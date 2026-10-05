Il Volo con Amadeus, Noemi e Katia Follesa: la formula (stravolta) del nuovo show. Cosa succede La quarta edizione di “Tutti per uno” introdurrà una nuova co-conduzione e porterà sul palco (e in tv) vip del mondo dello spettacolo: tutte le novità

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Volo torna in televisione, ma questa volta con una formula tutta da scoprire. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, infatti, saranno nuovamente protagonisti della prima serata Mediaset con tre serate nelle quali vestiranno anche i panni dei conduttori, ciascuno affiancato da un volto noto del mondo dello spettacolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Volo insieme ad Amadeus, Noemi e Katia Follesa per tre serate-evento

Il Volo si prepara a tornare protagonista su Canale 5 con una formula completamente rinnovata. A svelare le prime anticipazioni sul nuovo progetto televisivo è Giuseppe Candela, nella rubrica "C’è Chi dice" del nuovo numero del settimanale Chi. Quest’anno, infatti, Uno per tutti sarà articolato in tre puntate (già registrate) e vedrà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non soltanto esibirsi, ma anche assumere in prima persona il ruolo di conduttori. La principale novità del format è infatti la divisione della conduzione: ciascuno dei tre componenti del gruppo sarà al centro di una serata, affiancato da un diverso volto dello spettacolo. Ad aprire il ciclo sarà Piero Barone, che condividerà il palco nientemeno che con Amadeus (come accaduto nel 2024 al teatro Ariston in occasione dell’ultimo Sanremo del conduttore). Dall’11 ottobre Amadeus sarà inoltre coinvolto sulle reti Mediaset nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi in qualità di "commissario tecnico". Nella seconda puntata sarà invece Ignazio Boschetto a guidare lo show insieme a Noemi, mentre la chiusura sarà affidata a Gianluca Ginoble, accompagnato da Katia Follesa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La quarta edizione di Tutti per Uno in tv

La nuova avventura televisiva de Il Volo si inserisce nel percorso ormai consolidato di Tutti per Uno. La quarta edizione è andata in scena il 24, 26 e 27 settembre 2026 nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, per il secondo anno consecutivo. Anche in questo caso il trio sarà affiancato da numerosi ospiti, con cui Piero, Ignazio e Gianluca daranno vita a duetti, interpretazioni inedite e cover, spaziando tra repertorio italiano e internazionale. Il progetto ha ormai assunto una fisionomia precisa, forte anche del successo ottenuto dalle precedenti edizioni trasmesse su Canale 5, che hanno sempre riscosso buoni ascolti. La nuova formula televisiva, però, introduce un elemento ulteriore: non più soltanto un trio compatto alla guida della serata, ma tre protagonisti distinti, ciascuno chiamato a costruire il proprio appuntamento insieme a un co-conduttore vip.

Potrebbe interessarti anche