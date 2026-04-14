Il Volo, la bordata a un big della musica mondiale: “Lo ascolti e ti rompi i cog***ni”. Con chi ce l’hanno
Ospiti al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, i tre ragazzi si sono espressi con parole pungenti nei confronti di un artista molto conosciuto.
I tre ragazzi de Il Volo, ovvero Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, sono stati ospiti del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, durante il quale hanno ripercorso i loro 17 anni di carriera tra aneddoti, riflessioni sul futuro e qualche frecciata che ovviamente non è passata inosservata. Nel corso della chiacchierata, tra il tema del "bel canto" sempre meno valorizzato in Italia e i progetti individuali, la conversazione si è spostata anche sulla musica internazionale e su uno degli artisti più ascoltati al mondo che di recente si è esibito in occasione del Super Bowl. Parliamo di Bad Bunny, al quale uno dei ragazzi ha lanciato una frecciata molto pungente: ecco cosa ha detto.
Il Volo, Ignazio Boschetto su Bad Bunny: "Lo ascolti e ti rompi i cog***ni".
Parlando del recente show di Bad Bunny durante il Super Bowl, uno degli appuntamenti sportivi e musicali più seguiti al mondo, è stato lo stesso Alessandro Cattelan ad ammettere di non riuscire a cogliere fino in fondo il fascino dell’artista portoricano, nonostante il suo enorme successo mondiale. A quel punto Ignazio Boschetto ha rincarato la dose con una stoccata bella e buona. "Stiamo parlando di un top mondiale, ma quando lo senti… dopo un minuto e mezzo ti rompi i cog***ni".
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Un giudizio diretto e senza filtri, che Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno in parte tentato di smorzare, cercando di riportare il discorso su un piano più ampio, dando a Bad Bunny il merito di aver creato un personaggio diventato "la voce dei latino-americani". D’altronde, la sua esibizione al Super Bowl è addirittura riuscita a superare il record di visualizzazioni con oltre 4,15 miliardi di views globali nelle prime 24 ore.
Ignazio Boschetto e il primo incontro con Bad Bunny
Continuando la conversazione, Ignazio Boschetto ha poi ricordato il curioso incontro proprio con Bad Bunny avvenuto diversi anni prima in una televisione di Miami, quando l’artista era ancora agli inizi e ben lontano dall’attuale fama. "Era uno sconosciuto. Era un ragazzotto vestito strano, di giallo fluorescente. Il mio timore è che gli artisti e l’arte vengano giudicati per le apparenze piuttosto che per il vero talento", ha quindi affermato Ignazio. Un punto su cui Barone ha offerto una visione più equilibrata, sottolineando come anche in passato estetica e costruzione visiva abbiano sempre avuto un ruolo importante nel definire l’identità dei grandi artisti. E la musica, dopo tutto, è questione di gusti personali e il confronto tra artisti non è affatto semplice, soprattutto davanti a due mondi così diversi.
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