Il Signore delle Mosche è la serie evento da oggi su Sky e NOW: nessuna regola, solo sopravvivenza Il Signore delle Mosche diventa serie: da oggi su Sky e NOW il primo adattamento TV in quattro episodi

Dei ragazzini dispersi su un’isola deserta senza nome, pericoli, paure e il caos in agguato: nessuna regola, nessuna via d’uscita… solo sopravvivenza. È da qui che riparte Il Signore delle Mosche, il celebre romanzo di William Golding (disponibile tra gli Oscar Mondadori, anche illustrato e in versione graphic novel), che per la prima volta diventa una serie televisiva: quattro episodi in arrivo in Italia dal 22 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie, presentata in anteprima alla 76esima Berlinale, andrà in onda con due episodi alla settimana su Sky Atlantic: i primi due il 22 febbraio, gli ultimi due il 1° marzo.

La serie evento tratta da Il Signore delle Mosche

La produzione è Sony Pictures Television per BBC iPlayer, BBC One e Stan, con un team creativo che mette insieme due vincitori BAFTA: lo sceneggiatore Jack Thorne (Adolescence, His Dark Materials – Queste oscure materie, Help, Enola Holmes) firma l’adattamento, mentre Marc Munden (The Mark of Cain, National Treasure, Help) dirige. L’impianto resta fedele al romanzo: l’ambientazione è all’inizio degli anni ’50 su un’isola non specificata del Pacifico, ma la serie punta anche ad approfondire i temi più emotivi e "scomodi" del libro – natura umana, perdita dell’innocenza e mascolinità nell’età dell’adolescenza. Ogni episodio porta il nome di un personaggio chiave (Ralph, Piggy, Simon e Jack), così da offrire prospettive leggermente diverse sulla stessa deriva collettiva e su come i ragazzi reagiscono, singolarmente e come gruppo, alla loro condizione.

Il cast, composto da oltre 30 ragazzi (molti al debutto), è guidato da Winston Sawyers nel ruolo di Ralph, Lox Pratt in quello di Jack, David McKenna come Piggy e Ike Talbut come Simon. Con loro ci sono anche Thomas Connor nei panni di Roger, Noah e Cassius Flemming come i gemelli Sam ed Eric, Cornelius Brandreth come Maurice e Tom Page-Turner nel ruolo di Bill. Le musiche originali mettono insieme nomi di peso: Cristobal Tapia de Veer (The White Lotus, Smile, National Treasure) cura la colonna sonora, mentre Hans Zimmer (Dune) e Kara Talve (Il tatuatore di Auschwitz, Prehistoric Planet) firmano il tema principale e musiche aggiuntive. La serie è commissionata da Lindsay Salt (Direttrice BBC Drama) ed è prodotta da Eleven e One Shoe Films, con Callum Devrell-Cameron come producer e Joel Wilson e Jamie Campbell (per Eleven), Jack Thorne (per One Shoe Films), Marc Munden, Nawfal Faizullah (BBC) e Cailah Scobie (Stan) tra i produttori esecutivi.

La trama della serie

Un aereo cade su un’isola deserta nel mezzo del Pacifico. Morti tutti gli adulti, i superstiti sono un gruppo di bambini e (pre)adolescenti, immersi improvvisamente in una situazione estremamente problematica, che li costringe a darsi da soli delle regole di convivenza. La costruzione di questa loro comunità casuale e imprevista parte da uno dei primi oggetti trovati: una conchiglia soffiando nella quale è possibile chiamare tutti a raccolta per tutti i processi decisionali. Purtroppo, la giovane età e la mancanza di regole gioca al gruppo un brutto tiro quando il fuoco che si era deciso di tenere sempre acceso sulla montagna più alta dell’isola per segnalare una presenza umana alle navi e agli aerei di passaggio, viene trascurato proprio nel momento in cui una nave poteva notarlo. Questo fatto finisce per dividere i gruppi già emersi tra chi cerca soluzioni facili a problemi complessi e chi non abbandona la razionalità e si affida più all’intelletto che alla forza, un elemento che col tempo, però, prende il sopravvento.

