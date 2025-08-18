Il Signore degli Anelli: Gollum, Frodo e Gandalf saranno nello spin-off? Ian McKellen spiazza i fan Ian McKellen lancia incredibili aggiornamenti su Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, il nuovo e atteso spin-off live action. Cos'ha annunciato

Il Signore degli Anelli è considerato uno dei capisaldi del genere fantasy, tanto che anche la sua trasposizione cinematografica ha ottenuto un grandissimo successo, diventando un cult del genere. Motivo per il quale, ogni annuncio riguardante la saga, genera attesa ed entusiasmo nei fan, soprattutto se sono coinvolti gli attori che l’hanno resa indimenticabile. È il caso di Ian McKellen, l’amatissimo interprete di Gandalf il Grigio nella trilogia originale de Il Signore degli Anelli, che nella sua recente apparizione a Londra ha lanciato una vera e propria bomba per i fan.

Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, Gandalf ci sarà? La bomba di Ian McKellen sullo spin-off

Ospite all’evento For the Love of Fantasy di domenica 17 agosto, Ian McKellen ha dato ai fan un importante aggiornamento su Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, il nuovo spin-off live action di cui tanto si sta parlando nelle ultime settimane. Molti, infatti, si sono chiesti se nel misterioso nuovo progetto, di cui si sa ancora poco (se non che sarà diretto e interpretato da Andy Serkis), sarebbero tornati personaggi iconici come Gandalf o Frodo, una domanda alla quale ha risposto proprio il celebre attore.

"Ho sentito dire che si farà un altro film ambientato nella Terra di Mezzo e che le riprese inizieranno a maggio. Sarà diretto da Gollum e parlerà proprio di Gollum.", ha esordito McKellen all’evento, dove ha poi lanciato la bomba; "Vi svelerò due segreti sul casting: nel film c’è un personaggio che si chiama Frodo e, sempre in questo film, c’è un altro personaggio che si chiama Gandalf. Al di là di questo, ho la bocca cucita!".

Frodo e Gandalf tornano in La Caccia a Gollum: la reazione di Elijah Wood

Parole, queste dell’attore, che hanno inevitabilmente scatenato l’entusiasmo dei fan della saga, che hanno perciò iniziato a chiedersi se a rivestire i ruoli sarebbero stati proprio i due attori originali: Elijah Wood e lo stesso Ian McKellen. Difficile dirlo, al momento, visto che l’attore non lo ha specificato. Eppure, il fatto che sia stato proprio lui a lanciare la notizia e che Wood, presente all’evento, abbia sorriso alla rivelazione fatta, è apparso a tanti un chiaro indizio del loro possibile ritorno.

