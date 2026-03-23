Valeria Bruni Tedeschi meravigliosa in questo film intenso che accende i cuori, da stasera su NOW Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi protagonisti di un racconto di rinascita tra le vigne, disponibile dal 23 marzo anche in streaming su NOW

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Il grande cinema d’autore italiano trova spazio sul piccolo schermo con l’arrivo di Cinque secondi, l’ultima fatica del regista Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi protagonisti. Dopo il passaggio nelle sale e la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, la pellicola debutta in esclusiva oggi, lunedì 23 marzo, in streaming su NOW e alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile on demand (anche in qualità 4K). Il film segna il ritorno di Virzì a quelle atmosfere intime e profondamente umane che lo hanno reso uno dei registi italiani più amati, capace di muoversi con estrema sensibilità tra le pieghe del dramma e i sorrisi della commedia.

Cinque secondi è prodotto da Greenboo Production e Indiana Production, in associazione con Vision Distribution e Motorino Amaranto, con la collaborazione di Sky e Playtime. Per i clienti Sky più fedeli (abbonati da più di tre anni), il film è disponibile in anteprima grazie al programma Sky Extra attraverso la funzione Primissime.

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Un cast d’eccellenza in cui Mastandrea e Bruni Tedeschi danno il meglio di sè

Protagonista assoluto è Valerio Mastandrea nel ruolo di Adriano, un avvocato dal carattere difficile che vive isolato nelle stalle ristrutturate di una villa in rovina. Accanto a lui brilla una delle muse storiche del regista livornese, Valeria Bruni Tedeschi, che interpreta la socia e premurosa amica del protagonista. Il cast si arricchisce della presenza di Galatea Bellugi nei panni della giovane Matilde, Ilaria Spada nel ruolo dell’ex moglie di Adriano e Anna Ferraioli Ravel. Insieme danno vita a un mosaico generazionale che riflette su temi universali come la responsabilità, il perdono e la possibilità di ricominciare anche quando tutto sembra perduto.

Afferma infatti Virzì: "È un film che inizia in modo misterioso, per rivelare gradualmente la sua trama dolorosa, poi accendersi in un conflitto vivace e buffo e chiudere con un sentimento di fiducia. Un film sulla morte e sulla vita, su come anche il dolore possa generare tenerezza e protezione. Adriano sembra cercare ostinatamente una solitudine che è disturbata dall’arrivo di una comunità di ragazze e ragazzi. Tra loro Matilde, che è incinta ma non sembra importarle se il nascituro abbia un padre. Il tema del padre e della paternità anima il duello tra Adriano e Matilde. Il reciproco fastidio diventa alleanza, una tutela per lei, forse una rinascita per lui. Intorno c’è la Natura che ci assomiglia: un vigneto selvatico che, se curato, produce un vino che mette euforia."

La sinossi del film

Chi è quel tipo scontroso dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il suo mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati, si innervosisce e vorrebbe cacciarli. Sono studenti, neolaureati, agronomi, e tra loro c’è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno? Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l’estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità si trasforma in convivenza. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi…

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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