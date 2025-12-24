Il Signore degli Anelli è davvero un film di Natale? Non lo guarderai più con gli stessi occhi: ecco perché Può un film cult fantasy diventare improvvisamente un magico film di Natale? La risposta è sì e il film in questione ti sorprenderà: scopriamolo.

Quando si pensa a un film di Natale, l’immaginario collettivo evoca immediatamente lucine scintillanti, casa, paesaggi innevati, cene di famiglia, magia e gesti di generosità inaspettati. A grande sopresa, però, esistono anche film che pur non avendo apparentemente nulla a che fare con questo, possono essere letti con uno sguardo diverso e una lente eccezionalmente natalizia. Che ci crediate o meno, tra questi troviamo Il Ritorno del Re, ovvero il capitolo conclusivo della trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson. Se osservato con attenzione, il racconto di Tolkien mostra una sensibilità quasi fiabesca, capace di riscaldare il cuore come una serata accanto al camino durante le feste e raccontare valori profondamente natalizi: scopriamo di più.

Il Signore degli anelli – Il Ritorno del Re: il film di Natale che non ti aspetti

Ebbene sì, può sembrare strano, ma Il Signore degli anelli – Il Ritorno del Re è davvero un perfetto film di Natale. Partiamo prima di tutto dal percorso di Aragorn da erede incerto a re legittimo, un passaggio che incarna la promessa di rinascita, rinnovamento e redenzione, un tema centrale proprio durante feste. La sua incoronazione ricorda le celebrazioni natalizie e il senso di speranza che accompagna l’inizio di un nuovo anno. Ma è nelle figure di Frodo e Sam che il legame con lo spirito natalizio diventa ancora più evidente. I due hobbit, piccoli e apparentemente fragili, affrontano sfide immense guidati da un coraggio e da un altruismo genuini: Sam si prende cura di Frodo come un piccolo "angelo custode", mentre Frodo, portando l’Anello fino al Monte Fato, accetta un peso che nessuno avrebbe voluto affrontare.

La loro dedizione reciproca e la capacità di trovare forza nelle piccole azioni quotidiane ricordano il concetto natalizio dei gesti umili ma potenti, capaci di cambiare il destino del mondo. Allo stesso modo, il ritorno dei protagonisti nella Contea dopo tanto dolore e sacrificio evoca la dimensione intima del Natale: il calore della casa, degli affetti più cari e del senso di appartenenza, che diventa il premio più autentico dopo il lungo cammino. I paesaggi innevati, le luci calde della città e la meraviglia che accompagna lo spettatore creano un’atmosfera quasi magica, simile a quella delle fiabe natalizie. Infine, le battaglie e le prove che costellano il film possono essere lette come metafore della lotta contro l’oscurità, tipica del periodo natalizio, in cui il freddo e le lunghe notti invernali diventano simboli di difficoltà da superare.

Il Signore degli anelli, dove vedere i film della trilogia in streaming

Ogni momento, compreso il Natale, risulta dunque perfetto per riguardare Il Signore degli Anelli, una trilogia considerata tra le più importanti della storia del cinema e che ha ridefinito il genere fantasy sul grande schermo. L’intera trilogia, ovvero Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, Il Signore degli Anelli – Le due torri e Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re, è attualmente disponibile per la visione in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, NOW, Apple TV, TIM Vision, Google Play Film, Rakuten Tv, Mediaset Infinity e CHILI.

