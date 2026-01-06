Il Signore degli Anelli, Ian McKellen manda in visibilio i fan con un annuncio su La Caccia a Gollum: ora è ufficiale La saga più amata torna con effetti speciali e IA: La Caccia a Gollum farà rivivere i personaggi storici e indimenticabili, tra colpi di scena e nostalgia pura.

Dieci anni dopo Lo Hobbit, l’universo de Il Signore degli Anelli torna al cinema con La Caccia a Gollum, in uscita a dicembre 2027. Il film sarà diretto da Andy Serkis, che interpreterà nuovamente Gollum. Ma, nelle scorse ore, un annuncio di Ian McKellen ha acceso l’entusiasmo dei fan. Ma cosa avrà detto? Piccola anticipazione: torneranno due volti amatissimi. Proseguite la lettura per scoprire di chi si tratta.

Il Signore degli Anelli, l’incredibile annuncio di Ian McKellen

E’ bastato un annuncio per mandare i fan in tilt: Ian McKellen ha annunciato che tornerà a interpretare Gandalf in Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, confermando le voci circolate nel 2025. Le riprese inizieranno a maggio 2026 e il film uscirà il 17 dicembre 2027. Elijah Wood riprenderà il ruolo di Frodo. Nel corso i un evento dedicato proprio a Il Signore degli Anelli, McKellen ha dichiarato: "I lavori inizieranno a maggio. Sarà diretto da Gollum in persona, e la storia sarà tutta incentrata su Gollum. Ma vi svelerò due segreti sul casting. C’è un personaggio nel film chiamato Frodo e un altro chiamato Gandalf, e a parte questo non rivelerò nulla."

La storia è ambientata poco prima che Frodo lasci la Contea, e seguirà Gandalf mentre incarica Aragorn di trovare Gollum prima che cada nelle mani dei servi di Sauron. La sceneggiatrice Philippa Boyens ha confermato che per riportare gli attori originali saranno utilizzate tecnologie digitali e intelligenza artificiale. Viggo Mortensen, invece, non tornerà nel film, e il ruolo di Aragorn sarà affidato a un nuovo attore.

Il Signore degli Anelli: di cosa parla La Caccia a Gollum

La Caccia a Gollum seguirà proprio la caccia a Gollum (perdonate la ripetizione) da parte di Aragorn e Gandalf prima che i servi di Sauron lo catturino, episodio solo accennato in La Compagnia dell’Anello. I fan speravano nel ritorno del cast originale: Gandalf e Frodo torneranno, ma Viggo Mortensen non interpreterà Aragorn. Il ruolo sarà affidato a un attore più giovane, nonostante inizialmente fosse prevista la possibilità di usare il de-aging su Mortensen. Alcuni candidati hanno già incontrato il regista Andy Serkis, ma i nomi restano segreti. Tuttavia, scegliere un nuovo interprete per Aragorn potrebbe essere ‘un azzardo’, perché Viggo Mortensen ha interpretato egregiamente il suo ruolo, donando al personaggio tutto il suo carisma: sarà una grande responsabilità per chi lo sostituirà riuscire ad essere all’altezza. Ma questa ovviamente, è solo una nostra considerazione. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, anche se, in molti, non vedono l’ora di poter guardare il film al cinema.

