gli ha fatto visita in hotel. Sebbene nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni, i fan hanno trovato singolare che lei sia andata a trovarlo in hotel. […] Tra una rosa e una visita notturna in hotel, i fan dell’attrice e del musicista italiano sperano che la conferma di questa relazione arrivi presto". Nuovo amore in vista? Staremo a vedere.
Brenda Asnicar, chi è la presunta fiamma di Gianluca Ginoble
Brenda Asnicar, nata a Buenos Aires nel 1991, è una delle star più amate della televisione latinoamericana e un volto iconico per il pubblico italiano. Attrice, cantante e performer dal carisma travolgente, è diventata famosa da giovanissima grazie al ruolo di Antonella Lamas Bernardi nella serie cult Il Mondo di Patty. Dopo il successo internazionale del teen drama, Brenda ha costruito una grande carriera tra musica e recitazione, spaziando tra produzioni argentine e progetti musicali. Divisa tra Buenos Aires, Miami e Milano, la Asnicar continua oggi a lavorare nel mondo dello spettacolo.
Potrebbe interessarti anche
GialappaShow riparte con Miriam Leone: nuovo ruolo, imitazioni e polemiche su Silvia Toffanin
Al via questa sera su TV8 la nuova edizione del programma di Giorgio Gherarducci e M...
Bake Off Italia con Brenda Lodigiani e Iginio Massari è tutta un'altra cosa
Il talent più dolce di Italia è ripartito sotto una nuova guida, ma alla giuria Igin...
Bake off 2025, stasera si riparte col ribaltone Brenda Lodigiani: chi sono i giudici, concorrenti, novità
Grande attesa per il debutto della nuova stagione del talent per aspiranti pasticcer...
Stasera in tv (5 settembre): Sinner ‘notturno’, De Martino sparisce e Brenda Lodigiani va in onda a reti unificate
I programmi da vedere in tv stasera, venerdì 5 settembre 2025: dalla Nazionale in ca...
Oriana Sabatini incinta, Paulo Dybala diventa papà. Il dolce annuncio su Instagram: "La prima foto di noi tre"
Paulo Dybala e Oriana Sabatini annunciano l’arrivo della prima figlia: oltre 2 milio...
Stasera in tv (10 ottobre), Gianluigi Nuzzi contro Carlo Conti e la satira di Crozza e Propaganda
I programmi in prima serata stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Quarto Grado indaga su...
Addio a Remo Girone: le cause della morte improvvisa e la lotta contro la malattia
È morto improvvisamente a 76 anni Remo Girone, l’indimenticabile Tano Cariddi de La ...
I film in onda in TV stasera, lunedì 29 settembre 2025: le donne che salvarono Hitler e un ragno terrificante
Le migliori pellicole in onda stasera, 29 settembre 2025, in TV: dalle Assaggiatrici...