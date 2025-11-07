Ambra Angiolini ieri e oggi, fugge dal passato nella serie su Mediaset Infinity Su Mediaset Infinity è disponibile una serie tv con protagonista Ambra Angiolini: tra misteri e silenzi, i fan si chiedono se ci sarà la terza stagione.

Che sia una donna carismatica è un dato di fatto, come lo è anche la consapevolezza che sia una bravissima attrice. Ambra Angiolini torna sul piccolo schermo con una serie disponibile su Mediaset Infinity e che, negli ultimi anni, è stata uno dei polizieschi più discussi. Il merito non è solo del bel cast ‘assemblato’, in cui troviamo anche Giorgio Pasotti, ma anche per le atmosfere cupe, quasi glaciali, che emergono. Una delle cose che ha fatto più discutere e che continua a lasciare interrogativi tra i fan è la possibilità di una terza stagione della serie: ci sarà o no? Cerchiamo di capirci di più.

Il Silenzio dell’Acqua: il cast completo della serie con protagonista Ambra Angiolini

Ebbene, oggi vi parliamo de Il Silenzio dell’Acqua, una serie poliziesca italiana, diretta da Pier Belloni, e che negli ultimi anni, è tra le più gettonate tra gli spettatori. Ideata da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, è composta da due stagioni per un totale di otto episodi ed è ambientata nel paesino immaginario di Castel Marciano. La storia ruota attorno a una comunità che nasconde verità inconfessabili, tra scomparse, omicidi e legami familiari spezzati. A guidare il cast ci sono Ambra Angiolini, che interpreta Luisa Ferrara, e Giorgio Pasotti, il quale ricopre il ruolo di Andrea Baldini, Vicequestore di Castel Marciano. Tra gli altri membri del cast, troviamo:

Camilla Filippi interpreta Roberta

Fausto Maria Sciarappa è don Carlo De Luca

Claudio Castrogiovanni nei panni di Dino Marinelli

Riccardo Maria Manera nel ruolo di Matteo Baldini

Valentina D’Agostino è Anna Mancini

Carlotta Natoli interpreta Maria

Thomas Trabacchi nel ruolo di Giovanni

Mario Sgueglia è Franco Pirani

Diego Ribon nei panni di Paolo Galasso

Giordano De Plano è Nico Grimaldi

Lorenzo Adorni interpreta Massimiliano Giallini

Caterina Biasiol nel ruolo di Laura Mancini

Sabrina Martina è Grazia

Barbara Chichiarelli nei panni di Silvia Visentin

Stefano Pesce interpreta Elio Moras

Alessandro Cremona è Salvatore Liverani

Giulio Corso nel ruolo di Rocco Liverani

Silvia Degrandi è Katja Moznich

Stefano Alessandroni interpreta Umberto Ronchetti

Andrea Gherpelli è Sergio Camisa

Margherita Laterza nel ruolo di Sara Visentin

Martina Gatti è Nina Ronchetti

Gabriele Falsetta interpreta Davide De Luca

Giorgia Cardaci nei panni della dott.ssa Giorgia Gressan

Miriam Guaiana è Beatrice Trevisan

Jessica Claudia Paun nel ruolo di Giulia Liverani

Simone Secce è Tommaso

Pietro Belloni interpreta Luca Liverani

Giancarlo Previati nei panni dell’avvocato Stefano Clerici

Dov’è stata girata la serie Il Silenzio dell’Acqua e dove vederla in streaming

Per quanto riguarda le location, sappiamo che le riprese sono state realizzate in Friuli Venezia-Giulia. Il borgo di Castel Manciano è una finzione che, però, prende vita attraverso i suggestivi panorami di Duino, Muggia e Trieste. Scogliere a picco, vicoli stretti e vedute marine della costa giuliana creano un’ambientazione opprimente e, al contempo, magnetica (quasi glaciale, come vi abbiamo accennato prima), dove il mare riflette e cela i segreti della comunità.

La terza stagione ci sarà?: Come si è conclusa la seconda

Al momento non è stata annunciata una terza stagione della serie. Nonostante Ambra Angiolini abbia espresso il desiderio di girare una terza stagione dichiarando in un’intervista: "Io la terza stagione la faccio!", i bassi ascolti della seconda (con share intorno al 9-10%) hanno reso incerto il futuro della serie. Ma come si è conclusa? ATTENZIONE, SPOILER! La seconda stagione verte attorno al caso dell’omicidio di Sara e del figlio Luca, indagato dai vicequestori Luisa Ferrari (Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti). Dopo vari sospetti, si scopre che il colpevole è Salvatore, che ha ucciso Sara per gelosia e rabbia. Un test del DNA rivela inoltre che la piccola Giulia non è figlia di Rocco, ma proprio di Salvatore. Contemporaneamente, si sviluppa una sottotrama che coinvolge Andrea, Matteo ed Elio: quest’ultimo, padre biologico di Matteo, viene ferito e, successivamente, affronta Andrea in un drammatico finale.

Infatti, ciò che induce i fan a pensare a una possibile terza stagione è proprio il modo in cui si è conclusa la seconda: Elio, armato, sorprende Andrea e gli spara; Luisa interviene e uccide Elio, ma Andrea viene colpito e cade in piscina. La serie si chiude, quindi, senza chiarire se Andrea sia vivo o morto, lasciando il pubblico con un finale aperto e molte domande irrisolte.

