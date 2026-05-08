Il Volo reinterpreta ‘Bella senz’anima’, il capolavoro più discusso di Riccardo Cocciante (con una star mondiale) Il Volo torna il 22 maggio col singolo “Cuerpo sin alma”, reinterpretazione di 'Bella senz'anima', insieme alla star messicana Carlos Rivera.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa

CONDIVIDI

Dopo il trionfo della tournée tra America Latina e Stati Uniti, Il Volo è pronto ad aprire un nuovo capitolo musicale. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torna infatti con "Cuerpo sin alma", in collaborazione con la star messicana Carlos Rivera, una delle voci più amate e iconiche della musica latina. Il brano sarà disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy.

Reduce anche dal successo televisivo di "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo", andato in onda su Canale 5 con ospiti del calibro di Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia ed Eros Ramazzotti, il trio conferma ancora una volta la propria centralità nella musica italiana e internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Volo reinterpreta Riccardo Cocciante: il nuovo singolo "Cuerpo sin alma" con Carlos Rivera

Prodotto dal pluripremiato Julio Reyes Copello, "Cuerpo sin alma" nasce dalla reinterpretazione in chiave italo-spagnola di "Bella senz’anima", uno dei brani più celebri di Riccardo Cocciante. La canzone venne scritta nei primi anni Settanta da Cocciante e pubblicata nel 1974 all’interno dell’album Anima. Il pezzo rappresentò la definitiva consacrazione del cantautore romano: raggiunse infatti il primo posto della classifica italiana dei singoli più venduti, diventando uno dei maggiori successi dell’anno e – col passar degli anni – un classico della musica italiana.

Bella senz’anima, il capolavoro (divisivo) di Riccardo Cocciante

"Bella senz’anima" fece discutere anche per il testo intenso e provocatorio – in particolare la parte "E adesso spogliati come sai fare tu" – tanto da subire alcuni casi di censure televisive all’epoca e critiche da parte delle associazioni femministe, ma proprio questa forza espressiva contribuì a renderla iconica. La canzone fece scalpore perché si discostava profondamente dagli standard di quell’era musicale: anziché descrivere l’amore in chiave poetica e rassicurante, metteva in scena un confronto sentimentale amaro, fatto di accuse, disillusione e distanza emotiva tra i due protagonisti.

"Bella senz’anima non passava alla radio nazionale, e nel ‘74 c’era solo quella. Pareva il de profundis per il brano", ha raccontato l’autore di Notre-Dame de Paris in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

"Le critiche delle femministe? Durò solo un momento. Era un’allegoria. Nel Sudamerica Bella senz’anima si trasformò in una protesta politica. In Cile, Argentina. E in Spagna. Paesi oppressi dai dittatori: Franco, Pinochet. I tempi stavano cambiando, con la mia canzone quei popoli gridavano la disperazione per la libertà che sfuggiva"

Nel corso degli anni il brano è stato cantato da Cocciante in francese, inglese e spagnolo, ma è stato reinterpretato anche da numerosi artisti internazionali, tra cui Mina, Johnny Hallyday e Mino Reitano. La nuova versione firmata Il Volo e Carlos Rivera mantiene la carica emotiva dell’originale, arricchendola con sonorità latine moderne e un respiro internazionale.

Il Volo in concerto: le date del tour mondiale

Tra estate 2026 e autunno 2027 Il Volo porterà la propria musica sui palchi internazionali con un fitto calendario di concerti:

Italia, Spagna e Grecia: luglio-settembre 2026:

01/07/2026 – Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Fest

Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Fest 03/07/2026 – Pistoia (PT) – Piazza Duomo

Pistoia (PT) – Piazza Duomo 06/07/2026 – Asti (AT) – Piazza Alfieri – Asti Musica

Asti (AT) – Piazza Alfieri – Asti Musica 08/07/2026 – Vigevano (PV) – Castello Sforzesco

Vigevano (PV) – Castello Sforzesco 11/07/2026 – Siracusa (SR) – Teatro Greco

Siracusa (SR) – Teatro Greco 15/07/2026 – Barcellona (ES) – Les Nits Occident

Barcellona (ES) – Les Nits Occident 17/07/2026 – Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park

Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park 19/07/2026 – Malaga (ES) – Plaza de Toros De Malagueta

Malaga (ES) – Plaza de Toros De Malagueta 21/07/2026 – Murcia (ES) – Plaza de Toros

Murcia (ES) – Plaza de Toros 23/07/2026 – Cattolica (RN) – Arena Regina

Cattolica (RN) – Arena Regina 25/07/2026 – Este (PD) – Castello Carrarese – Este Music Festival

Este (PD) – Castello Carrarese – Este Music Festival 27/07/2026 – Salonicco (GR) – City Theatre Gis

Salonicco (GR) – City Theatre Gis 29/07/2026 – Corfù (GR) – Church St. George (Old Fortress)

Corfù (GR) – Church St. George (Old Fortress) 31/07/2026 – Codroipo (UD) – Villa Manin

Codroipo (UD) – Villa Manin 02/08/2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live 07/08/2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello

Barletta (BT) – Fossato del Castello 09/08/2026 – Alghero (SS) – Alghero Summer Festival

Alghero (SS) – Alghero Summer Festival 22/08/2026 – Taormina (ME) – Teatro Antico

Taormina (ME) – Teatro Antico 23/08/2026 – Taormina (ME) – Teatro Antico

Taormina (ME) – Teatro Antico 27/08/2026 – Lanciano (CH) – Parco Villa delle Rose

Lanciano (CH) – Parco Villa delle Rose 28/08/2026 – Macerata (MC) – Sferisterio

Macerata (MC) – Sferisterio 06/09/2026 – Brescia (BS) – Piazza della Loggia

Brescia (BS) – Piazza della Loggia 08/09/2026 – Caserta (CE) – Reggia – Piazza Carlo di Borbone

Tutti per Uno (Quarta edizione)

24/09/2026 – Mantova – Palazzo Te

Mantova – Palazzo Te 26/09/2026 – Mantova – Palazzo Te

Mantova – Palazzo Te 27/09/2026 – Mantova – Palazzo Te

Tour Palasport Italia

07/12/2026 – Milano – Unipol Forum

Milano – Unipol Forum 12/12/2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

Firenze – Nelson Mandela Forum 17/12/2026 – Roma – Palazzo dello Sport

Roma – Palazzo dello Sport 19/12/2026 – Torino – Inalpi Arena

Torino – Inalpi Arena 20/12/2026 – Bologna – Unipol Arena

Potrebbe interessarti anche