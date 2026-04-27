Valerio Mastandrea è un sopravvissuto: l'ultima storia estrema che scuote coscienza e destino Sono terminate le riprese de Il Sopravvissuto, nuovo film tratto dal romanzo di Antonio Scurati, diretto da Claudio Cupellini, e con Valerio Mastandrea.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Le riprese de Il Sopravvissuto, il nuovo film di Claudio Cupellini tratto dal romanzo di Antonio Scurati, si sono da poco concluse, ma già in tanti sperano di vederlo presto. Protagonista è Valerio Mastandrea, che interpreta un professore di liceo la cui vita viene improvvisamente stravolta da un evento drammatico. Attorno a lui si muove un cast composto da diversi volti noti. La storia ruota soprattutto sulle conseguenze di un gesto estremo che continua a pesare sui personaggi, aprendo a continue domande senza mai dare risposte nette.

Il Sopravvissuto, Valerio Mastandrea è un ‘miracolato’ nel nuovo film basato sul romanzo di Scurati

Giorni fa si sono concluse le riprese di Il Sopravvissuto, nuovo film diretto da Claudio Cupellini e interpretato da Valerio Mastandrea. La sceneggiatura è stata scritta da Giacomo Bendotti, Cupellini e Antonio Scurati, autore anche del romanzo da cui il film è tratto, vincitore del Premio Campiello nel 2005 e successivamente ripubblicato da Feltrinelli. La trama segue Andrea Marescalchi, professore di liceo e unico superstite di una strage avvenuta durante l’esame di maturità, compiuta dal suo studente Vitaliano. Rimasto solo tra i membri della commissione, il docente affronta un percorso di riflessione e tormento, cercando di comprendere le motivazioni del gesto e interrogandosi sul significato della propria sopravvivenza. Il cast è uno dei punti forti di questa pellicola perché vi sono volti conosciuti:

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Cesare Hary

Diego Ribon

Alma Noce

Giacomo Covi

Fabrizio Ferracane

Ksenia Rappoport

Curiosità sul film Il Sopravvissuto

La produzione è affidata a Indigo Film, HT Film, Damocle e Vision Distribution, con la distribuzione in Italia e all’estero a cura di Vision. Il film è realizzato con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e della Veneto Film Commission. Come abbiamo accennato anche prima, la pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, ispirata liberamente a fatti di cronaca come la strage della Columbine ma trasformato in una riflessione più ampia su trauma e colpa. La sceneggiatura è stata scritta insieme allo stesso Scurati, elemento che ha permesso di mantenere la profondità psicologica del romanzo. Mastandrea interpreta un professore sopravvissuto a una strage scolastica, e il film si concentra soprattutto sul suo vissuto interiore più che sugli eventi in sé.

Cupellini costruisce un dramma intimista e psicologico, coerente con il suo stile. Girato tra Veneto e Roma, il film punta a raccontare le conseguenze emotive della violenza, più che la violenza stessa, con un approccio riflessivo e non spettacolare.

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