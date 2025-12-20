Trova nel Magazine
Serena Rossi travolta da una scelta drammatica su Netflix: la straziante storia vera

Serena Rossi è la protagonista de Il treno dei bambini, un film disponibile in streaming su Netflix che racconta una storia vera toccante e straziante

Serena Rossi Mina Settembre 3
Ufficio Stampa

Una delle interpretazioni più forti e toccanti di Serena Rossi è sicuramente quella che l’attrice mette in scena in un film che ha avuto grande successo su Netflix, dove veste i panni di una madre che fa una scelta drammatica ma necessaria per il bene di suo figlio.

Serena Rossi donna verace e madre toccante in questa storia vera disponibile su Netflix

Il film in questione è Il treno dei bambini, tratto dal romanzo omonimo di Viola Ardone, pubblicato nel 2019, poi adattato per il grande schermo lo scorso anno e infine approdato in streaming su Netflix. La narrazione della Ardone è tratta da una storia vera e prende avvio nel 1946, un periodo di ricostruzione nazionale dopo la guerra. L’opera illustra un toccante capitolo della storia italiana, concentrandosi sui "treni della felicità", un’iniziativa, promossa dal Partito Comunista, che puntava a regalare migliori condizioni di vita ai minori del Mezzogiorno che versavano in condizioni economiche disagiate.

La vicenda del film è incentrata su Amerigo, un bambino napoletano di sette anni che vive con la madre Antonietta (Serena Rossi). Con l’obiettivo di assicurargli un futuro più promettente, la donna decide, con grande difficoltà, di mandarlo al Nord. Amerigo è qui accolto da Derna, una donna che non ha figli e che regala al bambino nuove opportunità.

Il cast del film Il Treno dei bambini e il legame personale con Serena Rossi

Nel cast del film, i protagonisti principali sono Serena Rossi e Barbara Ronchi nei ruoli di Antonietta e Derna, le due figure materne del piccolo Amerigo. Christian Cervone interpreta il giovane Amerigo, mentre Stefano Accorsi veste i panni del personaggio da adulto. Nel cast compaiono anche Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo e Dora Romano.

Serena Rossi, nel corso di un’intervista radiofonica con Vic e Marisa di Radio DEEJAY, ha parlato della pellicola, svelando un aneddoto personale commovente. L’attrice ha rivelato che sua nonna fu una delle piccole viaggiatrici di quei treni. All’età di sei anni infatti fu trasferita in una località vicino Modena dove rimase per tre mesi, un’esperienza importante, definita dalla donna come l’unica di vera fanciullezza. Un racconto, quello di Rossi, che svela quanto l’attrice abbia dunque sentito questa storia sulla sua pelle.

Programmi

