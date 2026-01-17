Il Signore degli anelli, la saga continua: nuovi film in arrivo dopo La caccia a Gollum Dopo La caccia a Gollum, il mondo de Il Signore degli anelli potrebbe ampliarsi ulteriormente con nuovi film; ma quali potrebbero essere i protagonisti e le nuove storie?

L’annuncio di La caccia a Gollum ha riacceso l’entusiasmo per l’universo di Tolkien. Le recenti dichiarazioni di Elijah Wood, che sembrano suggerire non solo il suo ritorno ma anche l’arrivo di ulteriori capitoli, aprono inevitabilmente nuove possibilità narrative per il mondo de Il Signore degli Anelli. Ma cosa potrebbe davvero prendere forma nei prossimi anni? Quali altre storie potrebbero vedere la luce e ampliare questo universo?

Il Signore degli anelli torna al cinema con nuovi film? Ecco quali potrebbero vedere la luce presto

Partiamo col dire che le possibilità sono tante. Considerando l’inevitabile recasting di Aragorn per questioni anagrafiche, Warner Bros. potrebbe puntare su un attore più giovane per ricordare gli anni della formazione del personaggio. Un film potrebbe raccontare l’infanzia a Gran Burrone, il rapporto con il padre Arathorn e il primo, fatidico incontro con Arwen. Ricordiamo che Aragorn ha servito in incognito nei ranghi di Rohan e Gondor sotto il nome di Thorongil, e un lungometraggio sulle sue battaglie contro i Corsari di Umbar offrirebbe un taglio epico e d’azione, mostrando come sia diventato il leader che abbiamo conosciuto ne Il Ritorno del Re.

Un altro film potrebbe raccontare la storia di Beren e Lúthien, citata da Aragorn ne La Compagnia dell’Anello. Questa è forse la storia d’amore più profonda del Legendarium, e si potrebbe perciò raccontare la missione impossibile per recuperare un Silmaril dalla corona di Morgoth puntando su un fantasy più lirico e fiabesco.

Se invece l’obiettivo fosse realizzare un kolossal visivamente senza precedenti, la scelta naturale ricadrebbe sulla fine di Gondolin: una città elfica segreta, meravigliosa e apparentemente inespugnabile. La sua distruzione per mano delle armate di Morgoth — composte da un numero massiccio di Orchi, Draghi e Balrog — rappresenterebbe uno dei momenti più spettacolari mai portati sul grande schermo. Un film su questa vicenda potrebbe dunque essere un successo assicurato agli occhi dei fan della saga.

Nuovo successo per Il Signore degli anelli

Ricordiamo infine che i film de Il Signore degli Anelli stanno superando gli incassi di alcuni importanti titoli del 2026 prima ancora di tornare al cinema. La trilogia diretta da Peter Jackson, che ha debuttato nelle sale tra il 2001 e il 2003, ha incassato complessivamente quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo e vinto 17 Oscar. Torneranno al cinema nel 2026 tramite Fathom Entertainment in onore del 25° anniversario della saga cinematografica.

