Finalmente questa serie tv cult è disponibile sulle piattaforme: tutte le stagioni di una saga incredibile a portata di click I fan non aspettavano altro: finalmente in streaming un pezzo di storia della tv, da riscoprire nuovamente oppure da recuperare se ancora non lo aveste fatto

Alcuni prodotti audiovisivi, sia per quanto riguarda il grande, sia il piccolo schermo, sono talmente impattanti a livello culturale da lasciare un marchio indelebile. Il primo che viene in mente e Friends, sit-com che ha segnato almeno due generazioni e che tutt’oggi è ritrasmessa in replica in tv. C’è poi Lost, che ha letteralmente ridefinito il modo in cui scrivere e distribuire una serie tv. E ce n’è poi un’altra, diventata un vero e proprio oggetto di culto e approdata sui nostri schermi in tempi più recenti, che finalmente è arrivata integralmente in streaming su Now Tv, assieme al suo spin-off.

Il Trono di Spade e House of the Dragon in streaming su Now Tv

Parliamo ovviamente de Il Trono di Spade, adattamento di HBO de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin. Tradotta in 8 stagioni, l’opera (ancora non conclusa, va detto) dello scrittore statunitense ha saputo catturare milioni e milioni fan in tutto il mondo. Sia per l’ambientazione dark fantasy fatta di draghi, zombie di ghiaccio e cavalieri in armatura scintillante. Sia per il mix di intrighi politici, giochi di potere e legami familiari.

Per quanto le ultime stagioni, in particolare l’ultimissima, abbia fatto discutere non poco gli appassionati, tanto che è stata indetta una raccolta firme per rigirare completamente gli episodi finali, è innegabile l’impatto culturale che la serie ha avuto. E adesso, grazie a Now Tv, sarà possibile rivivere in streaming tutte le emozioni de Il Trono di Spade e del suo spin-off House of the Dragon, oppure scoprirle per la prima volta.

Ma di cosa parla Il Trono di Spade?

Riassumere una saga così mastodontica in poche parole è difficile, ma ci proviamo. Ci troviamo nel continente immaginario di Westeros, dove nobili casate si fanno la guerra tra loro per accaparrarsi un pezzetto anche piccolo di potere. Robert Baratheon è re da 17 anni, dopo aver mosso guerra alla casata reale dei Targaryen assieme a Ned Stark e Jon Arryn. Casa Stark da allora è fedele vassalla del nuovo re, unitosi in matrimonio con Cersei Lannister e da cui ha avuto 3 figli legittimi. Una serpe sia annida però in seno alla famiglia di Robert, e mira a usurparne il trono. Un terribile tradimento mette in moto una catena di eventi che coinvolgerà Ned e la sua famiglia, ma anche tutto Westeros, mentre la minaccia degli Estranei, temibili zombie di ghiaccio che vivono oltre la Barriera, si fa sempre più pressante.

E invece House of The Dragon?

Lo spin-off de Il Trono di Spade si svolge circa 200 anni prima degli eventi della serie principale, e ha per protagonista proprio la casata reale contro cui Robert ha mosso guerra, i Targaryen. Basato sul libro La danza dei Draghi, racconta delle lotte di potere per il trono di Westeros tra i vari membri della casata, scatenate dalla morte di Viserys I, quinto re dei Sette Regni. Da un lato lo schieramento degli Hightower, con Otto e sua figlia Alycent, seconda moglie del re e madre dei suoi primogeniti maschi. Dall’altro Rhaenyra e suo zio Daemon Targaryen, figlia maggiore del defunto re e nominata sua erede diretta nonostante sia una donna.

Attualmente la serie conta due stagioni, ma è già stata rinnovata per una terza che uscirà nel 2026. "La seconda stagione è enorme, ma la terza lo è ancor di più per molti aspetti", ha anticipato il co-ideatore di House of the Dragon Ryan J. Condal. "Quello che stiamo mettendo insieme è sbalorditivo".

Dove vedere Il Trono di Spade e House of the Dragon in streaming

Se vi abbiamo messo un minimo di curiosità, trovate tutte le stagioni de Il Trono di Spade e House of the Dragon in streaming su Now Tv.

