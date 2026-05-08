Il Volo reinterpreta ‘Bella senz’anima’, il capolavoro più discusso di Riccardo Cocciante (con una star mondiale)
Il Volo torna il 22 maggio col singolo “Cuerpo sin alma”, reinterpretazione di 'Bella senz'anima', insieme alla star messicana Carlos Rivera.
Dopo il trionfo della tournée tra America Latina e Stati Uniti, Il Volo è pronto ad aprire un nuovo capitolo musicale. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torna infatti con "Cuerpo sin alma", in collaborazione con la star messicana Carlos Rivera, una delle voci più amate e iconiche della musica latina. Il brano sarà disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy.
Reduce anche dal successo televisivo di "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo", andato in onda su Canale 5 con ospiti del calibro di Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia ed Eros Ramazzotti, il trio conferma ancora una volta la propria centralità nella musica italiana e internazionale.
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Il Volo reinterpreta Riccardo Cocciante: il nuovo singolo "Cuerpo sin alma" con Carlos Rivera
Prodotto dal pluripremiato Julio Reyes Copello, "Cuerpo sin alma" nasce dalla reinterpretazione in chiave italo-spagnola di "Bella senz’anima", uno dei brani più celebri di Riccardo Cocciante. La canzone venne scritta nei primi anni Settanta da Cocciante e pubblicata nel 1974 all’interno dell’album Anima. Il pezzo rappresentò la definitiva consacrazione del cantautore romano: raggiunse infatti il primo posto della classifica italiana dei singoli più venduti, diventando uno dei maggiori successi dell’anno e – col passar degli anni – un classico della musica italiana.
Bella senz’anima, il capolavoro (divisivo) di Riccardo Cocciante
"Bella senz’anima" fece discutere anche per il testo intenso e provocatorio – in particolare la parte "E adesso spogliati come sai fare tu" – tanto da subire alcuni casi di censure televisive all’epoca e critiche da parte delle associazioni femministe, ma proprio questa forza espressiva contribuì a renderla iconica. La canzone fece scalpore perché si discostava profondamente dagli standard di quell’era musicale: anziché descrivere l’amore in chiave poetica e rassicurante, metteva in scena un confronto sentimentale amaro, fatto di accuse, disillusione e distanza emotiva tra i due protagonisti.
"Bella senz’anima non passava alla radio nazionale, e nel ‘74 c’era solo quella. Pareva il de profundis per il brano", ha raccontato l’autore di Notre-Dame de Paris in una intervista a Il Fatto Quotidiano.
"Le critiche delle femministe? Durò solo un momento. Era un’allegoria. Nel Sudamerica Bella senz’anima si trasformò in una protesta politica. In Cile, Argentina. E in Spagna. Paesi oppressi dai dittatori: Franco, Pinochet. I tempi stavano cambiando, con la mia canzone quei popoli gridavano la disperazione per la libertà che sfuggiva"
Nel corso degli anni il brano è stato cantato da Cocciante in francese, inglese e spagnolo, ma è stato reinterpretato anche da numerosi artisti internazionali, tra cui Mina, Johnny Hallyday e Mino Reitano. La nuova versione firmata Il Volo e Carlos Rivera mantiene la carica emotiva dell’originale, arricchendola con sonorità latine moderne e un respiro internazionale.
Il Volo in concerto: le date del tour mondiale
Tra estate 2026 e autunno 2027 Il Volo porterà la propria musica sui palchi internazionali con un fitto calendario di concerti:
Italia, Spagna e Grecia: luglio-settembre 2026:
- 01/07/2026 – Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Fest
- 03/07/2026 – Pistoia (PT) – Piazza Duomo
- 06/07/2026 – Asti (AT) – Piazza Alfieri – Asti Musica
- 08/07/2026 – Vigevano (PV) – Castello Sforzesco
- 11/07/2026 – Siracusa (SR) – Teatro Greco
- 15/07/2026 – Barcellona (ES) – Les Nits Occident
- 17/07/2026 – Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park
- 19/07/2026 – Malaga (ES) – Plaza de Toros De Malagueta
- 21/07/2026 – Murcia (ES) – Plaza de Toros
- 23/07/2026 – Cattolica (RN) – Arena Regina
- 25/07/2026 – Este (PD) – Castello Carrarese – Este Music Festival
- 27/07/2026 – Salonicco (GR) – City Theatre Gis
- 29/07/2026 – Corfù (GR) – Church St. George (Old Fortress)
- 31/07/2026 – Codroipo (UD) – Villa Manin
- 02/08/2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
- 07/08/2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello
- 09/08/2026 – Alghero (SS) – Alghero Summer Festival
- 22/08/2026 – Taormina (ME) – Teatro Antico
- 23/08/2026 – Taormina (ME) – Teatro Antico
- 27/08/2026 – Lanciano (CH) – Parco Villa delle Rose
- 28/08/2026 – Macerata (MC) – Sferisterio
- 06/09/2026 – Brescia (BS) – Piazza della Loggia
- 08/09/2026 – Caserta (CE) – Reggia – Piazza Carlo di Borbone
Tutti per Uno (Quarta edizione)
- 24/09/2026 – Mantova – Palazzo Te
- 26/09/2026 – Mantova – Palazzo Te
- 27/09/2026 – Mantova – Palazzo Te
Tour Palasport Italia
- 07/12/2026 – Milano – Unipol Forum
- 12/12/2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum
- 17/12/2026 – Roma – Palazzo dello Sport
- 19/12/2026 – Torino – Inalpi Arena
- 20/12/2026 – Bologna – Unipol Arena
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