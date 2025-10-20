Gianluca Ginoble de Il Volo: “Brenda Asnicar nel suo hotel”, chi è la presunta nuova fidanzata (famosissima) Direttamente dall’Argentina arrivano incredibili rumors sui due cantanti e il loro presunto flirt: gli indizi, le indiscrezioni e il gesto durante il concerto.

IPA

CONDIVIDI

Ecco il crossover che nessuno si aspettava: Brenda Asnicar, star de Il mondo di Patty, e Gianluca Ginoble, cantante de Il Volo, potrebbero essere una coppia. Le prime indiscrezioni sul presunto flirt erano già emerse a seguito di un concerto a Buenos Aires durante il quale Gianluca aveva fatto un gesto inaspettato proprio nei confronti di Brenda. Nelle ultime ore, però, sono arrivati direttamente dall’Argentina nuovi rumors che potrebbero confermare ulteriormente la frequentazione: scopriamo di più.

Gianluca Ginoble, il gesto inaspettato per Brenda Asnicar

Il 14 ottobre si è tenuto proprio a Buenos Aires, Argentina, un concerto de Il Volo, e tra le tante persone in prima fila non è certo passata inosservata la presenza dell’attrice e cantante Brenda Asnicar. Ciò che tuttavia ha attirato maggiormente l’attenzione, è stato proprio un gesto di Gianluca Ginoble che, nel bel mezzo dello spettacolo, ha preso una rosa rossa e l’ha lanciata all’attrice, la quale ha ricambiato con un grande sorriso pubblicando il filmato del momento anche sui social.

Da quel momento hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni in merito al presunto flirt tra Brenda e Gianluca, con l’agenzia di stampa Noticias Argentinas che ha addirittura affermato: "Abbiamo raccolto voci di una possibile storia d’amore internazionale. […] Secondo alcuni testimoni presenti al concerto, il musicista italiano era costantemente attento all’attrice. Alla fine dello spettacolo, lui si è anche avvicinato alla Asnicar".

Ma le indiscrezioni non finiscono certo qui, perché direttamente dall’Argentina il canale televisivo Telefe ha poi rivelato: "Le interazioni tra i due non sono finite con lo show. Il flirt è continuato fuori dal palco. Dopo la fine dello spettacolo, lui si è diretto all’hotel dove alloggiava a Buenos Aires. […] la notizia che ha fatto scattare tutti i campanelli d’allarme su una possibile storia d’amore è stata che Brenda Asnicar è arrivata poco più tardi e gli ha fatto visita in hotel. Sebbene nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni, i fan hanno trovato singolare che lei sia andata a trovarlo in hotel. […] Tra una rosa e una visita notturna in hotel, i fan dell’attrice e del musicista italiano sperano che la conferma di questa relazione arrivi presto". Nuovo amore in vista? Staremo a vedere.

Brenda Asnicar, chi è la presunta fiamma di Gianluca Ginoble

Brenda Asnicar, nata a Buenos Aires nel 1991, è una delle star più amate della televisione latinoamericana e un volto iconico per il pubblico italiano. Attrice, cantante e performer dal carisma travolgente, è diventata famosa da giovanissima grazie al ruolo di Antonella Lamas Bernardi nella serie cult Il Mondo di Patty. Dopo il successo internazionale del teen drama, Brenda ha costruito una grande carriera tra musica e recitazione, spaziando tra produzioni argentine e progetti musicali. Divisa tra Buenos Aires, Miami e Milano, la Asnicar continua oggi a lavorare nel mondo dello spettacolo.

