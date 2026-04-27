Valerio Mastandrea è un sopravvissuto: l'ultima storia estrema che scuote coscienza e destino
Sono terminate le riprese de Il Sopravvissuto, nuovo film tratto dal romanzo di Antonio Scurati, diretto da Claudio Cupellini, e con Valerio Mastandrea.
Le riprese de Il Sopravvissuto, il nuovo film di Claudio Cupellini tratto dal romanzo di Antonio Scurati, si sono da poco concluse, ma già in tanti sperano di vederlo presto. Protagonista è Valerio Mastandrea, che interpreta un professore di liceo la cui vita viene improvvisamente stravolta da un evento drammatico. Attorno a lui si muove un cast composto da diversi volti noti. La storia ruota soprattutto sulle conseguenze di un gesto estremo che continua a pesare sui personaggi, aprendo a continue domande senza mai dare risposte nette.
Il Sopravvissuto, Valerio Mastandrea è un ‘miracolato’ nel nuovo film basato sul romanzo di Scurati
Giorni fa si sono concluse le riprese di Il Sopravvissuto, nuovo film diretto da Claudio Cupellini e interpretato da Valerio Mastandrea. La sceneggiatura è stata scritta da Giacomo Bendotti, Cupellini e Antonio Scurati, autore anche del romanzo da cui il film è tratto, vincitore del Premio Campiello nel 2005 e successivamente ripubblicato da Feltrinelli. La trama segue Andrea Marescalchi, professore di liceo e unico superstite di una strage avvenuta durante l’esame di maturità, compiuta dal suo studente Vitaliano. Rimasto solo tra i membri della commissione, il docente affronta un percorso di riflessione e tormento, cercando di comprendere le motivazioni del gesto e interrogandosi sul significato della propria sopravvivenza. Il cast è uno dei punti forti di questa pellicola perché vi sono volti conosciuti:
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- Cesare Hary
- Diego Ribon
- Alma Noce
- Giacomo Covi
- Fabrizio Ferracane
- Ksenia Rappoport
Curiosità sul film Il Sopravvissuto
La produzione è affidata a Indigo Film, HT Film, Damocle e Vision Distribution, con la distribuzione in Italia e all’estero a cura di Vision. Il film è realizzato con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e della Veneto Film Commission. Come abbiamo accennato anche prima, la pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, ispirata liberamente a fatti di cronaca come la strage della Columbine ma trasformato in una riflessione più ampia su trauma e colpa. La sceneggiatura è stata scritta insieme allo stesso Scurati, elemento che ha permesso di mantenere la profondità psicologica del romanzo. Mastandrea interpreta un professore sopravvissuto a una strage scolastica, e il film si concentra soprattutto sul suo vissuto interiore più che sugli eventi in sé.
Cupellini costruisce un dramma intimista e psicologico, coerente con il suo stile. Girato tra Veneto e Roma, il film punta a raccontare le conseguenze emotive della violenza, più che la violenza stessa, con un approccio riflessivo e non spettacolare.
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